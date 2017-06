უმრავლესობაში ჯერათ, რომ “ქართული ოცნების” კანდიდატები არჩევნებს მოიგებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sofio-kiladze [1] => davit-matikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141222 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sofio-kiladze [1] => davit-matikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141222 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13040 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sofio-kiladze [1] => davit-matikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sofio-kiladze [1] => davit-matikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141222) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16648,13040) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139971 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 16:38:14 [post_date_gmt] => 2017-06-20 12:38:14 [post_content] => მმართველ გუნდში სამწუხაროს უწოდებენ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, არ დანიშნოს რიგგარეშე საპარლამენტო სხდომა, სადაც დეპუტატებმა საკონსტიტუციო ცვლილებები პირველი მოსმენით უნდა განიხილონ. დეპუტატების თქმით, გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პოზიტიურად მიღების პროცესს ხელს უშლის. როგორც უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, მარგველაშვილის უარის მიუხედავად, რიგგარეშე სხდომა მაინც ჩატარდება და ეს პარლამენტის რეგლამენტითაა გათვალისწინებული. „სამწუხაროა, რომ პრეზიდენტი კონსტიტუციის მიღების პროცესს ხელს უშლის. ამისი დადასტურებაა, თუნდაც, დღევანდელი ფაქტი, როდესაც რიგგარეშე სხდომის ჩანიშვნაზე პრეზიდენტმა უარი განაცხადა. თუმცა ეს პროცესს ხელს არანაირად შეუშლის,რადგან ეს პარლამენტის რეგლამენტით არის გათვალისწინებული და კონსტიტუციაც ამას ითვალისწინებს,თუ როგორ ხდება ასეთ კრიტიკულ ვითარებაში გადაწყვეტილების მიღება,“ - განაცხადა მათიკაშვილმა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ფარულ მოსმენა-მიყურადებასთან დაკავშირებული კანონპროექტი ადამიანის უფლებებსა და უსაფრთხოებებს შორის ბალანსს უზრუნველყოფს. "ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს პროცესი ყოფილიყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე და მასში ყოფილიყო ბევრი ადამიანი ჩართული. ეს ის მოდელია, რომელიც აბსოლუტურად უზრუნველყოფს ბალანსის დაცვას ადამიანის უფლებებსა და უსაფრთხოებას შორის. თუ რაიმე საკითხი იქნება ახალი და არსებითი, რა თქმა უნდა, ამაზე ვიმსჯელებთ. პროექტი, რომელიც გვაქვს შემუშავებული, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ სახით უნდა მივიღოთ. ეს მოდელი, რაც მე მოვისმინე, არის საუკეთესო", - განაცხადა კილაძემ. პარლამენტმა დღეს ფარული საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა დაიწყო. 18 კანონპროექტისგან შემდგარ საკანონმდებლო პაკეტს თავდაპირველად თავდაცვისა და უშიშროების და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილავენ. ამის შემდეგ განხილვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გაგრძელდება. საკითხი დღესვე პირველი მოსმენით პლენარულ სხდომაზე გავა. 