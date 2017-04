უნიკალური სასტუმრო, რომელიც ვენახებში აშენდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => zurab-chkhaidze [3] => venakhi [4] => fafriskhevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124536 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => zurab-chkhaidze [3] => venakhi [4] => fafriskhevi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124536 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => zurab-chkhaidze [3] => venakhi [4] => fafriskhevi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => zurab-chkhaidze [3] => venakhi [4] => fafriskhevi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124536) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,14996,2873,14927,10395) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124329 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 14:45:43 [post_date_gmt] => 2017-04-21 10:45:43 [post_content] => საქართველოში უნგრეთის პრემიერ მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა და უნგრეთის ეროვნული ეკონომიკის სამინისტროებს შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმები გაფორმდა. დოკუმენტებს ხელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ და უნგრეთის ეროვნული ეკონომიკის მინისტრმა მიჰაი ვარგამ მოაწერეს. ხელმოწერის ცერემონია საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიაში საქართველოსა და უნგრეთის მთავრობების წარმომადგენელთა გაფართოებული შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. გიორგი გახარიამ გაფორმებული დოკუმენტების მნიშვნელობა დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი არსებობს. მისი განცხადებით, უნგრეთის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გამართული ბიზნესფორუმი, ხელმოწერილი დოკუმენტები და მაღალი დონის შეხვედრები კარგ საფუძველს ქმნის სამომავლოდ უფრო მჭიდრო და ურთიერთსასარგებლო ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის. „დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვიზიტის შემდეგ აუცილებლად იქნება კონკრეტული ბიზნესაქტივობები, რასაც ხელს უწყობს დღეს ბიზნესებს შორის გამართული შეხვედრა სამთავრობო დელეგაციების მხარდაჭერით“ – აღნიშნა გიორგი გახარიამ. საქართველოში უნგრეთის პრემიერ მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა და უნგრეთის ეროვნული ეკონომიკის სამინისტროებს შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთგაგების მემორანდუმები გაფორმდა. დოკუმენტებს ხელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ და უნგრეთის ეროვნული ეკონომიკის მინისტრმა მიჰაი ვარგამ მოაწერეს. ხელმოწერის ცერემონია საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიაში საქართველოსა და უნგრეთის მთავრობების წარმომადგენელთა გაფართოებული შეხვედრის შემდეგ გაიმართა. გიორგი გახარიამ გაფორმებული დოკუმენტების მნიშვნელობა დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის დიდი პოტენციალი არსებობს. მისი განცხადებით, უნგრეთის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გამართული ბიზნესფორუმი, ხელმოწერილი დოკუმენტები და მაღალი დონის შეხვედრები კარგ საფუძველს ქმნის სამომავლოდ უფრო მჭიდრო და ურთიერთსასარგებლო ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის. „დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ვიზიტის შემდეგ აუცილებლად იქნება კონკრეტული ბიზნესაქტივობები, რასაც ხელს უწყობს დღეს ბიზნესებს შორის გამართული შეხვედრა სამთავრობო დელეგაციების მხარდაჭერით" – აღნიშნა გიორგი გახარიამ.

უნგრეთთან ურთიერთგაგებისა და ინვესტიციების წახალისების მემორანდუმები გაფორმდა „ყველა რეფორმა, რომელთა განხორციელებასაც მსოფლიო ბანკთან თანამშრომლობის შეთანხმება ითვალისწინებდა, წარმატებით შესრულდა, - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ სირილ მიულერთან შეხვედრის შემდეგ. პირველი ვიცე-პრემიერი აშშ-ში საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიურ საგაზაფხულო შეხვედრაში მონაწილეობს, რომლის დროსაც საქართველოს მაკროეკონომიკურ საკითხებისა და საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ შეხვედრებს მართავს როგორც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან, ისე კერძო ინვესტორებთან. პირველი ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით, განვლილი პროგრამების შედეგები და ახლის ძირითადი მიმართულებები მსოფლიო ბანკის საბჭოს შეკრებაზე განიხილება, რომელიც მიმდინარე თვის ბოლომდე გაიმართება. „მთავრობის რეფორმების მხარდასაჭერად, ჩვენ ძალიან მალე ველოდებით 50 მლნ აშშ დოლარის ოდენობის საბიუჯეტო დახმარების ჩარიცხვას მსოფლიო ბანკისგან. ამავე დროს, აღნიშნული საფინანსო ინსტიტუტიდან ზაფხულის მეორე ნახევარშიც ამდენივეს მიღებაა განსაზღვრული," - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა. მისი თქმით, ასევე, მოხდა შეთანხმება თანამშრომლობის ახალ ჩარჩო შეთანხმებაზე, რომელშიც დეტალურად გაიწერება მსოფლიო ბანკთან მუშაობის მომდევნო სამწლიანი პერიოდი.

ქუმსიშვილი: მსოფლიო ბანკისგან 100 მლნ აშშ დოლარის ჩარიცხვას ველოდებით კომპანია „მცხეთა კრუიზი" მომხმარებელს ახალ სერვისს სთავაზობს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა, გვანცა კორძახიამ განუცხადა, კრუზის ფარგლებში, ქორწილის ორგანიზება გახდა შესაძლებელი. "ჩვენ ვიზრუნებთ, რომ ჩვენი მომხმარებლის ქორწილის დღე უფრო ლამაზი, შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელი გახდეს. მსურველებს ვთავაზობთ ქორწილის, ხელის მოწერის ცერემონიის ორგანიზებას მცხეთის ულამაზესი ბუნების ფონზე. დაუვიწყარი და რომანტიული განწყობის შესაქმნელად შესაძლებელია გასეირნება ჩვენი კატარღებითაც, მდინარე მტკვარზე, საიდანაც მცხეთის ულამაზესი ხედები იშლება", - აღნიშნა კორძახიამ. მისივე ინფორმაციით, მომსახურებაში შედის: • კატარღებით გასეირნება • ადგილის დიზაინი • ხილის ასორტითა და შამპანიურით გამასპინძლება • მუსიკალური გაფორმება შეგახსენებთ, კომპანია "მცხეთა კრუიზი" ბაზარზე ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა და მსურველებს ისტორიულ ქალაქში 30-წუთიან ტურს სთავაზობს. კრუიზი თანამედროვე დიზაინის შემინული კატარღით, „მტკვრისა" და „არაგვის" შესართავიდან ხორციელდება. "პირველად საქართველოში ჩვენი კრუიზის მეშვეობით შესაძლებელი გახდა ყოველდღიურობისგან განტვირთვა და მცხეთის თვალწარმტაცი ხედებით ტკბობა. სტუმრებისათვის სპეციალურად მომზადებული აუდიო კომენტარი ტურისტებს 16 ენაზე აცნობს საქართველოს სატახტო ქალაქს. ამასთან, ისინი ისმენენ ამონარიდებს „ქართლის ცხოვრებიდან" და მოგზაურებენ საქართველოს ისტორიაში", – განაცხადა გვანცა კორძახიამ. მისივე ინფორმაციით, სტუმრებს ასევე შეუძლიათ ბინოკულარით სარგებლობა, ინფორმაციის მიღება 11 ისტორიულ ძეგლზე და ქართული ღვინის/ყველის დეგუსტაცია "მცხეთა კრუიზის" კაფეშივე. როგორც კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ამბობს, ამ სერვისზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ტურისტების მხრიდან. უახლოეს მომავლში კი მომხმარებლისთვის დამატებითი სერვისების შეთავაზებაც იგეგმება. რაც შეეხება კატარღებს, "მცხეთა კრუიზი" ორ საზღვაო ტრანსპორტს ფლობს, 10 და 28 ადგილიან შემინულ კატარღებს. როგორც გვანცა კორძახიამ აღნიშნა, მცხეთის ტურის ღირებულება ერთ ადამიანზე 35 -39 ლარს შეადგენს, ღირებულებაში შედის ტრანსფერი თბილისი-მცხეთა-თბილისი.

ქორწილი კრუიზში: შემინული კატარღა და ხელის მოწერის ცერემონია მცხეთაში 