უსინათლო ბიჭი, წლის საუკეთესო სტუდენტი გახდა – ნიკოლოზი შეუზღუდავი შესაძლებლობით

სამთო გიდი, მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი, მექანიკოსი, მექატრონიკის სპეციალისტი შვეულმფრენის პილოტი, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერი/სპეციალისტი. ახალი პროგრამები შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად და დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით შეიქმნა. გათვალისწინებულია შრომის ბაზრის კვლევა, რათა შეივსოს დასაქმების ბაზარზე არსებული დეფიციტი. პროფესიების ნაწილი საქართველოში ამ დრომდე არ ისწავლებოდა და მსურველებს წელს პირველად მიეცემათ შესაძლებლობა, დაეუფლონ პროფესიას, რომელიც ხელს შეუწობს კურსდამთავრებულების სწრაფ და მაღალანაზღაურებად დასაქმებას. მსურველებს ახალი პროფესიების დაუფლებაა შემდეგ სასწავლებლებში შეეძლებათ: ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა, სსიპ პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“, სსიპ პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი“, სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ავიაციის უნივერსიტეტი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი. პროფესიულ პროგრამაზე სტუდენტების მიღება 15 ოქტომბრამდე გაგრძელდება . „ პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის " წარმოადგენს ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს 16 მილიონი აშშ დოლარის პროექტს , რომელიც დაფინანსებულია ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ , ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული მეორე 140 მილიონი აშშ დოლარის კომპაქტის ფარგლებში . [post_title] => 26 ახალ პროგრამაზე სტუდენტების მიღება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 26-akhal-programaze-studentebis-migheba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-15 12:31:06 [post_modified_gmt] => 2017-10-15 08:31:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175420 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 156966 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-25 12:51:29 [post_date_gmt] => 2017-08-25 08:51:29 [post_content] => საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევები აჩვენებს, რომ ყველა იმ სექტორში, რომელიც ვერ ვითარდება, მთავარი პრობლემა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაა. აღმოჩნდა, რომ ბაზრის მოთხოვნებს სრულად ვერ პასუხობს საქართველოში არსებული ადამიანური კაპიტალი. განსაკუთრებული დეფიციტი საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და საბუნებისმეტყველო დარგებში იკვეთება, რომლის მიმართაც დიდია ინვესტორებისა და ადგილობრივი ბიზნესის ინტერესი. საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ამ გამოწვევის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია ბიზნესთან მჭიდრო თანამშრომლობა და მათი მონაწილეობა განათლების სფეროს განვითარებაში, რათა ხელი შეუწყოს დამსაქმებლის მოთხოვნების შესაბამისი კადრების მომზადებას. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობის თანამშრომლობით, 2014 წელს სწორედ ამ მისიით შეიქმნა, რომ წაახალისოს საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო და ტექნოლოგიური განათლების მიმართულება და ამით ხელი შეუწყოს ქვეყანაში დასაქმების პრობლემის მოგვარებას. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი, უკვე მესამე წელია, წარმატებით თანამშრომლობს კერძო სექტორთან, რათა ჩამოყალიბდეს მჭიდრო კავშირი დამსაქმებლებსა და სტუდენტებს შორის. ადგილობრივი და საერთაშორისო კომპანიები წარმატებით თანამშრომლობენ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტის „პროფესიული განთლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ გრანტით დაფინანსებული კოლეჯებისა და უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამების შექმნაში. ფონდმა 2016 წელს 12 მილიონი აშშ დოლარის გრანტი გასცა 10 პროფესიული განათლების მომწოდებლისთვის და წელს დაიწყება სტუდენტების მიღება ახალ და/ან განახლებულ პროფესიული განათლების პროგრამებზე - სულ 42 პროგრამა. აღსანიშნავია კერძო სექტორის და საჯარო სექტორის მხრიდან როგორც მონეტარული, ასევე არამონეტარული მხარდაჭერა, რაც განაპირობებს პროგრამების წარმატებას, მდგრადობას და კურსდამთავრებულებისთვის დასაქმების უზრუნველყოფას. „კერძო სექტორი ფონდის საგანმანთლებლო პროგრამებში წარმატებით და მაღალი მაჩვენებლით იღებს მონაწილეობას. ბიზნესებს შესაძლებლობას ვაძლევთ, მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა მიმართულებით. ფონდის უმაღლესი განათლების პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც აშშ-ის სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს საქართველოში, ჩამოყალიბდა ფორმალური პარტნიორობა დამსაქმებლებთან. ისინი სტუდენტებს სთავაზობენ სტაჟირების პროგრამებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აფინანსებენ მათ უნივერსიტეტში სწავლასა. უპრეცედენტოა ჩვენი ფონდის პროფესიულ განათლების პროექტში განხორციელებული ინვესტიცია. ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა 12 მილიონი აშშ დოლარით დააფინანსა პროფესიული განათლების 10 პროექტი. საგრანტო კონკურსის მოთხოვნების მიხედვით, აუცილებელ ფაქტორს წარმოადგენდა კერძო სექტორის მხრიდან თანადაფინანსების არსებობა. შესაბამისად, აღნიშნულ 10 პროექტს კერძო და საჯარო სექტორების მხრიდან 6 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი მხარდაჭერა აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს კერძო სექტორი მზად არის განათლებაში ჩადოს ინვესტიცია, რათა მისი მოთხოვნების შესაბამისი კადრი მიიღოს და ამით განავითაროს ბიზნესი. შეგვიძლია განვაცხადოთ, ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტები წარმოადგენს კერძო და საჯარო სექტორების პარტნიორობის საუკეთესო მაგალითს.“ - აცხადებენ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდში. [post_title] => ბიზნესმა განათლებაში ინვესტირება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biznesma-ganatlebashi-investireba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-25 12:51:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-25 08:51:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156966 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139748 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-19 17:41:29 [post_date_gmt] => 2017-06-19 13:41:29 [post_content] => „მთელი ბავშვობა მომწონდა ყველაფერი, რაც ქალის მოვლასა და სილამაზეს ეხებოდა. ეს კი ჩემს მშობლებს არ მოსწონდათ. გოგო ვიყავი და დიპლომი როგორ არ უნდა მქონოდა, აბა ისე სახლში ვინ შემიშვებდა?!“ – 24 წლის ნუკი იოსებიძე „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ ქართველებს განათლებაზე, წარმატებულ კარიერასა და დიპლომზე მცდარი შეხედულება აქვთ. მისი თქმით, ადამიანების დიდ ნაწილს, მათ შორის მის ოჯახის წევრებსაც, ჰგონიათ, რომ წარმატებისკენ გზა იმ სპეციალობებზე ჩაბარებაზე გადის, რომლის დასრულების შემდეგაც უმაღლესი სასწავლებელი დიპლომს გაძლევს. „ჩამაბარებინეს ძალით იურიდულზე. ვიცოდი, რომ ჩემგან იურისტი არასდროს გამოვიდოდა. რადგან მაშინ საკუთარი შემოსავალი არ მქონდა და არც იმის ფინანსები, რომ სტილისტის კერძო კურსი გამევლო, დავთანხმდი მათ მოთხოვნას. დავკარგე 4 წელი. სწავლით არც არასდროს გამოვირჩეოდი, პარალელურად დავიწყე სალონში მუშაობა. გამიჩნდა შემოსავალი. შემდეგ შევისწავლე ეს პროფესია და ახლა ვაკეთებ იმას, რაც მომწონს. ჩემი მშობლები ბედნიერები არიან - მე მაქვს იურისტის დიპლომი. მაგრამ ვიცი, რომ მას არასდროს გამოვიყენებ,“ - ამბობს ნუკი იოსებიძე. ნუკის მშობლების მსგავსად ჩვენს გარშემო ბევრი ადამიანი ფიქრობს. მათთვის რამდენიმეთვიანი პროგრამებისა და კურსების დამადასტურებელი სერტიფიკატი ხშირად ფარატინა ქაღალდია, დიპლომი აუცილებელია, არგუმენტი კი არის - „რა იცი, რაში დაგჭირდეთ“. განსხვავებულად ფიქრობს თათია არაბული. ის იურიდიულზე მაგისტრატურის განყოფილებაზე სწავლობს. ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ მუშაობა მალევე საჯარო სამსახურში დაიწყო, სადაც დაწინაურებისთვის მაგისტრატურის დამადასტურებელი დიპლომიც სჭირდება. მაგისტრატურის დასრულების შემდეგ სწავლის გაგრძელებას დოქტურანტურაშის გეგმავს. საჯარო სამსახურში მუშაობა მას სხვა დამატებით საქმიანობას, გარდა აკადემიური მოღვაწეობისა, უკრძალავს. შესაბამისად, ფიქრობს, რომ დამატებითი შემოსავლისთვის მომავალში ლექტორობაც სურს. „ფორტუნა“ დაინტერესდა, ვინ უფრო მეტ ხელფასს იღებს - ადამიანები, რომლებიც უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებს ირჩევებ, იღებენ სხვადასხვა საფეხურის დამადასტურებელ დიპლმობს თუ ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ პროფესიას ეუფლებიან, აქვთ მხოლოდ საშუალო განათლება და აკეთებენ მათთვის სასურველ საქმეს. პოპულალური პროფესიებით დასაქმებულთა ხელფასები ასე გამოიყურება:

კერძო კომპანიის იურისტი ყოველთვიურად - 1000 ლარამდე იღებს.

ეკონომისტის ხელფასი, რომელიც ერთ-ერთ წარმატებულ კომპანიაში მუშაობს - 1250 ლარია.

საშუალოდ ჟურნალისტის ხელფასი 400-იდან - 1000 ლარამდე მერყეობს, არსებობს გამონაკლისები, როცა მათი ხელფასი 1000 ლარსაც აჭარბებს.

საჯარო სამსახურში ხელფასი კი დაბალი და საშუალო რგოლის საქმეზე - 350-იდან 1000 ლარამდე მერყეობს.

კერძო კომპანიებში კონდიტერების ხელფასი - 750-ლარიდან -900 ლარამდე მერყეობს.

მკერავი, რომელიც ფაბრიკაში მუშაობს, თვეში 500 ლარს იღებს. კერძო შეკვეთებზე მომუშავე მკერავის ანაზღაურება კი 500-იდან -800 ლარამდეა.

მშენებლებისა და მშენებლობაზე დასაქმებულთა ხელფასები კი კვალფიციკაციისა და შესრულებული სამუშაოს მიხედვით 500-იდან 2000 ლარამდე მერყეობს.

დაბალშემოსავლიანი კომპანიების ბუღალტრები ყოველთვიურად 700 ლარამდე ხელფასს იღებენ, მსხვილ კომპანიებში კი მათი ხელფასი 1500 ლარსაც აღწევს.

IT-სპეციალისტის ხელფასები კვალიფიკაციისა და დამქირავებლის გათვალისწინებით 2000 ლარსაც სცდება. შესაძლოა, ასევე მათი ხელფასი 10 000-მდეც იყოს.

სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოების შემსრულებელ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტის ხელფასმა აქტიურ სეზონზე, შესაძლოა, 4000 ლარსაც მიაღწიოს.

ფართისა და შესრულებული სამუშაოს გათვალისწინებით 500-იდან 1500 ლარამდე მერყეობს ელექტრიკოსის ანაზღაურება.

ექთნები მორიგეობის რაოდენობის გათვალისწინებით, ხელფასს 500 ლარამდე იღებენ.

ათასწლეულის

გამოწვევის

ფონდის

პროექტის

„

პროფესიული

განათლება

ეკონომიკის

განვითარებისთვის

“

საგრანტო

კონკურსის

ფარგლებში შექმნილ პროფესიული განათლების 26 ახალ პროგრამაზე სტუდენტების მიღება მიმდინარეობს.

ფონდის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული პროექტების მეშვეობით შეიქმნა თანამედროვე, დამსაქმებლების მიერ მოთხოვნილი პროგრამები: საზღვაო, საინჟინრო, ტურიზმის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ავიაციისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებებში. თანამედროვე პროფესიული უნარების შეძენის მსურველები დაეუფლებიან ისეთ სპეციალობას როგორიცაა: შემდუღებელი, თევზსაჭერი გემის ოპერატორი,

პორტების ლოჯისტიკის მენეჯმენტი, საფეხმავლო გამყოლი - სამთო გიდი, მექანიკის ინჟინერიის ტექნიკოსი, მექანიკოსი, მექატრონიკის სპეციალისტი შვეულმფრენის პილოტი, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვითი ტექნოლოგიების მენეჯერი/სპეციალისტი.

ახალი პროგრამები შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად და დამსაქმებლებთან თანამშრომლობით შეიქმნა. გათვალისწინებულია შრომის ბაზრის კვლევა, რათა შეივსოს დასაქმების ბაზარზე არსებული დეფიციტი. პროფესიების ნაწილი საქართველოში ამ დრომდე არ ისწავლებოდა და მსურველებს წელს პირველად მიეცემათ შესაძლებლობა, დაეუფლონ პროფესიას, რომელიც ხელს შეუწობს კურსდამთავრებულების სწრაფ და მაღალანაზღაურებად დასაქმებას.

მსურველებს ახალი პროფესიების დაუფლებაა შემდეგ სასწავლებლებში შეეძლებათ:

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია,

ა(ა)იპ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა,

სსიპ პროფესიული კოლეჯი „თეთნულდი“,

სსიპ პროფესიული კოლეჯი „სპექტრი“,

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,

საქართველოს ავიაციის უნივერსიტეტი,

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი.

პროფესიულ

პროგრამაზე

სტუდენტების

მიღება

15

ოქტომბრამდე

გაგრძელდება

.

„

პროფესიული

განათლება

ეკონომიკის

განვითარებისთვის

"

წარმოადგენს

ათასწლეულის

გამოწვევის

ფონდი

-

საქართველოს

16

მილიონი

აშშ

დოლარის

პროექტს

,

რომელიც

დაფინანსებულია

ათასწლეულის

გამოწვევის

კორპორაციის

მიერ

,

ამერიკის

შეერთებული

შტატებისა

და

საქართველოს

მთავრობას

შორის

გაფორმებული

მეორე

140

მილიონი

აშშ

დოლარის

კომპაქტის

ფარგლებში

.

