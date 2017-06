უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა არგენტინა დაამარცხეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => 20-wlamdelebi [4] => pumista ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138322 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => 20-wlamdelebi [4] => pumista ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138322 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => 20-wlamdelebi [4] => pumista ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => 20-wlamdelebi [4] => pumista ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138322) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9656,242,16485,161,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138372 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-13 19:37:05 [post_date_gmt] => 2017-06-13 15:37:05 [post_content] => თქვენ ხართ ქართული რაგბის მომავალი და გვეამაყებით, - ამ სიტყვებით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებს, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩში, არგენტინა ანგარიშით 26:25 დაამარცხა. ქართველ მორაგბეებს პრემიერი უმცროს შვილთან, ნიკოლოზთან ერთად, დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გულშემატკივრობდა. გიორგი კვირიკაშვილი: "თქვენ ხართ ქართული რაგბის მომავალი და გვეამაყებით"

ახალგამომცხვარი მსოფლიო ჩემპიონი ზაზა ფაჩულია საჩემპიონო მატჩის შემდეგ ცხელ გულზე გაკეთებული ინგლისურენოვანი კომენტარის შემდეგ პირველ მიმართვას აკეთებს მშობლიურ ენაზე. - სასწაული გრძნობაა. ამდენი შრომა, ამდენი ოფლი, ამდენი ვარჯიში იმისთვის, რომ მოგვეგო ჩემპიონობა და მოვიგეთ კიდეც. გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი. ეს ძალიან დიდი სიამაყე და ძალიან დიდი სიხარულია, ყველას ვულოცავ, ყველა გულშემატკივარს. რაც მთავარია, ეს ჩემპიონობა არის საქართველოსი და იმედი მაქვს ეს იქნება მოტივაცია ახალგაზრდებისთვის და ითამაშებენ კალათბურთს. ეს დასაწყისი იყოს და ბევრი მსოფლიო ჩემპიონი გვეყოლება კალათბურთში და არა მარტო კალათბურთში. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ყველა წარმატება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გილოცავ საქართველო! ზაზა ფაჩულია: ეს ჩემპიონობა არის საქართველოსი

მადრიდის პროკურატურამ მადრიდის „რეალის" სუპერვარსკვლავ კრიშტიანო რონალდოს გადასახადების დამალვის გამო ბრალი წაუყენა. პორტუგალიელმა 2011-2014 წლებში 14,7 მილიონი ევრო არ გადაიხადა. გამოძიება ამბობს, რომ რონალდომ 2010 წელს სააქციო საზოგადოების მაგვარი სტრუქტურა შექმნა და ის გამოიყენა, ესპანეთში დაგროვებული მოგება რომ დაემალა. გასულ დეკემბერში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რონალდომ 150 მილიონი ევროს ოდენობის გადასახადები დამალა. ამაში კი თავისი ცნობილი აგენტი ჟორჟე მენდეში გამოიყენა და, როგორც ასეთ დროს ხდება, ფულები ოფშორულ ზონებში წავიდა. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ანალოგიური პრობლემა შეექმნა რონალდოს მთავარ კონკურენტს ლიონელ მესის, რომელსაც 2-წლამდე პირობითი სასჯელი აქვს მისჯილი და ბიუჯეტში ფულის შეტანაც დაევალა. პროკურატურამ რონალდოს ბრალი წაუყენა: რა უყავი ბიჭო ფული თქვენ ხართ ქართული რაგბის მომავალი და გვეამაყებით, - ამ სიტყვებით მიმართა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებს, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩში, არგენტინა ანგარიშით 26:25 დაამარცხა. ქართველ მორაგბეებს პრემიერი უმცროს შვილთან, ნიკოლოზთან ერთად, დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გულშემატკივრობდა.