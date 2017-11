ვაკანსია მექსიკაში – ხელფასი თვეში 10 ათასი დოლარი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => meqsika [2] => kankuna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186332 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => meqsika [2] => kankuna ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186332 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 138 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => meqsika [2] => kankuna ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vakansia [1] => meqsika [2] => kankuna ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186332) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21127,734,138) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185843 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-09 16:18:53 [post_date_gmt] => 2017-11-09 12:18:53 [post_content] => ფიფამ მექსიკა ნაკრების თამაშებზე დამსწრე ფანების ჰომოფობიური შინაარსის სიმღერების გამო დააჯარიმა. ESPN-ის ინფორმაციით, მექსიკის ფეხბურთის ფედერაციას სანქცია ნაკრების ფანების ქცევის გამო დაეკისრა. ისინი შესარჩევი ტურნირის რვავე მატჩის დროს სექსუალური უმცირესობების შეურაცხმყოფელ სიმღერებს მღეროდნენ. ”მწვანეები” ჯარიმის სახით 160 000 დოლარს გადაიხდიან. ევროპაში დაახლოებით მსგავსი ოდენობის ჯარიმის გადახდა სერბეთის ფეხბურთის ფედერაციას დაეკისრა. სერბეთის ნაკრების საქართველოსა და ავსტრიასთან დაპირისპირებისას ფანების მიერ პოლიტიკური ნიშნების გამოყენების გამო სერბეთის ფეხბურთის ფედერაციას ჯარიმის სახით 150 000 დოლარს გადახდა დაეკისრა. ESPN-ის ინფორმაციით, მექსიკის ფეხბურთის ფედერაციას სანქცია ნაკრების ფანების ქცევის გამო დაეკისრა. ისინი შესარჩევი ტურნირის რვავე მატჩის დროს სექსუალური უმცირესობების შეურაცხმყოფელ სიმღერებს მღეროდნენ. ”მწვანეები” ჯარიმის სახით 160 000 დოლარს გადაიხდიან. ევროპაში დაახლოებით მსგავსი ოდენობის ჯარიმის გადახდა სერბეთის ფეხბურთის ფედერაციას დაეკისრა. სერბეთის ნაკრების საქართველოსა და ავსტრიასთან დაპირისპირებისას ფანების მიერ პოლიტიკური ნიშნების გამოყენების გამო სერბეთის ფეხბურთის ფედერაციას ჯარიმის სახით 150 000 დოლარს გადახდა დაეკისრა. 