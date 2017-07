ვაკოს ამერიკული ტიტულები უნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => yazaishvili [2] => san-khose [3] => meijor-liga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147239 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => yazaishvili [2] => san-khose [3] => meijor-liga ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147239 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => yazaishvili [2] => san-khose [3] => meijor-liga ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => yazaishvili [2] => san-khose [3] => meijor-liga ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147239) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17389,16705,156,431) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147106 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-18 13:00:34 [post_date_gmt] => 2017-07-18 09:00:34 [post_content] => ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ანხელ მარია ვილიარი და მისი ვაჟი დღეს დააკავეს. 67 წლის ჩინოვნიკის დაკავება ანტიკორუფციული ოპერაციის შედეგია. დაიჭირეს ფედერაციის სხვა თანამშრომლებიც. კერძოდ, ეკონომიკის საკითხებში ვიცე პრეზიდენტი ხუან პადრონი. დაკავებულები მთელ რიგ დარღვევებში არიან ეჭვმიტანილები: არაკეთილსინდისიერი ადმინისტრირება, გახარჯვა, კორუფცია, დოკუმენტების გაყალბება. 2015 წელს ვილიარი ფიფას და უეფას კორუფციულ სკანდალში გაეხვა. მაშინ ფიფას ეთიკის კომიტეტი მის წინააღმდეგაც აწარმოებდა ძიებას. მაშინ ვილიარი ფიფა-უეფაში ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობებს იკავებდა. მაშინ ისიც ითქვა, რომ მას შეეძლო უეფას თავკაცის პოსტი ჩაებარებინა მიშელ პლატინის წასვლის შემთხვევაში. ვილიარმა კანდიდატურა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მოხსნა. ვილიარი ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციას 1988 წლიდან ხელმძღვანელობს. წელს ის მერვედ აირჩიეს. [post_title] => ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი დააკავეს: ფიფას კორუფცია გრძელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => espanetis-fekhburtis-federaciis-prezidenti-daakaves-fifas-korufcia-grdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 13:00:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 09:00:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147106 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147075 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-18 12:22:10 [post_date_gmt] => 2017-07-18 08:22:10 [post_content] => „ბარსელონამ“ 2016/17 წლების სეზონში 708 მილიონი ევრო იშოვა. კატალონიელები გეგმავენ, რომ უახლოეს 4 წელიწადში წლიურად მილიარდ ევროზე გავიდნენ. „ბარსელონას“ სარეკორდო შემოსავლები დაგეგმილს 13 მილიონით აჭარბებს. კლუბი ასევე იუწყება, რომ სუფთა მოგებამ საანგარიშო პერიოდში 18 მილიონ ევროს მიაღწია. კლუბის ვალების 24,5 მილიონით შემცირებამ საშუალება მისცა ეს მაჩვენებელი 247 მილიონამდე დაეწიათ. ფინანსურ წელს კლუბმა ხარჯების 66% ხელფასებზე მიმართა. გასულ სეზონში „ბარსამ“ ესპანეთის თასი მოიგო, ლა ლიგაში მეორე იყო და ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალში გავიდა. კატალონიელებმა „ფორბსის“ ვერსიით ყველაზე მდიდარი სპორტული კლუბების სიაში მეოთხე ადგილი დაიკავეს. [post_title] => ბარსას სარეკორდო შემოსავლები და მილიარდიანი გეგმები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => barsas-sarekordo-shemosavlebi-da-miliardiani-gegmebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 12:22:10 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 08:22:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147028 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-18 11:17:19 [post_date_gmt] => 2017-07-18 07:17:19 [post_content] => მსოფლიოს ჩემპიონატის მატჩებზე დასასწრები ყველაზე იაფი ბილეთი 1280 მანეთი, დაახლოებით 22 დოლარი ეღირება. ამის შესახებ მუნდიალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსეი სოროკინმა განაცხადა. „ყველაზე იაფი ბილეთის ფასი იქნება 1280 მანეთი. ეს უკვე დიდი ხანია შეთანხმებულია ფიფა-სთან. ვცდილობთ, დავარწმუნოთ საერთაშორისო ფედერაცია, რომ გააფართოვოს ეს კატეგორია და რაც შეიძლება ბევრი ბილეთი იყოს ხელმისაწვდომი რიგითი გულშემატკივრებისთვის“, - განაცხადა სოროკინმა. ფასის მიხედვით მეოთხე კატეგორიის (ყველაზე იაფი) ბილეთის შეძენა მხოლოდ ჩემპიონატის მასპინძელი ქვეყნის მოქალაქეებს შეუძლიათ. რუსეთში მსოფლიოს ჩემპიონატი 2018 წელს, 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე გაიმართება. [post_title] => რა ეღირება მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-eghireba-msoflio-chempionatis-biletebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 11:17:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 07:17:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147028 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147106 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-18 13:00:34 [post_date_gmt] => 2017-07-18 09:00:34 [post_content] => ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ანხელ მარია ვილიარი და მისი ვაჟი დღეს დააკავეს. 67 წლის ჩინოვნიკის დაკავება ანტიკორუფციული ოპერაციის შედეგია. დაიჭირეს ფედერაციის სხვა თანამშრომლებიც. კერძოდ, ეკონომიკის საკითხებში ვიცე პრეზიდენტი ხუან პადრონი. დაკავებულები მთელ რიგ დარღვევებში არიან ეჭვმიტანილები: არაკეთილსინდისიერი ადმინისტრირება, გახარჯვა, კორუფცია, დოკუმენტების გაყალბება. 2015 წელს ვილიარი ფიფას და უეფას კორუფციულ სკანდალში გაეხვა. მაშინ ფიფას ეთიკის კომიტეტი მის წინააღმდეგაც აწარმოებდა ძიებას. მაშინ ვილიარი ფიფა-უეფაში ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობებს იკავებდა. მაშინ ისიც ითქვა, რომ მას შეეძლო უეფას თავკაცის პოსტი ჩაებარებინა მიშელ პლატინის წასვლის შემთხვევაში. ვილიარმა კანდიდატურა არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მოხსნა. ვილიარი ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციას 1988 წლიდან ხელმძღვანელობს. წელს ის მერვედ აირჩიეს. [post_title] => ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი დააკავეს: ფიფას კორუფცია გრძელდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => espanetis-fekhburtis-federaciis-prezidenti-daakaves-fifas-korufcia-grdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 13:00:34 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 09:00:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147106 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 658 [max_num_pages] => 220 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9acba6eb5454525219240611a6c7748c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )