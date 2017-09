უშიშროების საბჭოს სხდომაზე ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება მიმოვიხილეთ -პრეზიდენტი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ushishroebis-sabcho [2] => okupirebuli-teritoriebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169590 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ushishroebis-sabcho [2] => okupirebuli-teritoriebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169590 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ushishroebis-sabcho [2] => okupirebuli-teritoriebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => ushishroebis-sabcho [2] => okupirebuli-teritoriebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169590) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,16849,2446) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169333 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 15:27:56 [post_date_gmt] => 2017-09-29 11:27:56 [post_content] => „პრეზიდენტს მივეცით საშუალება, გამოესწორებინა მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაშვებული ხარვეზები და მონაწილეობა მიეღო ჩვენთან ერთად ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესრულებაში,“ - ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ წევრმა, მამუკა მდინარაძემ, განაცხადა. დეპუტატის თქმით, საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით „ქართული ოცნება“ პრეზიდენტთან შეხვედრაზე კვლავ მოლოდინის რეჟიმშია და შეხვედრის კონკრეტული დროსა და ადგილის შესახებ ინფორმაცია არ მიუღია. „ველოდებით და ჩვენ გვაქვს მობილიზება, რომ თუ მას სურვილი აქვს, შეხვედრას დავესწროთ აუცილებლად, ოღონდ ეს შეხვედრა უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული, საქმიანი და არა მხოლოდ პიარკამპანიაზე გათვლილი. პრეზიდენტს მივეცით საშუალება, გამოესწორებინა მთელი ამ ხნის განმავლობაში დაშვებული ხარვეზები და მონაწილეობა მიეღო ჩვენთან ერთად იმ რეკომენდაციების შესრულებაში, რაც ვენეციის კომისიის დასკვნაში წერია. თუმცა, მან ეს გამოიყენა კიდევ ერთი პიარკამპანიის დასაწყებად, რომელიც მიმართულია კონსტიტუციის წინააღმდეგ,“ - განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. რაც შეეხება შეთავაზებას, რომელიც ირაკლი კობახიძემ პრეზიდენტის მისამართით გააჟღერა, მდინარაძე მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ სურვილის შემთხვევაში პრეზიდენტს „მისი მიზანშეწონილობა აუხსნან“. " მოვისმინეთ მმართველი პარტიის პოზიცია, რომ მიღებული დოკუმენტი, რომელიც უბრალო დოკუმენტი არაა, თურმე, უკვე ჩასასწორებელია ორ საკითხში. ეს ის ორი საკითხია, რომელზეც ერთობლივად ვთავაზობდით, რომ ჩასწორებულიყო და რომელიც ვალდებულებად ჰქონდა აღებული, რომ შეასწორებდა. ვითარების არაორდინალურობამ, კონსტიტუციის ასე ჩქარა მიღებამ და ასეთი დინამიკით, რომ ჯერ არაა მიღებული და უკვე ჩასასწორებელია, ეს არაორდინალურია. თუმცა, ამ ეტაპზე ეს არ არის სირთულე რომელიმე პოლიტიკური ძალის, ეს არის ქვეყნის სირთულე. მინდა, მოვიფიქროთ, როგორ გამოვიდეთ შექმნილი რთული ვითარებიდან," - განაცხადა პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, დასანანია რომ შეხვედრას "ქართული ოცნება" არ ესწრება. პრეზიდენტი ამბობს რომ ქვეყნის რთული ვითარებიდან გამოსვლის გზებზე სამსჯელოდ მისი კარი მუდამ ღიაა. "ყველა თანხმდება, რომ ვეტო არის რთული ვითარებიდან გამოსავალი. ამაზე თანხმდება "ქართული ოცნებაც", პოლიტიკური სპექტრი. ვფიქრობ, ერთად უნდა დავიწყოთ მუშაობა, თუ როგორ გამოვიდეთ რთული ვითარებიდან," - განაცხადა პრეზიდენტმა. [video width="656" height="368" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/output.mp4"][/video] 