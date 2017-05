ვაკეში კაფე-ბარი გაქურდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kafe [1] => qurdoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132619 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kafe [1] => qurdoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132619 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1145 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kafe [1] => qurdoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kafe [1] => qurdoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132619) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1145,2354) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121218 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 13:28:56 [post_date_gmt] => 2017-04-08 09:28:56 [post_content] => გლდანში, „მაგთის“ ოფისი გაქურდეს. როგორც „ფორტუნას“ „მაგთიში“ განუცხადეს, ოფისი დილის 6 საათზე გაქურდეს. "ზარალის ოდენობა ჯერჯერობით, დათვლილი არ არის. დილას არის გატეხილი ოფისი, დაახლოებით 6 საათზე.ადგილზე სამართალდამცველები მუშაობენ", - განაცხადა "მაგთის" წარმომადგენელმა "ფორტუნასთან". მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლით დაიწყო, რაც ქურდობას გულისხმობს. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => "მაგთი" გაქურდეს - ადგილზე პოლიცია მუშაობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => magti-gaqurdes-adgilze-policia-mushaobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 13:28:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 09:28:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121218 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 106763 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-07 10:25:47 [post_date_gmt] => 2017-02-07 06:25:47 [post_content] => სამართალდამცველებმა 1995 წელს დაბადებული ი.პ. ქურდობის ბრალდებით დააკავეს, ხოლო 1961 წელს დაბადებული ი.მ. და 1984 წელს დაბადებული ვ.გ. წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების შეძენის ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ი.პ.-მ ნინოწმინდაში, მარაბდა-ახალქალაქი-ყარსის რკინიგზის ხაზიდან, შპს „ატეფ ჯორჯიას“ კუთვნილი 86 კილოგრამი სპილენძის სადენი მოიპარა, შემდეგ კი ი.მ.-სა და ვ.გ.-ს მიჰყიდა. სამართალდამცველებმა, ავტომანქანის ჩხრეკისას, რომლითაც ი.მ. და ვ.გ. გადაადგილდებოდნენ, ნაქურდალი სადენები ნივთმტკიცებად ამოიღეს. დადგინდა, რომ შპს „ატეფ ჯორჯია“-სთვის მიყენებულმა ზარალმა 1558 აშშ დოლარი და 2050 ლარი შეადგინა. გამოძიება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების შეძენისა და ქურდობის ფაქტზე მიმდინარეობს, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია (საქართველოს სსკ-ს 177-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და 186-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით). [post_title] => 86 კგ სპილენძის სადენის ქურდობის საქმეზე 1 პირი დააკავეს, ორი კი - პასუხისგებაში მისცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 86-kg-spilendzis-sadenis-qurdobis-saqmeze-1-piri-daakaves-ori-ki-pasukhisgebashi-misces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-07 10:25:47 [post_modified_gmt] => 2017-02-07 06:25:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=106763 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 95910 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-12-15 16:11:25 [post_date_gmt] => 2016-12-15 12:11:25 [post_content] => ესპანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია და საბერძნეთი - ეს იმ ევროპული ქვეყნების მცირე ჩამონათვალია, სადაც ქართველი ემიგრანტების ყველაზე დიდი ნაწილი ცხოვრობს. ეს ქვეყნები ჩვენთვის იმითაცაა გამორჩეული, რომ სწორედ მათი მედია საშუალებებიდან ვიგებთ ხშირ შემთხვევაში, ქართველების მიერ ჩადენილი დანაშაულებების შესახებ.... ”ფორტუნა” დაინტერესდა, როგორ ირჩენენ თავს საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველები, რა შემოსავალი აქვთ მათ ”მოპარული ბიზნესიდან” და რა ხერხებით ქურდობენ ევროპაში? მაგალითისთვის გერმანიაში, ესპანეთსა და საფრანგეთში მცხოვრებ რამდენიმე ახალგაზრდას ვესაუბრეთ. როგორც 30 წლამდე ბიჭმა აგვიხსნა, გერმანიაში მოსახვედრად ქართველებს ორი გზა აქვთ - არარეგალურად ყოფნა, ან ლტოლვილად ჩაბარება. მან ეს უკანასკნელი აირჩია. “გერმანიაში მოსახვედრად ორი გზა არსებობს - ლტოლვილად ჩაბარება ან არალეგალურად ყოფნა. ორივე შემთხვევაში რთულია, რადგან სამუშაოს დაწყების უფლება არ გაქვს. მე ლტოლვილი ვარ უკვე მეორე წელია. სახელმწიფო ჯიბის ფულს მაძლევს, ენის კურსებსაც მიფინანსებს, მაგრამ ეს იმდენად უმნიშვნელო თანხაა, რომ ამ ფულით ვერ იცხოვრებ, უბრალოდ იარსებებ. მუშაობის უფლება რამდენიმე წელიწადში მექნება, მაგრამ ეგეც დიდი არაფერი, მაქსიმუმ შავი მუშა ვიქნები. ასე არიან სხვა ქართველებიც”, - ამბობს ქართველი ლტოლვილი და იმაზეც გვიყვება, თუ რა გზით ირჩენს თავს. ”ისე ჩვენ, ქართველები ყაჩაღობას, ძარცვას ვერიდებით და უფრო „სუფთა“ საქმით ვკმაყოფილდებით. მაღაზიაში რომ დაგიჭირონ, გაპატიებენ, ჯარიმას დაგიწერენ და იმასაც არ გადაიხდი. მეც დამიჭირეს რამდენჯერმე და მაპატიეს, არ დამარეპორტეს. მერკელის პოლიტიკაა ასეთი, მაგან გაიხაროს. კამერებს ვერიდებით, არის ბევრი მაღაზია, სადაც კამერები არ არის ან ისეთ ადგილასაა, რომ თუ მოინდომებ ვერ გადაგიღებს. ამიტომ უნდა იცოდე ეგეთი ადგილები. პროდუქტის მოპარვა ადვილია, ბირკები არ აქვს, ტანსაცმელს კი ბირკებს ძალიან ადვილად ვხსნი. ამისთვის ძლიერი მაგნიტი უნდა გქონდეს, ჩემი მაგნიტი ისეთია, რკინას თუ მიეკრო, ვერ მოაძრობ. ჰოდა, ბირკასაც ხსნის. თუმცა, ტანსაცმლის მოპარვა არ მიყვარს, არაფერი არ გრჩება. უფრო სასმელს ვიპარავ, ყველაზე ადვილად საღდება. ტანსაცმელს მარკასაც ვაჭრი, ყველაფერს მაღაზიის მარკა აქვს და თუ მინახეს, დამიჭერენ. მარკა მოჭრილის გაყიდვა ძნელია, „პასტავშიკებთან“ თუ მიიტან მესამედსაც არ გიხდიან და არ ღირს. მეორე ვარიანტია საქართველოში გამოგზავნა. მთლიანობაში ჩემი საქმე საკმაოდ რთულია, თუმცა ბევრი არ მრჩება. შეიძლება დღეში 100 ევრო გააკეთო და მერე რამდენიმე დღე ვერაფერი ვერ იშოვო. ამიტომ ისეთი საქმეა, რომ გაჭმევს და მეტი არაფერი. ხანდახან სახლშიც ვგზავნი რაღაცას, მაგრამ იშვიათად. რას ვიზამ მომავალში, არც ეგ ვიცი. ან დამიჭერენ, ან წამოვალ, აქ რომ სხვა სფეროში განვითარდე, მაგის შანსი არ არსებობს” - უყვება ”ფორტუნას” გერმანიაში მცხოვრები 30 წლამდე ქართველი ბიჭი. ქურდობის არანაკლებ საინტერესო ისტორიები აქვს ესპანეთში მცხოვრებ 25 წლის ლ.-საც, რომელიც ბარსელონაში სწავლობს. ამ ამბებში მონაწილე ის არასდროს გამხდარა, თუმცა ქართველების მიერ ჩადენილ მსგავს ფაქტებს მრავალჯერ შეესწრო. ”ესპანეთში, მოგეხსენებათ, ქართველების ქურდობებთან დაკავშირებით უკვე ლეგენდები დადის. ადგილობრივმა პოლიციელებმა ერთ-ერთი ქართველი 100 ყველაზე გამორჩეულ ქურდშიც კი შეიყვანეს, ქურდობის შემდეგი სცენარის მოფიქრებისთვის: საქმეში ორი პირი ფიგურირებდა - ერთი ძალიან ტანდაბალი იყო და მეორე ჩეულებრივი სიმაღლის. ბარსელონას ერთ-ერთ აეროპორტში მუშაობდნენ. ეს პატარა ჩემოდანში ეტეოდა, მერე Shuttle bus-ს ელოდებოდნენ და პატარა ჩემოდნით ბარგში ხვდებოდა. როგორც კი ავტობუსი დაიძვრებოდა, პატარა ბარგიდან ამოძვრებოდა და ჩანთებს დაივლიდა. აეროპორტიდან ბარსელონამდე მგზავრობა 3 საათი გრძელდება და ამ დროში ის ყველაფერს ასწრებდა. მერე რჩეულ ნივთებთან ერთად თავის ჩემოდანში ბრუნდებოდა. ამ გზით კარგი ფულიც იშოვეს, მაგრამ მერე ვიღაცამ ჩაუშვა და ორივე დააპატიმრეს”, - აღნიშნა ლ.-მ და ”ფორტუნას” ქართველების მიერ ესპანეთში ჩადენილი კიდევ ერთი ძალიან ცნობილი ქურდობის შესახებ უამბო: ”ეს ისტორია შეიძლება იცით. პოლიციის ფორმებში ჩაცმულმა ქართველებმა ჩინელი ტურისტები გააჩერეს, ჩამოართვეს ტექნიკა, ფოტოაპარატები, მობილურები, ტაბლეტები და უთხრეს პოლიციის განყოფილებაში მოდით და დაგიბრუნებთო. ამათაც დაუჯერეს”. როგორც ბარსელონაში მცხოვრები ქართველი სტუდენტი ამბობს, ის ქართველები, რომლებიც ესპანეთში თავს ქურდობით ირჩენენ, ძირითადად, ტურისტულ ზონებში (გაუდის სკვერში, მოცეკვავე შადრევნებთან) საქმიანობენ - ტურისტებს ართმევენ ტელეფონებს, საფულეებს და ა.შ. ქართველების მიერ ჩადენილი ქურდობის საკმაოდ განსხვავებულ ისტორიას გვიყვება საფრანგეთის ქალაქ ლიონში მცხოვრები 38 წლის ს. ემიგრაციაში ის 10-12 წლის წინ წავიდა და როგორც ამბობს, ან ხნის განმავლობაში თავს, ძირითადად, ქურდობით ირჩენდა, თუმცა პერიოდულად გარკვეული სახის სამუშაოებიც ჩნდებოდა. “თავიდან, წლების წინ უფრო მარტივი იყო. ტანსაცმლის მაღაზიაში შეხვიდოდი, იქვე გამოიცვლიდი ფეხსაცმელს და გარეთ გამოსულს უკვე მაგარი „ბოტასები“ გეცვა. მაისურებს კი შიგნით ჩაიცვამდი. შეგეძლო სათვალე გაგეკეთებინა და წამოსულიყავი. მოკლედ, მუდმივად „გაზმანული“ დადიოდი და სხვებსაც „გაუმართავდი ხელს“ იაფად. არც საოჯახო ტექნიკა და რაღაც ნივთები იყო გადაუჭრელი პრობლემა. მაგალითად, ძალიან მარტივი იყო გარე ვაჭრობის ადგილებში წვრილმანი ნივთების აღება. იმდენი სუვენირი დევს ხოლმე დახლებზე და გამყიდველიც დიდად არ მოგდევს, შეგიძლია 5 ცალი აიღო და 2-ის გადაიხადო, ან სულაც, ადგე და პირდაპირ ჩანთებში ჩაიყარო. ბოლო დროს ცოტა გართულებულია, რადგან ძალიან დიდია მიგრანტების რაოდენობა და ადგილობრივებიც უკვე მიეჩვივნენ და ისწავლეს, რომ ფრთხილად უნდა იყვნენ”, - ამბობს ს. და განმარტავს, რომ ახლა ქურდობით მხოლოდ თავის გატანას ახერხებს თვიდან-თვემდე. ადრე კი ფულს საქართველოშიც გზავნიდა ოჯახისთვის და თავადაც რჩებოდა. საქართველოდან წასული ახალგაზრდების დიდი ნაწილი თავის გადარჩენას კრიმინალით რომ ცდილობს, ახალი არაა. ეს მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის მცირე ისტორიებია იმ ამბიდან, რასაც ”ევროპაში ქართველების კრიმინალი” ჰქვია და რაც, სამწუხაროდ, ამ დრომდე გრძელდება. [post_title] => ”მოპარული ბიზნესი”: როგორ შოულობენ ფულს ქართველები ევროპაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => moparuli-biznesi-rogor-shouloben-fuls-qartvelebi-evropashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-15 16:55:49 [post_modified_gmt] => 2016-12-15 12:55:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=95910 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121218 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 13:28:56 [post_date_gmt] => 2017-04-08 09:28:56 [post_content] => გლდანში, „მაგთის“ ოფისი გაქურდეს. როგორც „ფორტუნას“ „მაგთიში“ განუცხადეს, ოფისი დილის 6 საათზე გაქურდეს. 