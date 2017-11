უმრავლესობის დეპუტატი ომბუდსმენზე თეა წულუკიანის განცხადებას “უპასუხისმგებლოს” უწოდებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => ucha-nanuashvili [2] => umravlesobis-deputati [3] => shota-shalelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187982 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => ucha-nanuashvili [2] => umravlesobis-deputati [3] => shota-shalelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187982 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 717 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => ucha-nanuashvili [2] => umravlesobis-deputati [3] => shota-shalelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => ucha-nanuashvili [2] => umravlesobis-deputati [3] => shota-shalelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187982) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3675,717,21232,21233) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187889 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 16:51:41 [post_date_gmt] => 2017-11-16 12:51:41 [post_content] => "სასამართლოს ვურჩევდი, წაიკითხოს კანონი სახალხო დამცველის შესახებ," - ასე გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი საქალაქო სასამართლოს განცხადებას, სადაც სასამართლომ ე.წ. ციანიდის საქმეზე ომბუდსმენის განცხადებებს პოპულისტური უწოდა. უჩა ნანუაშვილის განცხადებით, სახალხო დამცველის უფლებაა, სასამართლო პროცესებზე გამოვლენილ დარღვევებზე ისაუბროს. " სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე არის ერთ-ერთი უფლება, რომ სასამართლო პროცესებზე გამოვლენილ დარღვევებზე საუბარი სახალხო დამცველს არ ეკრძალება და ეს არ არის სახალხო დამცველის კომპეტენციიდან გამოსვლა, რაზეც მიუთითებს სასამართლო. მათ ვთხოვ, კარგად გაეცნონ “საქართველოს ორგანულ კანონს სახალხო დამცველის შესახებ”. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ე.წ. „ციანიდის საქმეზე“ სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგებთან დაკავშირებით, გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ომბუდსმენის დასკვნა არაა პირველი შემთხვევა, როდესაც უჩა ნანუაშვილი სასამართლოს კომპეტენციაში იჭრება და სუბიექტური მოსაზრებებით და პოპულისტური განცხადებებით საზოგადოების დეზინფორმირებას ცდილობს. "ვიტყვი, რომ ის არის პირველი უსამართლო ომბუდსმენი საქართველოსი," - ასე აფასებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი უჩა ნანუაშვილს. თეა წულუკიანი სახალხო დამცველის მიერ ე.წ. ციანიდის საქმეზე გამოქვეყნებულ ანგარიშს და შენიშვნებს გამოეხმაურა. „მართალი გითხრათ ძალიან გამიჭირდება ამაზე კომენტარის გაკეთება იმიტომ, რომ რაკი უკვე ბოლო დღეებია ბატონი უჩას ჩვენთან ერთად საქმიანობის, ვიტყვი, რომ ის არის პირველი უსამართლო ომბუდსმენი საქართველოსი, ამიტომაც მის განცხადებებზე კომენტარს არ ვაპირებ,"-განაცხადა თეა წულუკიანმა. უჩა ნანუაშვილი პირველი უსამართლო ომბუდსმენია საქართველოში - თეა წულუკიანი "არავის არა აქვს უფლება, მოსამართლეს მოსთხოვოს ანგარიში ან მიუთითოს, როგორი გადაწყვეტილება მიიღოს კონკრეტულ საქმეზე. მოსამართლისგან განსხვავებით, სახალხო დამცველი არ არის უფლებამოსილი საკუთარი შეხედულებები და შეფასებები თავს მოახვიოს საზოგადოებას და იმსჯელოს მასზე, როგორც ობიექტურ რეალობაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლო სხდომებს არა პირადად, არამედ მისი წარმომადგენელი ესწრებოდა. სახალხო დამცველისაგან სასამართლოს განაჩენსა და სხდომათა სრულად დახურვის საკითხზე მსჯელობა უხერხულია მაშინ, როდესაც იგი ისე ასრულებს უფლებამოსილების ვადას, რომ ვერ განსაზღვრა სახალხო დამცველის საქმიანობისა და კომპეტენციის ფარგლები. გამოქვეყნებული 16 გვერდიანი, სამართლებრივად უსუსური ანგარიში, არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უჩა ნანუაშვილი სასამართლოს კომპეტენციაში იჭრება და სუბიექტური მოსაზრებებით და პოპულისტური განცხადებებით საზოგადოების დეზინფორმირებას ცდილობს“, - ნათქვამია სასამართლოს განცხადებაში. ომბუდსმენი პოპულისტური განცხადებებით საზოგადოების დეზინფორმირებას ცდილობს - საქალაქო სასამართლო " სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე არის ერთ-ერთი უფლება, რომ სასამართლო პროცესებზე გამოვლენილ დარღვევებზე საუბარი სახალხო დამცველს არ ეკრძალება და ეს არ არის სახალხო დამცველის კომპეტენციიდან გამოსვლა, რაზეც მიუთითებს სასამართლო. მათ ვთხოვ, კარგად გაეცნონ “საქართველოს ორგანულ კანონს სახალხო დამცველის შესახებ”. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ე.წ. „ციანიდის საქმეზე“ სახალხო დამცველის მონიტორინგის შედეგებთან დაკავშირებით, გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ომბუდსმენის დასკვნა არაა პირველი შემთხვევა, როდესაც უჩა ნანუაშვილი სასამართლოს კომპეტენციაში იჭრება და სუბიექტური მოსაზრებებით და პოპულისტური განცხადებებით საზოგადოების დეზინფორმირებას ცდილობს. 