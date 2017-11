ვანო მერაბიშვილის შეწყალების საფუძველი არ მაქვს – გიორგი მარგველაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => vano-merabishvili [2] => shewyaleba [3] => e-w-cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189536 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => vano-merabishvili [2] => shewyaleba [3] => e-w-cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189536 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => vano-merabishvili [2] => shewyaleba [3] => e-w-cianidis-saqme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => vano-merabishvili [2] => shewyaleba [3] => e-w-cianidis-saqme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189536) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3083,52,1639,17376) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189516 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-21 21:08:16 [post_date_gmt] => 2017-11-21 17:08:16 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის პოსტზე ხელმეორედ კენჭისყრას არ გამორიცხავს. “არა, ბუნებრივია, არ გამოვრიცხავ“, - ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა „ტვ პირველის“ ეთერში კითხვას, გამორიცხავს თუ არა იმას, რომ მეორედ იყაროს კენჭი. “მე ის ფაქტორები გითხარით, რომლიდანაც გამომდინარე ამ თემაზე ვფიქრობ. ბევრი კონტექსტია გასააზრებელი - თვითონ ქვეყნის მდგომარეობა, ის ერთპარტიული ვექტორი, მთელი უმრავლესობები, რომლებიც ყალიბდება ყველა მიმართულებით. დღეს კიდევ რაღაც პოლიტიკური დისკუსია იქიდან გამომდინარეა, რომ მე არ ვიკავებ ერთმნიშვნელოვნად „ქართული ოცნების პოზიციას“. აქედან გამოდინარე, რაღაც დინამიკა მაინც არის“, - განაცხადა მარგველაშვილმა. საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 2018 წელს ჩატარდება [post_title] => მარგველაშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ გამორიცხავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => margvelashvili-saprezidento-archevnebshi-monawileobas-ar-gamorickhavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 21:08:16 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 17:08:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189516 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 189493 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-21 19:14:07 [post_date_gmt] => 2017-11-21 15:14:07 [post_content] => პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებთან შეხვედრა დასრულდა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა დელეგაციის წევრების კითხვები შეეხებოდა კონსტიტუციას, თუ რამდენად უზრუნველყოფს ის ბალანსის სისტემას სახელმწიფო ინსტიტუტებში. "დაისვა კითხვები , რამდენად უზრუნველყოფს არსებული კონსტიტუცია ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. ასევე, რამდენად უზრუნველყოფს მიღებული კონსტიტუცია ბალანსის სისტემასა და სახელმწიფო ინსტიტუტების გამართულ ფუნქციონირებას და მომავალში მრავალპარტიულ დემოკრატიას. ცხადია, ამაზე პრეზიდენტის მხრიდან პოზიცია არაერთხელ დაფიქსირებულა და სამწუხაროა, რომ ჩვენ ამ ეტაპისთვის სრული სვლით ერთპარტიული გადაწყვეტილებებისკენ და ერთპარტიული დემოკრატიისკენ მივდივართ", - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. მისივე თქმით საუბრის თემა იყო ასევე, აზერბაიჯანელის ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გატაცება. გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით დელეგაციის წევრებმა დიდი შეშფოთება გამოხატეს ამ თემასთან მიმართებაში. „საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ბატონი მუხთარლის საქმე არის ჩვენი დიდი სირცხვილი,“-განაცხადა აბაშიშვილმა . [post_title] => "მუხთარლის საქმე არის ჩვენი დიდი სირცხვილი"- გიორგი მარგველაშვილი ევროსაბჭოს დელეგაციის წევრებს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mukhtarlis-saqme-aris-chveni-didi-sirckhvili-giorgi-margvelashvili-evrosabchos-delegaciis-wevrebs-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 19:17:55 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 15:17:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189493 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 185221 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-07 22:07:14 [post_date_gmt] => 2017-11-07 18:07:14 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალური ვიზიტით პოლონეთის ეწვია. პოლონეთის პრეზიდენტი ანდჯეი დუდა ქართველ კოლეგას პრეზიდენტის რეზიდენციაში, ბელვედერის სასახლეში მეგობრულ სადილზე უმასპინძლებს, ხვალ კი, საქართველოს პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია პოლონეთის პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება. ოფიციალური დახვედრის ცერემონიის შემდეგ საქართველოსა და პოლონეთის პრეზიდენტებს შორის პირისპირ საუბარი შედგება. პრეზიდენტები ასევე გამართავენ შეხვედრას სახელმწიფო დელეგაციებთან ერთად - გაფართოებული შემადგენლობით და ქართველი და უცხოური მედიის წინაშე განცხადებებს გააკეთებენ. საქართველოს პრეზიდენტი ვიზიტის ფარგლებში პოლონეთის რესპუბლიკის პრემიერმინისტრ ბეატა შიდლოს, პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის მარშალ მარეკ კუხჩინსკის, პოლონეთის რესპუბლიკის სენატის მარშალ სტანისლავ კარჩევსკის შეხვდება. 9 ნოემბერს გიორგი მარგველაშვილი მონაწილეობას მიიღებს ვარშავის უსაფრთხოების ფორუმში. გარდა ამისა, პრეზიდენტი დაბა პიასეჩნოში "ქართულ სახლს" - პოლონეთის არმიის ქართველ ოფიცერთა სახლმუზეუმს ეწვევა და სიმბოლურად, საქართველოდან ჩატანილ ხეს დარგავს. საქართველოს სახელმწიფო დელეგაციის შემადგენლობაში შედიან: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტანგ მახარობლიშვილი, პრეზიდენტის საერთაშორისო მდივანი თენგიზ ფხალაძე, საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე, პოლიტიკური მდივანი ფიქრია ჩიხრაძე, პრეზიდენტის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძე და საქართველოს ელჩი პოლონეთში ილია დარჩიაშვილი. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი პოლონეთს ეწვია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-polonets-ewvia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 22:07:14 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 18:07:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185221 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 189516 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-21 21:08:16 [post_date_gmt] => 2017-11-21 17:08:16 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტის პოსტზე ხელმეორედ კენჭისყრას არ გამორიცხავს. “არა, ბუნებრივია, არ გამოვრიცხავ“, - ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა „ტვ პირველის“ ეთერში კითხვას, გამორიცხავს თუ არა იმას, რომ მეორედ იყაროს კენჭი. “მე ის ფაქტორები გითხარით, რომლიდანაც გამომდინარე ამ თემაზე ვფიქრობ. ბევრი კონტექსტია გასააზრებელი - თვითონ ქვეყნის მდგომარეობა, ის ერთპარტიული ვექტორი, მთელი უმრავლესობები, რომლებიც ყალიბდება ყველა მიმართულებით. დღეს კიდევ რაღაც პოლიტიკური დისკუსია იქიდან გამომდინარეა, რომ მე არ ვიკავებ ერთმნიშვნელოვნად „ქართული ოცნების პოზიციას“. აქედან გამოდინარე, რაღაც დინამიკა მაინც არის“, - განაცხადა მარგველაშვილმა. საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 2018 წელს ჩატარდება [post_title] => მარგველაშვილი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ გამორიცხავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => margvelashvili-saprezidento-archevnebshi-monawileobas-ar-gamorickhavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-21 21:08:16 [post_modified_gmt] => 2017-11-21 17:08:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189516 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 440 [max_num_pages] => 147 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2944a0c9185824284965e3af47896b17 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )