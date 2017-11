“ვარსკვლავური ომების“ მერვე ეპიზოდის ახალი თიზერი გავრცელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => varskvlavuri-omebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183248 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => varskvlavuri-omebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183248 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2306 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => varskvlavuri-omebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => varskvlavuri-omebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183248) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2306) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155245 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-21 11:26:29 [post_date_gmt] => 2017-08-21 07:26:29 [post_content] => ”ვარსკვლავური ომების” ახალ ნაწილში ბრიტანეთის პრინცებს - უილიამსა და ჰარის ვიხილავთ. აღნიშნული ინფორმაციის შესახებ მსახიობმა ჯონ ბოიეგამ განაცხადა. ცნობილია, რომ ტომ ჰარდის მსგავსად, პრინცები ფილმში საკუთარ თავს განასახიერებენ. ”ამ საიდუმლოს შენახვა უფრო და უფრო მიჭირს. ისინი გადასაღებ მოედანზე იმყოფებოდნენ. არ შემეძლო ეს არაჩვეულებრივი ინფორმაცია არ გამევრცელებინა”, - განაცხადა ბოიეგამ. იმ შემთხვევაში თუ მისი სიტყვები ოფიციალურად დადასტურდება, ფილმის თაყვანისმცემელთა საკმაოდ დიდი რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. [post_title] => ბრიტანეთის პრინცები ”ვარსკვლავურ ომებში” მონაწილეობას მიიღებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanetis-princebi-varskvlavur-omebshi-monawileobas-miigheben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 11:26:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 07:26:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155245 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134212 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-26 11:04:12 [post_date_gmt] => 2017-05-26 07:04:12 [post_content] => წელს „ვარსკვლავური ომები“ 40 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით, ფოტოგრაფმა ენი ლეიბოვიცმა Vanity Fair-სთვის ფილმის მსახიობების მონაწილეობით ფოტოსესია მოაწყო. გამოცემის გარეკანისთვის დეიზი რიდლიმ, მარკ ჰემილმა, ოსკარ აიზეკმა, ადამ დრაივერმა და ბოლო, მე-8 ნაწილში მონაწილე სხვა მსახიობებმა იპოზიორეს. ჟურნალის ცალკე გვერდი ეძღვნება პრინცესა ლეას, რომლის როლსაც კერი ფიშერი ასრულებდა და რომელიც გასული წლის დეკემბერში გარდაიცვალა. „ვარსკვლავური ომების“ მერვე ნაწილი დიდ ეკრანებზე 2017 წლის დეკემბერში გამოვა. [gallery royalslider="1" ids="134213,134216,134214,134220,134215,134217,134218,134219,134221,134222,134223,134224,134225"] [post_title] => „ვარსკვლავური ომების“ მსახიობებმი საიუბილეო ფოტოსესია მოაწყვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => varskvlavuri-omebis-msakhiobebmi-saiubileo-fotosesia-moawyves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 11:05:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 07:05:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134212 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 98877 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-28 11:09:45 [post_date_gmt] => 2016-12-28 07:09:45 [post_content] => სამეცნიერო ფანტასტიკის მოყვარული რამდენიმე თაობისთვის კერი ფიშერი, უბრალოდ, პრინცესა ლეიად დარჩება. იმის მიუხედავად, რომ მსახიობს არაერთი მიღწევა ჰქონდა კარიერაში, „ვარსკვლავურ ომებში“ შესრულებული როლით შეუყვარდა მთელს მსოფლიოს. კერი ფიშერის გარდაცვალების შესახებ ცნობილი სამშაბათს გახდა, მსახიობი 60 წლის იყო. 4 დღის წინ მან გულის შეტევა გადაიტანა. „უზომოდ სამწუხაროა, რომ ბილი ლორდმა დაადასტურა მისი საყვარელი დედის, კერი ფიშერის გარდაცვალება. ის მთელს მსოფლიოს უყვარდა და ყველას მოენატრება. მთელი ოჯახი მადლიერი ვართ თქვენი თანადგომისთვის და ლოცვისთვის,“ - განაცხადა კერი ფიშერის ოჯახის სპიკერმა. [post_title] => რამდენიმე თაობისთვის საყვარელი "პრინცესა ლეია", კერი ფიშერი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenime-taobistvis-sayvareli-princesa-leia-keri-fisheri-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-28 11:09:45 [post_modified_gmt] => 2016-12-28 07:09:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=98877 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155245 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-21 11:26:29 [post_date_gmt] => 2017-08-21 07:26:29 [post_content] => ”ვარსკვლავური ომების” ახალ ნაწილში ბრიტანეთის პრინცებს - უილიამსა და ჰარის ვიხილავთ. აღნიშნული ინფორმაციის შესახებ მსახიობმა ჯონ ბოიეგამ განაცხადა. ცნობილია, რომ ტომ ჰარდის მსგავსად, პრინცები ფილმში საკუთარ თავს განასახიერებენ. ”ამ საიდუმლოს შენახვა უფრო და უფრო მიჭირს. ისინი გადასაღებ მოედანზე იმყოფებოდნენ. არ შემეძლო ეს არაჩვეულებრივი ინფორმაცია არ გამევრცელებინა”, - განაცხადა ბოიეგამ. იმ შემთხვევაში თუ მისი სიტყვები ოფიციალურად დადასტურდება, ფილმის თაყვანისმცემელთა საკმაოდ დიდი რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. [post_title] => ბრიტანეთის პრინცები ”ვარსკვლავურ ომებში” მონაწილეობას მიიღებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanetis-princebi-varskvlavur-omebshi-monawileobas-miigheben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 11:26:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 07:26:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155245 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b78a6c26e4cd8c4b8fc1b36971f088b4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )