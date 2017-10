უკრაინულმა სასამართლომ სააკაშვილის საჩივარი არ დააკმაყოფილა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => odesis-gubernatori [1] => mikheil-saakashvili [2] => lvovis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179957 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => odesis-gubernatori [1] => mikheil-saakashvili [2] => lvovis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179957 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 59 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => odesis-gubernatori [1] => mikheil-saakashvili [2] => lvovis-sasamartlo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => odesis-gubernatori [1] => mikheil-saakashvili [2] => lvovis-sasamartlo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179957) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19450,520,59) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179837 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 15:52:30 [post_date_gmt] => 2017-10-24 11:52:30 [post_content] => უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრა. ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ განაცხადა. „მე მაქვს სიახლე. უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა უარი განუცხადა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე“, - აღნიშნა ლუცენკომ. უკრაინის გენერალურმა პროკურორის განცხადებით, სააკაშვილს აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლოსთვის ჯერ არ მიუმართავს. [post_title] => უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukrainis-saimigracio-samsakhurma-mikheil-saakashvils-devnilis-statusis-minichebaze-uari-utkhra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 15:52:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 11:52:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179837 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178917 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 16:47:56 [post_date_gmt] => 2017-10-22 12:47:56 [post_content] => კიევში მომიტინგეებსა და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა მოხდა, - ამის შესახებ „რია ნოვოსტის“ კორესპონდენტი იუწყება. სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა, პარტია „ახალი ძალების“ ლიდერმა, მიხეილ სააკაშვილმა, განაცხადა, რომ პოლიცია „მათ მანქანას, რომელზეც ხმის გამაძლიერებელი აპარატურაა დამონტაჟებული, საბურავებს უჭრის“ და მოუწოდა მიტინგის მონაწილეებს, წავიდნენ და „მანქანა დააბრუნონ“. ამ მომენტამდე ყველა სიტყვით გამოსვლა სცენაზე სუსტი აპარატურით გადაიცემოდა, რის გამოც გამომსვლელთა ხმა ცუდად ისმოდა. როდესაც აქტივისტები აპარატურით დატვირთულ მანქანასთან მივიდნენ, პოლიციამ მათ გზა გადაუკეტა. აქტივისტებმა კორდონის გარღვევა სცადეს, რასაც შეხლა-შემოხლა მოჰყვა. ამ დროისთვის ინციდენტი ამოწურულია. კიევში აქცია გრძელდება. [post_title] => კიევში საპროტესტო აქციაზე შეხლა-შემოხლა მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kievshi-saprotesto-aqciaze-shekhla-shemokhla-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 16:47:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 12:47:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178917 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178864 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 15:19:46 [post_date_gmt] => 2017-10-22 11:19:46 [post_content] => „პეტრო პოროშენკო იაფფასიანი „მაფიოზივით“ იქცევა, ის „ბოლო გაფრთხილებას“ მაძლევს,“ - ამის შესახებ კიევში მიმდინარე აქციაზე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა, პარტია „ახალი ძალების“ ლიდერმა, მიხეილ სააკაშვილმა, განაცხადა. „როდესაც მე ოდესაში ვმუშაობდი, მან მოქალაქეობა ჩამოართვა ალექსანდრე ბოროვიკს და ამით მაფრთხილებდა, რომ მეც იგივე მელის. მე არ დავნებდი და მან მოქალაქეობა ჩამომართვა. ახლა მე კიევში ვარ და იჭერენ ჩემი გარემოცვის ყოფილ წევრებს, სცემენ და საქართველოში თავზე ტომარაჩამოცმულებს აგზავნიან. პოროშენკო ისევ მაფრთხილებს, რომ მეც იგივე მელის. მაგრამ მე ამის არ მეშინია - დამაკავონ, მცემონ, მომკლან - უკრაინელ ხალხს ისინი ვერ შეაჩერებენ,“ - აცხადებს სააკაშვილი. [post_title] => პეტრო პოროშენკო იაფფასიანი „მაფიოზივით“ იქცევა - მიხეილ სააკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => petro-poroshenko-iaffasiani-mafiozivit-iqceva-mikheil-saakashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 15:19:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 11:19:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178864 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179837 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 15:52:30 [post_date_gmt] => 2017-10-24 11:52:30 [post_content] => უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრა. ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ განაცხადა. „მე მაქვს სიახლე. უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა უარი განუცხადა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე“, - აღნიშნა ლუცენკომ. უკრაინის გენერალურმა პროკურორის განცხადებით, სააკაშვილს აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლოსთვის ჯერ არ მიუმართავს. [post_title] => უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukrainis-saimigracio-samsakhurma-mikheil-saakashvils-devnilis-statusis-minichebaze-uari-utkhra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 15:52:30 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 11:52:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179837 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 198 [max_num_pages] => 66 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 097a576e32863a38e9d17ad90bc6f058 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )