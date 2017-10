უკრაინის უშიშროების სამსახური სახელმწიფო მოხელეების რუსეთში ვიზიტის სისხლის სამართლის დანაშაულად ცნობას ითხოვს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => ukrainis-ushishroebis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172044 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => ukrainis-ushishroebis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172044 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1692 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => ukrainis-ushishroebis-samsakhuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => ukrainis-ushishroebis-samsakhuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172044) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1692,6270) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171939 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 13:00:22 [post_date_gmt] => 2017-10-06 09:00:22 [post_content] => "პუტინს არაფერი სურს იმაზე ნაკლები, ვიდრე ტრანსატლანტიკური საზოგადოების შუაზე გაყოფაა, რათა უფრო თავისუფლად დაანგრიოს ისეთი ქვეყნები რუსეთის პერიფერიაში, როგორებიც უკრაინა და საქართველოა",-ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა საერთაშორისო სტრატეგიული კვლევების ცენტრში განაცხადა, სადაც საჯარო სამსახურში 40 წლიანი მუშაობისთვის დააჯილდოვეს. ჯო ბაიდენმა მკაცრად გააკრიტიკა აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მის პოლიტიკას საერთაშორისო წესრიგისთვის საფრთხე უწოდა. უკრაინასა და საქართველოზე საუბრისას კი ჯო ბაიდენმა აღნიშნა, რომ ეს ქვეყნები საკუთარ მომავალს დასავლეთში ხედავენ და ფიქრობენ, როგორ მივიდნენ იქამდე. "პრეზიდენტ ტრამპსაც არ ჰქონია ნება, გაეკრიტიკებინა პუტინი თუნდაც, ჩვენს დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის გამო. ღვთის გულისთვის! იფიქრეთ ამაზე, რა სიგნალს აგზავნის ეს ყველაფერი მთელს მსოფლიოში. საბედნიეროდ, კონგრესი ამ შემთხვევაში "რესპუბლიკელების" თაოსნობით, არ აპირებს მისცეს პუტინს საშუალება," - განაცხადა ჯო ბაიდენმა პუტინს სურს თავისუფლად დაანგრიოს საქართველო და უკრაინა - ჯო ბაიდენი

უკრაინაში, ოფიციალური უწყების ბრიფინგზე, საქართველოს რუკა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე აჩვენეს. სკანდალურ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ქვეყნის მთავარი სამხედრო პროკურორი ბრიფინგზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს ობიექტზე მომხდარ მასშტაბურ აფეთებაზე საუბრობდა, შავი ზღვის რეგიონის რუკის ფონზე იდგა. რუკაზე კი საქართველოს შემადგენლობაში ოკუპირებული რეგიონები არ იყო ასახული.

უკრაინაში საქართველოს რუკა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე აჩვენეს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით, აჭარის რეგიონს უკრაინული ტურისტული სააგენტოების მენეჯერები სტუმრობენ. ინფოტურის მონაწილეები რეგიონის ტურისტულ და სასტუმრო ინფრასტრუქტურას, ტურისტულ პროდუქტებსა და ღირსშესანიშნაობებს ეცნობიან. „ინფოტურის მონაწილეებს რეგიონის გაცნობის მიზნით უკვე ჩაუტარდათ პრეზენტაცია აჭარის საინვესტიციო და ტურისტული გარემოს შესახებ. იქვე გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები ადგილობრივი ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლებთან, სადაც ერთობლივი ტურპაკეტების შემუშავების საკითხები განიხილეს. უკრაინელი სტუმრები რეგიონს ოთხი დღით სტუმრობენ", - ნათქვამია აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი უკრაინაში რეგიონს გარე რეკლამებით, რეიტინგულ მედიაში სარეკლამო სტატიებით, რეპორტაჟებითა და გამოფენებში მონაწილეობით უწევს პოპულარიზაციას. წელს, რეგიონის კიევის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი. 18-20 ოქტომბერს კი, დეპარტამენტი ლვოვის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში მიიღებს მონაწილეობას.

უკრაინული ტურისტული სააგენტოები აჭარის რეგიონს ეცნობიან "პრეზიდენტ ტრამპსაც არ ჰქონია ნება, გაეკრიტიკებინა პუტინი თუნდაც, ჩვენს დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის გამო. ღვთის გულისთვის! იფიქრეთ ამაზე, რა სიგნალს აგზავნის ეს ყველაფერი მთელს მსოფლიოში. საბედნიეროდ, კონგრესი ამ შემთხვევაში "რესპუბლიკელების" თაოსნობით, არ აპირებს მისცეს პუტინს საშუალება," - განაცხადა ჯო ბაიდენმა

პუტინს სურს თავისუფლად დაანგრიოს საქართველო და უკრაინა - ჯო ბაიდენი