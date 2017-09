უსუფაშვილი პოლიტიკურ ძალებს კონსტიტუციაზე დათმობებისკენ მოუწოდებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160744 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160744 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 283 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160744) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (283,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160611 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 15:27:30 [post_date_gmt] => 2017-09-06 11:27:30 [post_content] => საქართველო მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღების მოლოდინშია - მმართველი გუნდი საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მიუხედავად “ვენეციის კომისიის” პრეზიდენტის იმედგაცრუების, კომისიის მდივნის რჩევის, ოპოზიციური სპექტრის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებებისა, „ვენეციის კომისიის“ დასკვნის გამოქვეყნებამდე დაამტკიცებს. ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია, მსჯელობენ საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით კონსენსუსის აუცილებლობაზე, რომელიც ვერ შედგა. 1-ელ სექტემბერს „ვენეციის კომისიის“ თავმჯდომარემ, ჯანი ბუკიკიომ განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია საქართველოში პროპორციულ საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლისთვის გადადებით. იგი ასევე, უარყოფითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ვერ შედგა კონსენსუსი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, 4 სექტემბერს „ვენეციის კომისიის“ მდივანმა, თომას მარკერტმა, მმართველ გუნდს ურჩია, დაელოდოს, „ვენეციის კომისიის“ საბოლოო დასკვნას, რომელიც ოქტომბერში გამოქვეყნდება და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს კონსტიტუცია. მიუხედავად ამისა, 5 სექტემბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა, რომ საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით მიღებულ იქნება ახალი კონსტიტუციის არსებული ვარიანტი, შესაბამისად, მასში მხოლოდ სარედაქციო ცვლილებები შევა. „ვენეციის კომისიის“ საბოლოო შეფასების დალოდებისკენ მოუწოდებს მმართველ გუნდს არასამთავრობო სექტორიც. ერთობლივად გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგობაში მოდის „ქართული ოცნების” ლიდერების ადრინდელ დაპირებასთან, რომ ისინი „ვენეციის კომისიის“ ყველა რჩევას გაითვალისწინებდნენ. „მივმართავთ საპარლამენტო უმრავლესობას, აუცილებლად გაითვალისწინოს "ვენეციის კომისიის" მოწოდებები და დაელოდოს ამ უწყების საბოლოო შეფასების გამოქვეყნებას. "წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მნიშვნელოვნად შეილახოს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაცია. დანაპირების არ შესრულება და პარტნიორების შეცდომაში შეყვანა, რა თქმა უნდა, უარყოფითად იქნება აღქმული მათ მიერ. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ შემდეგი არჩევნებისთვის არსებული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება არ ემსახურება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მიზნებს და ჯანსაღი პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბებას, “ - აღნიშნულია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში. მიუხედავად ქვეყნის გარეთ და შიგნით არსებული მოსაზრებებისა და შენიშვნებისა, მმართველ გუნდი საკონსტიტუციო პროექტში ვერც ხარვეზებს ხედავს და ოპოზიციისგან, ასევე საექსპერტო წრეებისგან განსხვავებით, არც ის მიაჩნიათ, რომ პროექტის პირველი ვერსია, რომელიც „ვენეციის კომისიამ“ შეაფასა, ორი მოსმენით მიღებული პროექტისგან განსხვავებულია. „ფორტუნასთან“ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი, ნინო გოგუაძე, აცხადებს, რომ კომისიამ პროექტი უკვე შეაფასა და მასში შენიშვნების ძირითადი ნაწილი გათვალისწინებულია, ამიტომ დეპუტატი არ ელის, რომ საბოლოო შეფასებაში რაიმე არსებითი, გასხვავებული პოზიცია დაფიქსირდება. „სიმართლე გითხრათ, ბევრ ცვლილებას, ახალ შემოთავაზებას არ ველოდები „ვენეციის კომისიისგან“ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებითად არაფერი შეცვლილა იმის შემდეგ, რაც პირველი პროექტი წარედგინათ მათ. თუმცა, რა საკვირველია, საბოლოო დასკვნა ნამდვილად საინტერესოა და ველოდებით ამ დასკვნას, თუმცა რაიმე არსებითი ახლის მოლოდინი არ გვაქვს. „ვენეციის კომისიის“ მოსაზრებები ასახულია პროექტში“, -აცხადებს ნინო გოგუაძე. კითხვაზე დაელოდება თუ არა უმრავლესობა საბოლოო შეფასების დოკუმენტს „ვენეციის კომისიისგან“, ნინო გოგუაძე აცხადებს: „არა, თქვენ იცით, რომ ორი მოსმენით მიღებულია საკონსტიტუციო ცვლილებები, მესამე მოსმენა მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის არის.“ არსებული კონსტიტუციის პროექტით, რომელიც საშემოდგომო სესიაზე დამტკიცდება, ქვეყანა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2024 წელს გადავა, პრეზიდენტს მომდევნო არჩევნებზე პირდაპირი, შემდეგ კი უკვე არაპირდაპირი გზით ავირჩევთ. სწორედ ეს არის ძირითადი საკითხები, რაზეც ხელისუფლება ვერც ოპოზიციასთან და ვერც არასამთავრობო სექტორთან შეთანხმდა. თუმცა, მთავარი საკითხების მიღმა ექსპერტები კიდევ ბევრ პრობლემას ხედავენ: შეთავსებით მოქალაქეობა, ქორწინების დეფინიცია, გადასახადები, ბავშვთა უფლებები ამ თემების არასრული ჩამონათვალია, რაზეც არასამთავრობო სექტორი ყურადღებას ამახვილებს. თაკო ივანიაძე [post_title] => "რაიმე ახლის მოლოდინი არ გვაქვს" - კონსტიტუცია „ვენეციის კომისიის“ დასკვნამდე დამტკიცდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raime-akhlis-molodini-ar-gvaqvs-konstitucia-veneciis-komisiis-daskvnamde-damtkicdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 15:47:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 11:47:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159973 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 11:36:16 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:36:16 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის, განცხადებით, საკონტიტუციო ცვლილებებს საშემდგომო სესიაზე იმ სახით მიიღებენ, როგორითაც ორი მოსმენით დაამტკიცეს. "ჩვენ არაერთი განცხადება გავაკეთეთ უკვე საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით. ხალხისთვის უკვე მომაბეზრებელია ეს ყველაფერი. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული ძალიან დახვეწილი პროექტი, კონსტიტუციური კანონპროექტი და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომო სესიაზე იმ სახით, როგორი სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით, რა თქმა უნდა, სარედაქციო ცვლილებების გათვალისწინებით. "რაც შეეხება კონსულტაციებს, კონსულტაციები აუცილებლად გვექნება თარიღთან დაკავშირებით, მათ შორის ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან,“ - აცხადებს ირაკლი კობახიძე. [post_title] => საკონსტიტუციო ცვლილებებს იმ სახით მივიღებთ, როგორითაც 2 მოსმენით დამტკიცდა - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-cvlilebebs-im-sakhit-mivighebt-rogoritac-2-mosmenit-damtkicda-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:40:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:40:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159973 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159645 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 13:33:26 [post_date_gmt] => 2017-09-04 09:33:26 [post_content] => „საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მესამე მოსმენით მიღებისას არსებით ცვლილებებს არ უნდა ველოდოთ,“ - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, ირინა ფრუიძემ, განაცხადა. დეპუტატის ინფორმაციით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი მესამე მოსმენით, სავარაუდოდ, სექტემბრის ბოლოს განიხილება. “ოპოზიცია ულტიმატუმის ენით გველაპარაკება. ამ ენით საუბრის შემთხვევაში, ჩვენ დიალოგზე ვერ ვილაპარაკებთ. დიალოგი არის იმ შემთხვევაში, როცა ორივე მხარე მზადაა, დათმობებზე წავიდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ოპოზიციისგან ეს მზაობა ვერ დავინახეთ. ეს რესურსი, ფაქტობრივად, ამოწურულია. უმრავლესობამ "ვენეციის კომისიის" ყველა რეკომენდაცია გაითვალისწინა. თავიდანვე აღინიშნა, რომ ჩვენ კონსტიტუციის პროექტს "ვენეციის კომისიის" რეკომენდაციების საფუძველზე შევიმუშავებდით. ეს მოხდა - ყველა რეკომენდაცია გათვალისწინებულია. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი არის დემოკრატიული და მაღალი სტანდარტების მქონე,“ - განუცხადა ჟურნალისტებს ირინა ფრუიძემ. [post_title] => კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენით მიღებისას არსებით ცვლილებებს არ უნდა ველოდოთ - ირინა ფრუიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => konstituciis-proeqtis-mesame-mosmenit-mighebisas-arsebit-cvlilebebs-ar-unda-velodot-irina-fruidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 13:36:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 09:36:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159645 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 160611 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 15:27:30 [post_date_gmt] => 2017-09-06 11:27:30 [post_content] => საქართველო მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიღების მოლოდინშია - მმართველი გუნდი საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მიუხედავად “ვენეციის კომისიის” პრეზიდენტის იმედგაცრუების, კომისიის მდივნის რჩევის, ოპოზიციური სპექტრის და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწოდებებისა, „ვენეციის კომისიის“ დასკვნის გამოქვეყნებამდე დაამტკიცებს. ქვეყანაში უკვე დიდი ხანია, მსჯელობენ საკონსტიტუციო პროექტთან დაკავშირებით კონსენსუსის აუცილებლობაზე, რომელიც ვერ შედგა. 1-ელ სექტემბერს „ვენეციის კომისიის“ თავმჯდომარემ, ჯანი ბუკიკიომ განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია საქართველოში პროპორციულ საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლისთვის გადადებით. იგი ასევე, უარყოფითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს შორის ვერ შედგა კონსენსუსი კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, 4 სექტემბერს „ვენეციის კომისიის“ მდივანმა, თომას მარკერტმა, მმართველ გუნდს ურჩია, დაელოდოს, „ვენეციის კომისიის“ საბოლოო დასკვნას, რომელიც ოქტომბერში გამოქვეყნდება და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს კონსტიტუცია. მიუხედავად ამისა, 5 სექტემბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა, რომ საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით მიღებულ იქნება ახალი კონსტიტუციის არსებული ვარიანტი, შესაბამისად, მასში მხოლოდ სარედაქციო ცვლილებები შევა. „ვენეციის კომისიის“ საბოლოო შეფასების დალოდებისკენ მოუწოდებს მმართველ გუნდს არასამთავრობო სექტორიც. ერთობლივად გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგობაში მოდის „ქართული ოცნების” ლიდერების ადრინდელ დაპირებასთან, რომ ისინი „ვენეციის კომისიის“ ყველა რჩევას გაითვალისწინებდნენ. „მივმართავთ საპარლამენტო უმრავლესობას, აუცილებლად გაითვალისწინოს "ვენეციის კომისიის" მოწოდებები და დაელოდოს ამ უწყების საბოლოო შეფასების გამოქვეყნებას. "წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მნიშვნელოვნად შეილახოს საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაცია. დანაპირების არ შესრულება და პარტნიორების შეცდომაში შეყვანა, რა თქმა უნდა, უარყოფითად იქნება აღქმული მათ მიერ. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ შემდეგი არჩევნებისთვის არსებული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება არ ემსახურება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მიზნებს და ჯანსაღი პოლიტიკური გარემოს ჩამოყალიბებას, “ - აღნიშნულია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში. მიუხედავად ქვეყნის გარეთ და შიგნით არსებული მოსაზრებებისა და შენიშვნებისა, მმართველ გუნდი საკონსტიტუციო პროექტში ვერც ხარვეზებს ხედავს და ოპოზიციისგან, ასევე საექსპერტო წრეებისგან განსხვავებით, არც ის მიაჩნიათ, რომ პროექტის პირველი ვერსია, რომელიც „ვენეციის კომისიამ“ შეაფასა, ორი მოსმენით მიღებული პროექტისგან განსხვავებულია. „ფორტუნასთან“ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი, ნინო გოგუაძე, აცხადებს, რომ კომისიამ პროექტი უკვე შეაფასა და მასში შენიშვნების ძირითადი ნაწილი გათვალისწინებულია, ამიტომ დეპუტატი არ ელის, რომ საბოლოო შეფასებაში რაიმე არსებითი, გასხვავებული პოზიცია დაფიქსირდება. „სიმართლე გითხრათ, ბევრ ცვლილებას, ახალ შემოთავაზებას არ ველოდები „ვენეციის კომისიისგან“ იქიდან გამომდინარე, რომ არსებითად არაფერი შეცვლილა იმის შემდეგ, რაც პირველი პროექტი წარედგინათ მათ. თუმცა, რა საკვირველია, საბოლოო დასკვნა ნამდვილად საინტერესოა და ველოდებით ამ დასკვნას, თუმცა რაიმე არსებითი ახლის მოლოდინი არ გვაქვს. „ვენეციის კომისიის“ მოსაზრებები ასახულია პროექტში“, -აცხადებს ნინო გოგუაძე. კითხვაზე დაელოდება თუ არა უმრავლესობა საბოლოო შეფასების დოკუმენტს „ვენეციის კომისიისგან“, ნინო გოგუაძე აცხადებს: „არა, თქვენ იცით, რომ ორი მოსმენით მიღებულია საკონსტიტუციო ცვლილებები, მესამე მოსმენა მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის არის.“ არსებული კონსტიტუციის პროექტით, რომელიც საშემოდგომო სესიაზე დამტკიცდება, ქვეყანა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2024 წელს გადავა, პრეზიდენტს მომდევნო არჩევნებზე პირდაპირი, შემდეგ კი უკვე არაპირდაპირი გზით ავირჩევთ. სწორედ ეს არის ძირითადი საკითხები, რაზეც ხელისუფლება ვერც ოპოზიციასთან და ვერც არასამთავრობო სექტორთან შეთანხმდა. თუმცა, მთავარი საკითხების მიღმა ექსპერტები კიდევ ბევრ პრობლემას ხედავენ: შეთავსებით მოქალაქეობა, ქორწინების დეფინიცია, გადასახადები, ბავშვთა უფლებები ამ თემების არასრული ჩამონათვალია, რაზეც არასამთავრობო სექტორი ყურადღებას ამახვილებს. თაკო ივანიაძე [post_title] => "რაიმე ახლის მოლოდინი არ გვაქვს" - კონსტიტუცია „ვენეციის კომისიის“ დასკვნამდე დამტკიცდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => raime-akhlis-molodini-ar-gvaqvs-konstitucia-veneciis-komisiis-daskvnamde-damtkicdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 15:47:02 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 11:47:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160611 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 103 [max_num_pages] => 35 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bbf58d1cd50bdc249ca507813ac9e0d7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )