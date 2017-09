უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური რუსეთს ტერაქტების ორგანიზებაში ადანაშაულებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vasili-gricaki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159562 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vasili-gricaki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159562 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6271 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vasili-gricaki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vasili-gricaki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159562) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6271) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 55783 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-06 15:44:10 [post_date_gmt] => 2016-06-06 11:44:10 [post_content] => უკრაინის უშიშროების სამსახურმა 15 ტერაქტი აღკვეთა, რომელიც საფრანგეთში „ევრო 2016“-ის ფარგლებში იგეგმებოდა, „ბიბისის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილი გრიცაკმა განაცხადა. მისი თქმით, ტერაქტები ჩემპიონატის დაწყებისას და შემდეგ - მსვლელობისას იგეგმებოდა. საქმეზე სამართალდამცველები თითქმის ექვსი თვის მანძილზე მუშაობდნენ. გრიცაკის ინფორმაციით, 2015 წლის დეკემბერში უწყების თანამშრომლებმა შეიტყეს, რომ უკრაინაში ჩავიდა საფრანგეთის მოქალაქე, რომელსაც იარაღისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა სურდა. ტერაქტებში ეჭვმიტანილი უკვე დაკავებულია. [post_title] => "ევრო 2016"-ის ფარგლებში დაგეგმილი ტერაქტების სერია აღკვეთეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evro-2016-is-farglebshi-dagegmili-teraqtebis-seria-aghkvetes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-06 15:44:10 [post_modified_gmt] => 2016-06-06 11:44:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=55783 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 55783 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-06-06 15:44:10 [post_date_gmt] => 2016-06-06 11:44:10 [post_content] => უკრაინის უშიშროების სამსახურმა 15 ტერაქტი აღკვეთა, რომელიც საფრანგეთში „ევრო 2016“-ის ფარგლებში იგეგმებოდა, „ბიბისის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილი გრიცაკმა განაცხადა. მისი თქმით, ტერაქტები ჩემპიონატის დაწყებისას და შემდეგ - მსვლელობისას იგეგმებოდა. საქმეზე სამართალდამცველები თითქმის ექვსი თვის მანძილზე მუშაობდნენ. გრიცაკის ინფორმაციით, 2015 წლის დეკემბერში უწყების თანამშრომლებმა შეიტყეს, რომ უკრაინაში ჩავიდა საფრანგეთის მოქალაქე, რომელსაც იარაღისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების შეძენა სურდა. ტერაქტებში ეჭვმიტანილი უკვე დაკავებულია. [post_title] => "ევრო 2016"-ის ფარგლებში დაგეგმილი ტერაქტების სერია აღკვეთეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evro-2016-is-farglebshi-dagegmili-teraqtebis-seria-aghkvetes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-06 15:44:10 [post_modified_gmt] => 2016-06-06 11:44:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=55783 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 88e681b6422a141a06427c3fed26f670 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )