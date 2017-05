უკრაინის ავიახაზები ქუთაისის აეროპორტს ტოვებს?!

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisis-aeroporti [1] => frenebi [2] => ukrainis-aviakhazebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135518 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qutaisis-aeroporti [1] => frenebi [2] => ukrainis-aviakhazebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135518 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2878 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qutaisis-aeroporti [1] => frenebi [2] => ukrainis-aviakhazebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qutaisis-aeroporti [1] => frenebi [2] => ukrainis-aviakhazebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135518) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9580,2878,16189) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134003 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-25 11:04:26 [post_date_gmt] => 2017-05-25 07:04:26 [post_content] => თურქეთის რესპუბლიკის ფლაგმანი ავიაკომპანია Turkish Airlines 2017 წლის 25 მაისს თბილისის მიმართულებით ფრენის დაწყების 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს. როგორც ”ფორტუნას” ავიაკომპანიიდან აცნობეს, Turkish Airlines -მა სტამბოლიდან თბილისის მიმართულებით ფრენა 1997 წელს, კვირაში 1 რეისით დაიწყო, ხოლო ამჟამად, ყოველდღიურად 4 რეისს ახორციელებს. ”საერთაშორისო გადამზიდავი, რომელიც 6 ჯერ ზედიზედ იყო „SKYTRAX“ -ის ჯილდოს მფლობელი, როგორც „ ევროპის საუკეთესო ავიახაზი“, ყოველწლიურად აგრძელებს ქსელის განვითარებას და უკვე 300-მდე მიმართულებით დაფრინავს მსოფლიოში”, - აღნიშნავენ ავიაკომპანიაში. ცნობისთვის, საიუბილეო საღამო 25 მაისს თბილისში, სასტუმრო „ბილთმორში“ გაიმართება. Turkish Airlines თბილისის მიმართულებით ფრენის დაწყების 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს ბერძნული ავიაკომპანია „Aegean Airlines" (ეგეოსის ავიახაზები), რომელიც საქართველოს საავიაციო ბაზარზე 2012 წლიდან ოპერირებს, ზაფხულის სანავიგაციო სეზონიდან ათენსა და თბილისს შორის რეგულარულ რეისებს ჩარტერულ საჰაერო მიმოსვლას ამატებს. ავიაკომპანია მრავალჯერად ჩარტერულ ფრენებს, ჰერაკლიონი-თბილისი-ჰერაკლიონის (კუნძული კრეტა) მიმართულებით შესრულდებს. ფრენები 14 ივნისიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით, კვირაში 1 სიხშირით (ხუთშაბათი), Airbus A319/A320/A321 ტიპის საჰაერო ხომალდებით განხორციელდებს. „ეგეოსის ავიახაზები" მეორე ბერძნული ავიაკომპანიაა, რომელიც ზაფხულიდან ჰერაკლიონი-თბილისის მიმართულებით დაიწყებს ოპერირებას. ავიაკომპანია „Ellinair" რეგულარულ რეისებს 15 ივნისიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით, კვირაში 1 სიხშირით (ხუთშაბათი) შეასრულებს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენის ნებართვა 15 მაისს მიენიჭა.

თბილისი-ჰერაკლიონის მიმართულებით, კიდევ ერთი ბერძნული ავიაკომპანია იფრენს

საქართველოს მიმართულებით მრავალჯერად ჩარტერულ საჰაერო მიმოსვლას კიდევ ერთი ახალი ავიაკომპანია - „ANDA Air"-ი ზაფხულიდან დაიწყებს. უკრაინული ავიაკომპანია ფრენებს კიევი-ბათუმი-კიევისა და კრივოი როგი-ბათუმი-კრივოი როგის მიმართულებით შესრულდებს. ავიაკომპანია „ANDA Air"-ი, MD 83-ის ტიპის საჰაერო ხომალდებით ფრენებს, კიევი-ბათუმი-კიევის მიმართულებით 3 ივნისიდან 30 აგვისტომდე კვირაში 2 სიხშირით ოთხშაბათობით და შაბათობით განახორციელებს, ხოლო კრივოი როგი-ბათუმი-კრივოი როგის მიმართულებით 21 ივნისიდან 30 აგვისტომდე კვირაში 1-სიხშირით ოთხშაბათობით იფრენს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ უკრაინულ ავიაკომპანიას შესაბამისი ფრენის ნებართვა 15 მაისს მიანიჭა. საქართველოში ფრენებს ახალი უკრაინული ავიაკომპანია იწყებს 