უშიშროების საბჭო თბილისში ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე

გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება. ცოტა ხანში ცხედრებს პროზექტურაში გადაასვენებენ. ადგილზე რჩებიან კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები და სპეციალური დანიშნულების რაზმი. პერიმეტრი ისევ გადაკეტილია და სამართალდამცველების მიერ მკაცრად კონტროლდება. კრიმინალისტებთან ერთად ადგილზე მუშაობენ სამედიცინო ექსპერტებიც, რომლებიც გარდაცვლილების ცხედრებს სწავლობენ. სპეცოპერაცია, რომელიც 20 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რამდენიმე საათის წინ დასრულდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, დაკავებულია 1 ადამიანი, ხოლო სამი ლიკვიდირებულია. სპეცოპერაციის დროს, სამართალდამცველებსა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილებს შორის შეტაკება რამდენჯერმე მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი სროლის დროს კი სპეცრაზმელი დაიჭრა, რომელიც საავადმყოფოში რამდენიმე ოპერაციის შემდეგ გარდაიცვალა. გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის, ვახტანგ გომელაურის ინფორმაციით, ხორციელდება ზარები ამა თუ იმ მუქარით. როგორც გომელაურმა სპეცოპერაციის შედეგების კომენტირებისას განაცხადა, ყველა შემოსული შეტყობინება და განხორციელებული ზარი იქნება მიბმული გამოძიებაზე და სერიოზულად შესწავლილი. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ იცოდა თუ არა გომელაურმა სოციალურ ქსელში გავრცელებული მუქარის შესახებ, რომელშიც მომხმარებელი წერდა, რომ "მომხდარის გამო მოკლული ძმებისთვის საქართველო ათასი თავით გადაიხდის". "რა თქმა უნდა ვფლობთ ინფორმაციას. ვაკვირდებით ღია წყაროებშიც. ზარები ხორციელდება ამა თუ იმ მუქარით. ეს ყველაფერი, შემოსული ზარი იქნება თუ "ფეისბუქზე" განხორციელებული მუქარა, ამა თუ იმ მიმართულებით, ყველაფერი იქნება ამ გამოძიებაზე მიბმული და მივუდგებით სერიოზულად. ყველა შემოსულ ზარს და sms-სს", - განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა. ვახტანგ გომელაური - ზარი იქნება თუ "ფეისბუქზე" განხორციელებული მუქარა, ყველაფერს სერიოზულად მივუდგებით

გაბრიელ სალოსის გამზირზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაიღუპულია ერთი და დაჭრილია 4 სამართალდამცველი, - ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, დაჭრილთაგან ორი სუს-ის, ორი კი შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელია. " ჩატარებული ღონისძიების შედეგად დაკავებულია დანაშაულებრივი ჯგუფის 1 წევრი, ხოლო 3 ლიკვიდირებულია. სამწუხაროდ, სპეცოპერაციის დროს დაიღუპა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთი თანამშრომელი და დაიჭრა ორი. ამასთანავე, დაჭრილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 2 თანამშრომელი“, - განაცხადა ნინო გიორგობიანმა. მან სამძიმარი გამოუცხადა დაღუპულის ოჯახს. აქვე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მადლობა გადაუხადა ყველა თანამშრომელს, სპეცრაზმელს, პოლიციელს და რიგით მოქალაქეებს. "სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სახელით გვსურს მადლობა გადავუხადოთ ყველა იმ თანამშრომელს სპეცრაზმელს, პოლიციელს, ვინც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად დაიცვა ჩვენი მოქალაქეები. ამ რთული ვითარების გადატანისთვის, მადლობას ვუხდით მოსახლეობას, რომ მათ ითანამშრომლეს სამართალდაცმველებთან , - განაცხადა ნინო გიორგობიანმა. სპეცოპერაციის შედეგად დაღუპულია ერთი და დაჭრილია 4 სამართალდამცველი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება