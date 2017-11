ვარჯიშია თუ ფინალი: ბრაზილიაში ქომაგებმა ყველა გააოცეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => varjishi [2] => fanebi [3] => korintiansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184092 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => varjishi [2] => fanebi [3] => korintiansi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184092 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => varjishi [2] => fanebi [3] => korintiansi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => varjishi [2] => fanebi [3] => korintiansi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184092) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (355,20980,156,165) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184111 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-06 11:37:16 [post_date_gmt] => 2017-11-06 07:37:16 [post_content] => საქართველოს ნაკრებისა და "სევილია ატლეტიკოს“ ფეხბურთელმა გიორგი აბურჯანიამ შესაძლოა კლუბი შეიცვალოს. ესპანურ პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით, 22 წლის ქართველი ნახევარმცველი, ახალ გუნდში ითამაშებს. გიორგის სათამაშო დრო ფაქტობრივად არ აქვს. ჩვენიანი სავარაუდოდ "ჟიმნასტიკში" დაბრუნდება, ან მადრიდის "რაიო ვალეკანოში" გადავა. „რაიო“ 21 ქულით მე-6 ადგილზეა. ხოლო "ჟიმნასტიკი" 15 ქულით მე-16 ადგილზეა. თუმცა გასავარდნ ზონასთან სულ რაღაც სამ ქულაშია.. შეგახსენებთ, რომ გასულ სეზონში აბურჯანია 1.8 მილიონი ევროს სანაცვლოდ "სევილია ბ"-ში გადავიდა და 4 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. აჯამად "სევილიას" მეორე გუნდი სეგუნდა დივიზიონში 7 ქულით (13 მატჩი, 0 მოგება) ბოლო ადგილზეა. აბურჯანია სხვა გუნდში გადავა: ისევ ჟიმნასტიკი ან დედაქალაქისკენ

ავღანელი სპორტსმენები პირველად მიიღებენ მონაწილეობას ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში. ეს მოხდება 2018 წლის ოლიმპიადაზე, რომელიც სამხრეთ კორეის ქალაქ პიონჩანგში გაიმართება. ოლიმპიადაზე ავღანეთი ორი სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი. ესენი არიან სამთო მოთხილამურეები – საედ ალიშაჰ ფარფანგი და საიად ჰუსაინი. შესაბამის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს ავღანეთის ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარემ მოჰამედ ზაჰირ აგბარმა და სამხრეთ კორეის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ენ-უნ კიმმა. "ჩვენ დავარეგისტრირეთ ორი ავღანელი ათლეტი ზამთრის ოლიმპიადაზე. იმედია, ისინი ღირსეულად წარმოადგენენ ქვეყანას ამ შეჯიბრებებზე", – განაცხადა აგბარი. ავღანეთს ზაფხულის ოლიმპიადაზე ორ ბრინჯაოს მედალი აქვს მოგებული. ორივე ტაეკვანდოისტმა როჰულ ნიკლაიმ მოიპოვა 2008 და 2012 წლების თამაშებზე. ავღანეთი მსოფლიოს უერთდება: ავღანელი მოთხილამურეები ოლიმპიადაზე გამოვლენ

ლეო მესიმ „ბარსელონაში" მე-600 მატჩი ჩაატარა (ლა ლიგაში, შაბათს, "სევილიასთან" 2:1 მოგებული შეხვედრა). ეს ღირსშესანიშნავი მომენტი არა მარტო ფეხბურთის გულშემატკივრებს და სტატისტიკოსებს გამორჩენიათ. ლეოს მორიგ წარმატებას ყურადღება ერთმა ვნებისაღმძვრელმა ქალბატონმაც მიაქცია. Playboy-ს ბრაზილიელი მოდელი სუზი კორტესი, რომელიც 2015 წლის "მის ბუმ ბუმის" კონკურსის გამარჯვებულია, ორიგინალურად გამოეხმაურა ლეო მესის საიუბილეო მატჩს. სუზი კორტესმა, აბაზანაში, შიშველმა გადაიღო ფოტო ლეო მესის მაისურით. აგერ ნახეთ რა გამოვიდა. მესის საიუბილეო მატჩს Playboy-ის მოდელი შიშველი ფოტოსესიით გამოეხმაურა (ფოტოები) აბურჯანია სხვა გუნდში გადავა: ისევ ჟიმნასტიკი ან დედაქალაქისკენ