ვაჟა-ფშაველას სახელობის პრემია დაწესდება

ქუთაისის აეროპორტის ტერმინალის გაფართოების პროექტი აგვისტოში დაიწყება. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, დღეს მთავრობის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა. "ეს საშუალებას მისცემს ქუთაისის აეროპორტს, რომ 6 რეისს ერთდროულად მოემსახუროს. ეს პროექტი რკინიგზის ახალ პროექტთან კოორდინირებულად განხირციელდება, რაც ითვალისწინებს სარკინიგზო ბაქნის მშენებლობას აეროპორტის ჭიშკრის წინ," - განმარტა პრემიერმა. მისი თქმით, წლის დასაწისიდან დღემდე ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი 92%-ით არის გაზრდილი, რაც "ერთი მხრივ, ვიზალიბერალიზაციის და მეორე მხრივ, ტურიზმის მიმართულების ძალისხმების შედეგია". ქუთაისის აეროპორტში ახალი ტერმინალის მშენებლობა აგვისტოში დაიწყება "2016 წლის 1 ინვრიდან დღემდე 250 კომპანიამ ისარგებლა ამ შეღავათით. ეს კანონი მნიშვნელოვანია არა მარტო იმით, რომ იქ მოსახლეობას დაამაგრებს, არამედ იმითაც, რომ ბევრი ადამიანი დაბრუნდება," - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. 37 სოფელს მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი მიენიჭება გიორგი კვირიკაშვილი უკრაინის პრეზიდენტს შეხვდა

საქართველოსა და უკრაინას შორის სტრატეგიული ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ორი ქვეყნის საერთო ინტერესები და გამოწვევები, - ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რაზეც საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა და უკრაინის პრეზიდენტმა, პეტრო პოროშენკომ შეხვედრაზეგანიხილეს. შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ მხარეებმა ისაუბრეს სტრატეგიული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე, რაც ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, ასევე, ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში არსებული პარტნიორობის კიდევ უფრო განმტკიცებას გულისხმობს. შეხვედრისას ყურადღება ასევე დაეთმო საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების ფარგლებში მჭიდრო თანამშრომლობას, საქართველოსა და უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის პროცესსა და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალ სამიტს, ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას და ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და უკრაინის პრეზიდენტმა ისაუბრეს მასშტაბური საერთაშორისო სატრანსპორტო და ენერგეტიკული პროექტების, ასევე, ახალი აბრეშუმის გზის ინიციატივის ფარგლებში თანამშრომლობის შესახებ. შეხვედრისას მხარეებმა საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ორი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მტკიცე მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს. "ეს საშუალებას მისცემს ქუთაისის აეროპორტს, რომ 6 რეისს ერთდროულად მოემსახუროს. ეს პროექტი რკინიგზის ახალ პროექტთან კოორდინირებულად განხირციელდება, რაც ითვალისწინებს სარკინიგზო ბაქნის მშენებლობას აეროპორტის ჭიშკრის წინ," - განმარტა პრემიერმა. მისი თქმით, წლის დასაწისიდან დღემდე ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი 92%-ით არის გაზრდილი, რაც "ერთი მხრივ, ვიზალიბერალიზაციის და მეორე მხრივ, ტურიზმის მიმართულების ძალისხმების შედეგია". 