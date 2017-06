ვაჟა მანია და პაპუნა შარიქაძე  „გრემის“ მფლობელ არტისტებთან ერთად გამოვიდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vadja-mania [1] => papuna-shariqadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136820 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vadja-mania [1] => papuna-shariqadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136820 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12769 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vadja-mania [1] => papuna-shariqadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vadja-mania [1] => papuna-shariqadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136820) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14031,12769) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116477 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 12:45:53 [post_date_gmt] => 2017-03-21 08:45:53 [post_content] => ბერკლის ქართველი სტუდენტი, პიანისტი პაპუნა შარიქაძე საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე საინტერესო ამბავს ავრცელებს. მისი თქმით, ის პირველად დაუკრავს ყველაზე პრესტიჟულ ჯაზკლუბში „Blue Note“, სადაც იმავე პერიოდში ბექა გოჩიაშვილს ექნება საღამოები. ეს არის კლუბი, რომლის სცენაზეც ლეგენდარულ ჯაზმუსიკოსებს დაუკრავთ და აქ გამოსვლა ყველასთვის საოცნებო გახლავთ. როგორც პაპუნა წერს: „ერთი მაგარი ამბავი: 3 აპრილს დაიგეგმა ჩემი პირველი კონცერტი Blue Note-ში, სადაც 4-დან 10 აპრილამდე ასევე ბექას კონცერტები იქნება ყოველ საღამოს! (არა მგონია, ნიუ იორკის ჯაზის სცენას ქართველების ამ დოზით კონცენტრაცია ისტორიაში ახსოვდეს...)“ პაპუნა შარიქაძე მომღერალ ნუცი ნებიერიძესთან ერთად კიდევ ერთ პრესტიჟულ Birdland Jazz Club-ში პერფორმანსისთვის ემზადება, კონცერტი გაიმართება 27 აპრილს. მანამდე კი შეგიძლიათ მოისმინოთ პაპუნა შარიქაძისა და ნუცი ნებიერიძის დუეტი, ინოლა გურგულიას ცნობილ სიმღერაზე, „ქარი კვლავ არხევს ნაცნობ ლელიანს“. https://www.youtube.com/watch?v=TpWbrGb60Nk&feature=share [post_title] => ნიუ იორკის ჯაზსცენას ქართველი პიანისტები იპყრობენ!.. ნიუ–იორკის საერთაშორისო ჯაზკონკურსის "MADE IN NEW YORK JAZZ COMPETITION" ფინალისტების ვინაობა ცნობილია. „ვაჟა მანიას კვარტეტი" (ვაჟა მანია (ვოკალი), პაპუნა შარიქაძე (ფორტეპიანო), გიორგიკაპანაძე (დასარტყამი ინსტრუმენტი) და გიორგი კიკნაძე (კონტრაბასი) იმშემსრულებელთა შორის მოხვდა, რომელთაც ყველაზე მეტი ხმა დააგროვეს. ამინფორმაციას კულტურის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც „კვირას" სამინისტროში განუცხადეს, წელს კონკურსის ჟიურის წევრები "LENNY WHITE", "RANDY BRECKER" და "MIKE STERN" პრესტიჟული მუსიკალური ჯილდოს – "გრემის" მფლობელი და მრავალგზის ნომინანტები არიან. ახლა სწორედ მათ უნდაგადაწყვიტონ, ვინ გახდება კონკურსის გამარჯვებული. შედეგები რამდენიმე დღეშიგახდება ცნობილი. "MADE IN NEW YORK JAZZ COMPETITION" ჯერ მხოლოდ 3 წელია, რაც მსოფლიომუსიკალურ პლატფორმაზე გამოჩნდა და მის ანგარიშზე უკვე 2,5 მილიონი ატვირთულივიდეო, 30 000 დარეგისტრირებული ჯაზ მუსიკოსი და კონკურსის ათეულობითმონაწილეა მსოფლიოს 55 ქვეყნიდან. ყოველწლიურად, მსმენელების და ჟიურის წევრების ხმების დაჯამების შედეგად,ვლინდება სამი გამარჯვებული, რომელთაც სხვადასხვა ჯილდოს მოპოვების გარდაშესაძლებლობა ეძლევათ, მონაწილეობა მიიღონ გალაკონცერტში, რომელიცტრადიციულად მაისის ბოლოს, ნიუ–იორკში "TRIBECA PERFORMING ARTS CENTER"-შიიმართება. შემდგომ "MADE IN NEW YORK JAZZ FESTIVAL" მოგზაურობას იწყებსსხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, ვაჟა მანიადა პაპუნა შარიქაძე, ბერკლის სამუსიკო კოლეჯის ბაკალავრიატის სტუდენტები არიან. ვაჟა მანია ნიუ-იორკის საერთაშორისო ჯაზ-კონკურსის ფინალისტია (არა მგონია, ნიუ იორკის ჯაზის სცენას ქართველების ამ დოზით კონცენტრაცია ისტორიაში ახსოვდეს...)“ პაპუნა შარიქაძე მომღერალ ნუცი ნებიერიძესთან ერთად კიდევ ერთ პრესტიჟულ Birdland Jazz Club-ში პერფორმანსისთვის ემზადება, კონცერტი გაიმართება 27 აპრილს. მანამდე კი შეგიძლიათ მოისმინოთ პაპუნა შარიქაძისა და ნუცი ნებიერიძის დუეტი, ინოლა გურგულიას ცნობილ სიმღერაზე, „ქარი კვლავ არხევს ნაცნობ ლელიანს“. https://www.youtube.com/watch?v=TpWbrGb60Nk&feature=share [post_title] => ნიუ იორკის ჯაზსცენას ქართველი პიანისტები იპყრობენ!.. (არა მგონია, ნიუ იორკის ჯაზის სცენას ქართველების ამ დოზით კონცენტრაცია ისტორიაში ახსოვდეს...)" პაპუნა შარიქაძე მომღერალ ნუცი ნებიერიძესთან ერთად კიდევ ერთ პრესტიჟულ Birdland Jazz Club-ში პერფორმანსისთვის ემზადება, კონცერტი გაიმართება 27 აპრილს. მანამდე კი შეგიძლიათ მოისმინოთ პაპუნა შარიქაძისა და ნუცი ნებიერიძის დუეტი, ინოლა გურგულიას ცნობილ სიმღერაზე, „ქარი კვლავ არხევს ნაცნობ ლელიანს". https://www.youtube.com/watch?v=TpWbrGb60Nk&feature=share

ნიუ იორკის ჯაზსცენას ქართველი პიანისტები იპყრობენ!..