უკვე 3:0: რთული გამარჯვება იუტაში და ზაზას 7 ქულა

(ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-metoqeebi-msoflioze-serbeti-germania-da-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-07 18:02:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-07 14:02:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127814 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-06 12:36:02 [post_date_gmt] => 2017-05-06 08:36:02 [post_content] => სარბოლო გუნდმა, Williams Martini Racing-მა ფანებისთვის კონკურსი გამოაცხადა, რომლის გამარჯვებულიც მიიღებს უფლებას სილვერსტოუნში, კოლექტივის ავტოფარეხში ღამე გაატაროს. როგორც ცნობილია, ლოგინს ”ფორმულა ერთის” ორ ბოლიდს შორის დადგამენ. კონკურსში მონაწილეობის უფლება მხოლოდ 25 წელს გადაცილებულ ადამიანებს აქვთ, რომლებიც ბელგიაში, იტალიაში, გერმანიაში, რუსეთში, ესპანეთში ან დიდ ბრიტანეთში ცხოვრობენ. კონკურსანტებმა უნდა შეადგინოს მოთხრობა, რომელიც ას სიტყვაზე გრძელი არ იქნება იმის შესახებ, თუ რატომ უყვართ რბოლა და რატომ იმსახურებენ ღამის ავტოფარეხში გატარებას. მოთხრობის დაწერა შესაძლებელია ინგლისურ, ფრანგულ, იტალიურ, რუსულ ან გერმანულ ენაზე. საკონკურსო ნამუშევარი Airbnb-ის ექაუნთიდან უნდა იყოს გაგზავნილი, განაცხადები 20167 წლის 16 მაისამდე მიიღება, გამარჯვებულს თან ერთი ადამიანის წაყვანა შეუძლია. მათ ელით შეხვედრა Williams Martini Racing-ის წარმომადგენელთან კლერ უილიამსთან, პილოტ ფელიპე მასასთან და გუნდის სხვა მექანიკოსებთან და ინჟინრებთან. Williams-ის ავტოფარეხში გამარჯვებულები ღამეს ასევე Martini Art-ის ნახატების კოლექციასთან ერთადაც გაატარებენ. პრიზს გამარჯვებული 14-16 ივლისს დიდი ბრიტანეთის გრან პრის მსვლელობისას მიიღებს. [post_title] => Williams გუნდის ფანებს ავტოფარეხში ღამის გათენებას სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => williams-gundis-fanebs-avtofarekhshi-ghamis-gatenebas-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 15:47:13 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 11:47:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127814 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127825 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-06 11:51:02 [post_date_gmt] => 2017-05-06 07:51:02 [post_content] => კატალონიის ”ბარსელონას” მცველის, ხერარდ პიკეს შვილი სახლში მადრიდის ”რეალის” მოთამაშის, ხამეს როდრიგესის მაისურს ინახავს. მიუხედავად იმისა, რომ პიკე ცნობილია თავისი მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულებით ”რეალისადმი”, როგორც ჩანს, მისი შვილი მის აზრს არ იზიარებს. ხამეს როდრიგესის მეუღლემ, დანიელა ოსპინამ, რომელიც ”არსენალის ” გოლკიპერის, დევიდ ოსპინას უმცროსი დაა, ჟურნალ Don Juan-თან საუბარში შაკირასთან სტუმრობის დეტალები გაიხსენა. ”მე და ჩემი ქალიშვილი სალომეა ბარსელონაში შაკირას შევხვდით. ჩვენ მისი გულშემატკივრები ვართ. როდესაც მან თავის ვაჟს, მილანს ჩვენი თავი წარუდგინა და უთხრა, რომ ჩვენ ხამესის ოჯახის წევრები ვართ, მილანმა ”აღიარა”, რომ მას სახლში ხამესის მადრიდის ”რეალის”, 10-ნომრიანი მაისური აქვს”, - განუცხადა როდრიგესის მეუღლემ კოლუმბიურ ჟურნალს. პიკე მუდმივად აკრიტიკებს ”რეალს”, როდესაც საშუალება ეძლევა. გამორჩეულად ცუდი ურთიერთობა მას გუნდის კაპიტან სერხიო რამოსთან აქვს. [post_title] => შვილი ვერ გაუზრდია: პიკეს ბიჭი მტრის მაისურს ინახავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shvili-ver-gauzrdia-pikes-bichi-mtris-maisurs-inakhavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 15:55:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 11:55:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127825 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128381 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-07 18:02:01 [post_date_gmt] => 2017-05-07 14:02:01 [post_content] => მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის წილისყრა შედგა ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში, რომელმაც საქართველოს ნაკრებს მეტოქეები გაარკვია. საქართველოს ნაკრები G ჯგუფში მოხვდა, სადაც ჩვენი მეტოქეები სერბეთი, გერმანია და გუნდი X2 იქნება. ბოლო გუნდის (X2-ის) ვინაობა აგვისტოში, საკვალიფიკაციო ეტაპის შემდეგ გაირკვევა, სადაც მონაწილეობას ის აუტსაიდერები მიიღებენ, რომლებიც ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატზე ვერ მოხვდნენ. შესარჩევი ეტაპის მატჩები 2017 წლის 20 ნოემბრიდან დაიწყება და 2019 წლის 26 თებერვალს დასრულდება. შეხვედრები შინ და სტუმრად გაიმართება. შესარჩევ ეტაპზე ევროპიდან სულ 32 ნაკრები ითამაშებს. წილისყრის შედეგად ისინი 4-გუნდიან 8 ჯგუფში გადანაწილდნენ. მომდევნო ეტაპზე 24 გავა, მხოლოდ ბოლოადგილოსნები ვერ განაგრძობენ გზას. შემდეგ შეიქმნება ექვსგუნდიანი 4 ჯგუფი, საიდანაც მსოფლიოს ჩემპიონატის საგზურს სამ-სამი საუკეთესო გუნდი, სულ 12 მიიღებს. საბოლოოდ ევროპიდან მსოფლიოს ჩემპიონატზე 12 გუნდი იასპარეზებს. მსოფლისო 2019 წლის ჩემპიონატი კალათბურთში ჩინეთში 31 აგვისტოდან 15 სექტემბრის ჩათვლით გაიმართება. ჩინეთი, როგორ მასპინძელი ქვეყანა ტურნირზე შესარჩევის გარეშე ითამაშებს. მსოფლიოს ჩემპიონატზე სულ 32 ნაკრები ითამაშებს: 12 ევროპიდან, 8 აზიიდან (მასპინძელი ჩინეთი), 7 ამერიკიდან და 5 აფრიკიდან. https://www.youtube.com/watch?list=PLCXERy73Oiz-_mgc99YS-G-AlF4qKi51S&v=P5zA7ip42vk [post_title] => საქართველოს მეტოქეები მსოფლიოზე: სერბეთი, გერმანია და... 