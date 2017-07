უკვე 200: ლებრონის პიცა იზრდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => piceria [2] => lebron-jeimsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146144 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => piceria [2] => lebron-jeimsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146144 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => piceria [2] => lebron-jeimsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => piceria [2] => lebron-jeimsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146144) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11961,5281,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146049 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-14 10:03:35 [post_date_gmt] => 2017-07-14 06:03:35 [post_content] => „ბარსელონას“ ფორვარდი ლუის სუარესი PES 2018-ის სახე გახდა. სპეციალურ გამოშვებაში კატალონიური გუნდის მოთამაშეები ხუთჯერ მეტი იქნებიან. Konami-მ სერიიდან Pro Evolution Soccer ახალი თამაშის გარეკანი წარადგინა. სახედ ურუგვაელი სუარესი შეარჩიეს. სპეციალური ლეგენდარული გამოშვება ექსკლუზიურ კონტენტს შეიცავს და სუარეს კამპანიას მისი საკლუბო თანაგუნდელები უწევენ: ლიონელ მესი, ნეიმარი, ანდრეს ინიესტა და სერხი რობერტო. PES 2018-ის რელიზი 12 სექტემბერსაა ჩანიშნული. ამ თამაშში საშუალება გექნებათ რვა გზის ოლიმპიურ ჩემპიონს უსაინ ბოლტს გამოეკიდოთ. FIFA 18-ის სახე კი „რეალის“ ფორვარდი პორტუგალიელი კრიშტიანო რონალდო გახდა. მალაგის „უნიკახამ" გიორგი შერმადინს დიდი მიღება და პრეზენტაცია მოუწყო. ქართველმა ცენტრმა ჯერ სამედიცინო შემოწმება გაიარა, რის შემდეგაც მისი კონტრაქტი ოფიციალურად ძალაში შევიდა და ზეიმის დროც დადგა. სახელდახელოდ მოწყობილ პავილიონში შერმადინს ქომაგების არმია დავდა, რომელთ შორისაც ახალგაზრდები ჭარბობდნენ. ქართველ ცენტრთნ ასობით ადამიანმა ფოტო გადაიღო - ერთი სიტყვით, ის „უნიკახაში" როგორც ვარსკვლავი და ცხადია, როგორც ლიდერი, ისე მივიდა. შერმადინმა განაცხადა: "მალაგაში დიდი ენთუზიაზმით ჩამოვედი. "უნიკახას" წინააღმდეგ არაერთხელ მითამაშია და ვიცი, რომ თქვენს გუნდს ერთგული ქომაგები ჰყავს, რომლებიც დარბაზს მუდმივად ავსებენ. ყველაფერს გავაკეთებ, რათა მათ სიხარული მოვუტანო. ვიცი, მწვრთნელ ხოან პლაზას რამხელა ავტორიტეტი აქვს. ის დიდებული სპეციალისტია, რომელიც კალათბურთელებისგან მაქსიმუმს ითხოვს. ვეცდები, მისი ხელმძღვანელობით, როგორც ესპანეთის ჩემპიონატში, ასევე ევროლიგაში წარმატებით ვითამაშო". მალაგელებს მნიშვნელოვანი წელი ელით, რადგანაც ესპანეთის ჩემპიონატის გარდა, გარკვეული პაუზის მერე, ძალებს ევროლიგაშიც მოსინჯავენ. თუმცა, საკლუბო ბატალიებამდე, გიორგის უფრო მნიშვნელოვან სანაკრებო ამბებზე გადართვა მოუწევს. პრეზენტაციის მერე, ის თბილისში ბრუნდება და საქართველოს ეროვნულ გუნდთან ერთად, ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატისთვის მზადებას დაიწყებს. „უნიკახამ" ესპანეთის ჩემპიონატის გასულ სეზონში მე-4-ე ადგილი დაიკავა. პლეიოფში კი, ნახევარფინალამდე მივიდა, სადაც სერია მადრიდის „რაელთან" დათმო. ახალი სეზონიდან, მალაგას „უნიკახა" ევროლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ითამაშებს. შეგახსენებთ, რომ გიორგის „ლიგა ენდეზაში" „ანდორას" შემადგენლობაში შესანიშნავი სეზონი ჰქონდა. მისი საშუალო სტატისტიკური მაჩვენებელი, 15,3 ქულას და 7,6 მოხსნას შეადგენდა. ქართველი კალათბურთელი ესპანეთის ჩემპიონატის სეზონის საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა. ამჟამად, შერმადინი საქართველოს ნაკრებთან ერთად მოახლოებული ევრობასკეტისთვის ემზადება, რომელიც სტარტს 31 აგვისტოს აიღებს. გიორგი შერმადინს უნიკახამ მაგარი დახვედრა მოუწყო ეროვნული საკალათბურთო ასოციაცია ისტორიაში მეორე საჩვენებელ მატჩს აფრიკაში გამართავს. 5 აგვისტოს, სამხრეთ აფრიკის ქალაქ იოჰანესბურგში გაიმართება შეხვედრა აფრიკისა და მსოფლიოს ნაკრებებს შორის. მატჩის ყველა მონაწილე NBA-ის მოქმედი ან ყოფილი მოთამაშეა. თამაშისგან მიღებული თანხა ქველმოქმედებას მოხმარდება. აფრიკის ნაკრები: სერჟ იბაკა ("ტორონტო"), ლუოლ დენგი ("ლეიკერსი"), ტაბო სეფოლოშა ("იუტა"), ბისმაკ ბიიომბო ("ორლანდო"), კლინტ კაპელა ("ჰიუსტონი"), გორგი ჯენგი ("მინესოტა"), ლუკ მბა ა მუტე (უკლუბოდ), სალაჰ მეჯრი ("დალასი"), ემანუელ მუდიაი ("დენვერი"), ვიქტორ ოლადიპო ("ინდიანა"), დენის შრიოდერი ("ატლანტა"). მსოფლიოს ნაკრები: დირკ ნოვიცკი ("დალასი"), კრისტაპს პორზინგისი ("ნიუ იორკი"), კემბა უოკერი ("შარლოტი"), ლეანდრო ბარბოზა (უკლუბოდ), ჯეილენ ბრაუნი ("ბოსტონი"), უილსონ ჩენდლერი ("დენვერი"), დემარკუს კაზინსი ("ნიუ ორლეანი"), ანდრე დრამონდი ("დეტროიტი"), კორტნი ლი ("ნიუ იორკი"), კაილ ლაური ("ტორონტო"), სი ჯეი მაკალუმი ("პორტლენდი").
NBA-ს ვარსკვლავები საქველმოქმედოდ აფრიკაში მიდიან Konami-მ სერიიდან Pro Evolution Soccer ახალი თამაშის გარეკანი წარადგინა. სახედ ურუგვაელი სუარესი შეარჩიეს. სპეციალური ლეგენდარული გამოშვება ექსკლუზიურ კონტენტს შეიცავს და სუარეს კამპანიას მისი საკლუბო თანაგუნდელები უწევენ: ლიონელ მესი, ნეიმარი, ანდრეს ინიესტა და სერხი რობერტო. PES 2018-ის რელიზი 12 სექტემბერსაა ჩანიშნული. ამ თამაშში საშუალება გექნებათ რვა გზის ოლიმპიურ ჩემპიონს უსაინ ბოლტს გამოეკიდოთ. FIFA 18-ის სახე კი „რეალის“ ფორვარდი პორტუგალიელი კრიშტიანო რონალდო გახდა. 