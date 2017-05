ვაკის პარკში დიდი ზომის ხე საბავშვო ატრაქციონს დაეცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakis-parki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130699 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vakis-parki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130699 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5628 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vakis-parki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vakis-parki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130699) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5628) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 48256 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-05-05 20:53:22 [post_date_gmt] => 2016-05-05 16:53:22 [post_content] => თბილისის მერია ვაკის პარკის რეაბილიტაციას ეტაპობრივად იწყებს. როგორც ”ფორტუნას” თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს უცნობი ჯარისკაცის საფლავის მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. განახლდება კიბის საფეხურების დაზიანებული მონაკვეთები, ძველი ფილები ახალი გრანიტის ფილებით შეიცვლება, ასევე კეთილმოეწყობა მიმდებარე ტეროტორია. სამუშაოების პირველი ეტაპი 8 მაისს დასრულდება. მერიაში აცხადებენ, რომ იგეგმება ვაკის პარკის სრული რეაბილიტაცია. ვაკის პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო

ჯგუფი „ვაკის პარკი" იუბილარია. 20 წლის იუბილეს ჯგუფის წევრები სპეციალურად ამ თარიღისთვის დანიშნული ტურნეთი აღნიშნავენ. ისინი კონცერტებით საქართველოს 5 ქალაქს მოივლიან. 8 მაისს, ქუთაისელი მაყურებლისთვის იმღერებენ, 11 მაისს რუსთავში გამოვლენ, 18 მაისს თელავში, 11 აგვისტოს ბათუმში, კორტებზე, ხოლო სექტემბერში ტურნეს თბილისში, „ივენთ ჰოლში" დაასრულებენ. ზაზა ხუციშვილმა თაყვანისმცემლებისთვის ვიდეომიმართვა გაავრცელა. მუსიკოსს კომენტარისთვის დავუკავშირდით. ზაზა ხუციშვილი: ამ ტურნეს ჯგუფის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ვაკეთებთ. სახელმწიფოსთან შეხება არ გვაქვს, ორგანიზატორები თავად ვართ, თუმცა ვისარგებლეთ „Check In Georgia"-ს შემოთავაზებით და ბათუმში, კორტებზე გავაკეთებთ კონცერტს. ვფიქრობ, რომ ეს უფრო სამართლიანი შეთავაზებაა და მუსიკოსებს თანაბარ პირობებში აყენებს, უფასო კონცერტებისგან განსხვავებით. ტურნეს სექტემბერში, თბილისში დავასრულებთ. პროგრამაზე რას გვეტყვით? შევარჩიეთ 20 სიმღერა, მსმენელებისთვის ყველაზე საყვარელი კომპოზიციები, ორ ახალ სიმღერასაც წარვადგენთ. ნინო მურღულია

„ვაკის პარკის" 20 წლის იუბილეს ჯგუფი 5 ქალაქში ტურნეთი აღნიშნავს 