უკვე ქართულადაც: თქვენ ილაპარაკებთ, გუგლი დაწერს

Google-ის თანამშრომელი, რომელმაც სამსახურის შესახებ საკმაოდ საკამათო ჩანაწერი გააკეთა, სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. კვირის ბოლოსთვის უკვე საკმაოდ გავრცელებულ ჩანაწერში ეწერა, რომ Google-ში დასაქმებულებს შორის ცოტა ქალი იყო, რაც გენდერული ნიშნით იყო განპირობებული. Google-ის აღმასრულებელი დირექტორის - ბატონი პიჩაის შეფასებით, გავრცელებული ჩანაწერი კომპანიისთვის გენდერული სტერეოტიპების წამახალისებელი და გამავრცელებელი შეიძლება აღმოჩნდეს. კომპანიაში ამტკიცებენ, რომ „ბიოლოგიური მიზეზების გამო მამაკაცისა და ქალების შესაძლებლობები განსხვავდება და სწორედ ეს განსხვავებები ხსნის, თუ რატომ ვერ ვხედავთ ქალებს თანაბარი რაოდენობით ტექნოლოგიასა და ხელმძღვანელობაში“. ჩანაწერის ავტორი ხაზს უსვამდა, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი შეფასებები, ვინაიდან გენდერული ხარვეზები სექსიზმს გულისხმობს. Google-ის მრავალფეროვნების ხელმძღვანელმა - დანიელ ბრაუნმა ჩანაწერი სწრაფად გააკრიტიკა, მაგრამ ავტორი, რომლის იდენტიფიცირებაც კომპანიამ არ მოახდინა, მოგვიანებით წერდა, რომ Google-ში დასაქმებული თანამოაზრეებისგან უამრავი შეტყობინება მიიღო. Google გენდერული პრობლემების წინაშეა

„გუგლმა" 2016 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურისტული დანიშნულებები დაასახელა. რეიტინგი მომხმარებელთა შეფასებების, მოთხოვნების და ძიების სიხშირის მიხედვით შედგა. ათეულის ლიდერი კი მალდივები გახდა. როგორც ჩანს, ზღაპრული სამყარო აქტუალობას არ კარგავს და მიუხედავად მაღალი ფასისა მისდამი ინტერესი მაინც ძალიან დიდია. მეორე ადგილი კი ესპანეთის სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქმა მალაგამ დაიკავა. ანდალუსიის ულამაზესი ქალაქი დამსვენებლებს უამრავ საინტერესო აქტივობას, უგემრიელეს სამზარეულოს და უძველეს კულტურას სთავაზობს. ლიდერთა სამეულს კი ტენერიფე ასრულებს. ესპანეთის ულამაზესი კუნძული მომხმარებელს მიმზიდველი სერვისით ხიბლავს. რაც შეეხება რეიტინგის მომდევნო პოზიციებს, მათ - შოტლანდია, ნიუ-იორკი, კანადა, ფლორიდა, კანარის კუნძულები და მექსიკა იკავებენ.

„გუგლმა" ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილები დაასახელა აღმოჩნდა, რომ ტელეფონი, რომელიც შეიძინეთ, თქვენს პიროვნებაზე უამრავ რამეს ამბობს. მეცნიერებმა კვლევის შემდეგ განაცხადეს, რომ ანდროიდის მფლობელები უფრო კეთილები, თავმდაბლები და გახსნილები არიან, ვიდრე „აიფონის" პატრონები. ლინკოლნის ფსიქოლოგიური სკოლის უნივერსიტეტის წარმომადგენელმა ჰითერ შოუმ მონაწილეების 2 ჯგუფს - ანდროიდისა და „აიფონის" მომხმარებლებს სთხოვა, შეევსოთ კითხვარი პიროვნული თვისებების შესახებ. პასუხების მიხედვით გაირკვა, რომ ანდროიდის მომხმარებლები უფრო კეთილები და თავმდაბლები არიან, „აიფონის" მფლობელების ნაწილს კი სულაც დაეზარა კითხვარის შევსება. კვლევის შედეგები ბევრმა გააკრიტიკა, სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ მონაწილეობა მასში 240-მა ადამიანმა მიიღო, ეს რაოდენობა კი შედეგისთვის ძალიან მცირეა.

ანდროიდის მომხმარებლები უფრო თავმდაბლები და კეთილები არიან, ვიდრე "აიფონის" Google-ის თანამშრომელი, რომელმაც სამსახურის შესახებ საკმაოდ საკამათო ჩანაწერი გააკეთა, სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. კვირის ბოლოსთვის უკვე საკმაოდ გავრცელებულ ჩანაწერში ეწერა, რომ Google-ში დასაქმებულებს შორის ცოტა ქალი იყო, რაც გენდერული ნიშნით იყო განპირობებული. Google-ის აღმასრულებელი დირექტორის - ბატონი პიჩაის შეფასებით, გავრცელებული ჩანაწერი კომპანიისთვის გენდერული სტერეოტიპების წამახალისებელი და გამავრცელებელი შეიძლება აღმოჩნდეს. კომპანიაში ამტკიცებენ, რომ „ბიოლოგიური მიზეზების გამო მამაკაცისა და ქალების შესაძლებლობები განსხვავდება და სწორედ ეს განსხვავებები ხსნის, თუ რატომ ვერ ვხედავთ ქალებს თანაბარი რაოდენობით ტექნოლოგიასა და ხელმძღვანელობაში“. ჩანაწერის ავტორი ხაზს უსვამდა, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი შეფასებები, ვინაიდან გენდერული ხარვეზები სექსიზმს გულისხმობს. Google-ის მრავალფეროვნების ხელმძღვანელმა - დანიელ ბრაუნმა ჩანაწერი სწრაფად გააკრიტიკა, მაგრამ ავტორი, რომლის იდენტიფიცირებაც კომპანიამ არ მოახდინა, მოგვიანებით წერდა, რომ Google-ში დასაქმებული თანამოაზრეებისგან უამრავი შეტყობინება მიიღო. 