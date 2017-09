უმრავლესობას დიალოგი და თანხმობა ესმის, როგორც ძირგამომთხრელი, დესტრუქციული ქმედება – ანა დოლიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ana-dolidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167344 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ana-dolidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167344 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4491 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ana-dolidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ana-dolidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167344) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4491,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167337 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-25 15:20:30 [post_date_gmt] => 2017-09-25 11:20:30 [post_content] => "პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაა, არ დანიშნოს რიგგარეშე სხდომა. საკონსტიტუციო პროექტს არაერთი ხარვეზი აქვს," - ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა დოლიძემ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. დოლიძის თქმით, კონსტიტუციური პროექტის მთავარი ხარვეზია რომ არ არსებობს თანხმობის დოკუმენტი, შემუშავება მოხდა ნაჩქარევად და მასში გათვალისწინებული არაა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. ამასთან, ანა დოლიძე განმარტავს, რომ ეს გადაწყვეტილება არის პრეზიდენტის პოლიტიკური აქტი, რომლის მიუხედავად პარლამენტს უფლება აქვს, მაინც ჩანიშნოს რიგგარეშე სხდომა. "კონსტიტუციის 61-ე მუხლის თანახმად, მოთხოვნის წარდგენიდან 48 საათის შემდეგ შეუძლია, პარლამენტს შეიკრიბოს. პარლამენტის თავმჯდომარის მოთხოვნა რიგგარეშე სხდომის დანიშვნასთან დაკავშირებით ფიზიკურად დრეს დარეგისტრირდა," - განაცხადა ანა დოლიძემ. პრეზიდენტი რიგგარეშე სხდომას არ დანიშნავს - ანა დოლიძე "კონსტიტუციაში ბევრი პრობლემური საკითხია, "ევროპული საქართველო" მას არ ეთანხმებოდა არასოდეს. შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ ინფორმაცია გავცვალოთ და დავაკოორდინიროთ ჩვენი აქციები და ჩვენებები. რა და როგორ იქნება, უახლოეს მომავალში გეტყვით," - განაცხადა ლევან თარხნიშვილმა. რაც შეეხება ხვალინდელ კენჭისყრაზე დასწრებასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვას, თარხნიშვილი პასუხობს, რომ "ევროპული საქართველო" გამოიყენებს ყველა შესაძლებლობას, რომ ერთხელ კიდევ დააფიქსირონ აზრი ამ პროექტზე. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა შესაძლებლობას, რომ ერთხელ კიდევ დავაფიქსიროთ აზრი საკონსტიტუციო პროექტზე - ლევან თარხნიშვილი ქვეყანას ძალიან მალე ძალიან კარგი კონსტიტუცია ექნება - მამუკა მდინარაძე

ფრაქცია „ქართული ოცნების" თავმჯდომარის, მამუკა მდინარაძის, განცხადებით, ქვეყანას ძალიან მალე ძალიან კარგი კონსტიტუცია ექნება. „პრეზიდენტისა და ოპოზიციის დიდი ნაწილის პოზიციები რომ ერთმანეთს ემთხვევა, საკონსტიტუციო რეფორმის ჩრდილის მიყენებაში ეს ახალი ამბავია არაა. პრეზიდენტი გაემიჯნა კომისიას, როცა ის შექმნილიც კი არ იყო. დღეს აგრძელებენ ამ კურსს. როცა ვენეციის კომისიამ დაუსვა წერტილი და თქვა, რომ ეს არის პროგრესული კონსტიტუცია, შემდეგ გადმოვიდნენ პირდაპირ ლანძღვაზე, მაგრამ, საბედნიეროდ, მათი ეს უპასუხისმგებლო განცხადებები არავის ემახსოვრება და ქვეყანას ექნება ძალიან კარგი კონსიტიტუცია. ახალ კონსტიტუციაში ვერ ნახავთ ვერცერთ მუხლს, რომელიც შეიძლება, შეფასდეს, როგორც უკან გადადგმული ნაბიჯი. ყველა მათგანი არის პროგრესული," - განაცხადა მდინარაძემ. "კონსტიტუციის 61-ე მუხლის თანახმად, მოთხოვნის წარდგენიდან 48 საათის შემდეგ შეუძლია, პარლამენტს შეიკრიბოს. პარლამენტის თავმჯდომარის მოთხოვნა რიგგარეშე სხდომის დანიშვნასთან დაკავშირებით ფიზიკურად დრეს დარეგისტრირდა," - განაცხადა ანა დოლიძემ. 