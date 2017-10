ვაშლების დარიგება სკოლებში ხვალიდან დაიწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => ganatlebis-saministro [2] => vashlebi-skolebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170781 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => ganatlebis-saministro [2] => vashlebi-skolebshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170781 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => ganatlebis-saministro [2] => vashlebi-skolebshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aleqsandre-jejelava [1] => ganatlebis-saministro [2] => vashlebi-skolebshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170781) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6172,6386,19853) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164722 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 13:34:56 [post_date_gmt] => 2017-09-18 09:34:56 [post_content] => „აუცილებლად დაისჯება ყველა პირი, ვინც შეგნებულად ან შეცდომით დაუშვა ბავშვების პოლიტიკურ პროცესში ჩართვა,“ - ამის შესახებ ვიცეპრემიერმა, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა, ალექსანდრე ჯეჯელავამ, შუახევის სკოლაში, პირველი კლასის მოსწავლეების "ქართული ოცნების" დროშებით გადაღებული ფოტოს კომენტირებისას განაცხადა. ჯეჯელავას თქმით, განათლების სამინისტროს მიერ ამ საკითხზე მოკვლევა დაწყებულია და მისი შედეგები მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. „ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ან უხეშ დარღვევასთან ან გამიზნულ მოქმედებასთან. ჩვენ დავიწყეთ მოკვლევა გუშინწინ, როდესაც ეს ინფორმაცია მივიღეთ. ძალიან პრინციპული საკითხია და სრული სიმკაცრით დაისჯება ყველა, ვისაც დაუმტკიცდება შეგნებული ნაბიჯი ან თუნდაც წესებიდან გადაცდომა. "საინტერესო ის არის, რომ მიგვითითებს და რჩევებს გვაძლევს „ნაციონალური მოძრაობა“, რომელმაც სკოლის პოლიტიზების პრაქტიკა შექმნა. მათ ამ თემაზე სალაპარაკო ნამდვილად არ აქვთ. ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა სწორედ ის არის, რომ სკოლები სრულად თავისუფალია პოლიტიკური პროცესისგან და მომავალშიც ასე იქნება,“ - განაცხადა ჯეჯელავამ. ცნობისთვის, შუახევის ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელმა მარინე დარჩიძემ სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ფოტო, რომელზეც პირველი კლასის მოსწავლეებს ხელში "ქართული ოცნების" დროშები უჭირავთ. "ძალიან გახარებული ვარ, რომ ვეკუაში ჩავაბარე. გუშინ მთელი ღამე არ მეძინა, ვნერვიულობდი. სწავლას და ახალ მეგობრებს მოუთმენლად ველოდები. თუმცა მიხარია, რომ ჩემი ძველი მეგობრებიც არიან აქ. ვიცი, რომ სწავლა მარტივი არ იქნება, მაგრამ ისიც ვიცი, რომ აქედან კარგი მომავალი შეიძლება მოიწყო", - აჟიტირებული იყო 13 წლის დაჩი. ადვილი შესამჩნევია სკოლის დერეფნებში მოსიარულე მშობლებიც. ისინი, როგორც თავად ამბობენ, მოსწავლეების მსგავსად არიან აჟიტირებულნი. ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელი, თამარ მგალობლიშვილი, „ფორტუნასთან“ ამბობს, რომ შვილების სასკოლოდ მომზადება საკმოდ ძვირი უჯდება, თუმცა იმასაც უსვამს ხაზს, რომ განათლების სამინისტროს მიერ მოსწავლეების წიგნებით აღჭურვა მისი ოჯახისთვის დიდი დახმარებაა. „ჩემი 2 შვილი სკოლის მოსწავლეა, ერთი მეშვიდე კლასშია, მეორე - მეოთხეში. საქართველოს პირობებიდან გამომდინარე, ჩემი შვილების სკოლისთვის მომზადება საკმაოდ ძვირი მიჯდება. თუ გინდა ნორმალურად იმ სტანდარტებს აკმაყოფილებდე, რასაც, ზოგადად, სკოლა მოითხოვს და მშობლის სურვილიცაა, მომზადება თითო ბავშვზე, საშუალოდ, 100-150 ლარი მაინც ჯდება, თუ სასკოლო ჩანთებს არ ჩავთვლით“, - გვითხრა თამარ მგალობლიშვილმა. „ჩემი შვილი მესამეკლასელია. განათლების სამინისტრო ყველა საგანში წიგნს გვაძლევს, რაც ძალიან კარგი ნაბიჯია. წიგნების ნაწილი ახალია, ნაწილი - მეორადი მოხმარების. ვცდილობთ, მოვუფრთხილდეთ, რომ წლის განმავლობაში შევძლოთ ამ წიგნებით სარგებლობა. სამუშაო რვეულების ნაწილს, მშობლები საკუთარი ინიციატივით, თავად ვყიდულობთ, საბაზისო საკანცელარიო ნივთებით განათლების სამინისტრო გვამარაგებს,“ - ამბობს ჩვენთან ნინო მერაბიშვილი. მშობლებისთვის ცალკე საკითხია სკოლაში დარიგებული წიგნებისა და საკანცელარიო ნივთების ხარისხი და გამძლეობა. მგალობლიშვილი ამბობს, რომ წიგნები ისეთი უხარისხოა, რომ წლის განმავლობაში ძალიან რთულია ამ წიგნებში მუშაობა: ზოგი დახეულია, ზოგი - დაწებებული, რაღაცები წაშლილია, სამუშაოდ ზოგჯერ სხვა წიგნებსაც იყენებენ. რაც შეეხება განათლების მინისტრის, ალექსანდრე ჯეჯელავას, მიერ შემუშავებულ ინიციატივას, სკოლაში ბავშვებისთვის ვაშლების დარიგებაზე, მშობელთა ნაწილი ფიქრობს, რომ სკოლებში სხვა ბევრად პრობლემური საკითხები არსებობს, რომელთა მოგვარება, წესით, უფრო პრიორიტეტული უნდა იყოს. „ბევრი ისეთი რაღაც არის შესაცვლელი, რომ ისინი უფრო პრიორიტეტული უნდა იყოს, წესით. რაც შეეხება ბუფეტებში ტკბილეულის აკრძალვას, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იდეაა, თუ ასე იქნება, მაგრამ ეჭვი მეპარება იმიტომ, რომ, როდესაც რაღაც ახალი შემოდის, თავიდან მოქმედებს, მაგრამ შემდეგ იცვლება. ვიცი, რომ რაღაც-რაღაცები ისე არ იქნება, როგორც თქვეს. თუ ბუფეტი ჯანსაღი კვების ობიექტს დაემსგავსება, მაშინ მხოლოდ მივესალმებით ამას“, - თქვა თამარ მგალობლიშვილმა. ახალი სასწავლო წელი ახალ გამოწვევებთან ასოცირდება სკოლის მასწავლებლებისთვისაც. 166-ე საჯარო სკოლის პედაგოგი, მაია ლასხიშვილი, მათემატიკას ასწავლის. ისიც უერთდება მოსწავლეებისთვის ახალი სასწავლო წლის მილოცვას. „წელს მესამე კლასი მყავს, ჩვენ საგნობრივი სწავლება გვაქვს, მე მათემატიკის პედაგოგი ვარ. სასწავლო წლის დაწყებისას მოსწავლეებს, რა თქმა უნდა, წარმატებებს ვუსურვებ, ისედაც ძალიან წარმატებული და კარგი ბავშვები არიან და, მემგონი, იგივე შემართებით გააგრძელებენ,“ - გვითხრა მაია ლასხიშვილმა. განათლების მინისტრის ბრძანებულებით დადგინდა, რომ საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო წლის დაწყების თარიღად 15 სექტემბერი განისაზღვრა , ხოლო დასრულების თარიღად – 15 ივნისი. თათია კაკიაშვილი [post_title] => ახალი სასწავლო წელი დაიწყო - მოსწავლეები განათლების სფეროს სიახლეებს ითვისებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhali-saswavlo-weli-daiwyo-moswavleebi-ganatlebis-sferos-siakhleebs-itviseben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 23:35:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 19:35:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164183 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 163896 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 10:32:47 [post_date_gmt] => 2017-09-15 06:32:47 [post_content] => ორიათასზე მეტ საჯარო სკოლაში დღეს სწავლა დაიწყო. სწავლის დაწყება მოსწავლეებს განათლების მინისტრმა თბილისის 143-ე სკოლიდან მიულოცა. მისი თქმით, საჯარო სკოლები ახალ სასწავლო წელს ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლით შეხვდნენ, - სამასზე მეტ სკოლაში მოწესრიგდა ინფრასტრუქტურა და გაიხსნა 6 ახალი სკოლა. მან ასევე იმ ცვლილებებზეც ისაუბრა, რომელიც სკოლის ბუფეტებში კვების კონტროლს და მოსწავლეებისთვის შესვენებებზე ვაშლის დარიგებას ეხება. „300-ზე მეტი სკოლა მოსწავლეებს დახვდება გალამაზებული, მოწესრიგებული და დასუფთავებული. ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომ 6 ახალი სკოლა დახვდება მოწაფეებს. დახვდებათ გაუმჯობესებული ბუფეტი, ჩემო ბატონო, სადაც აღარ იქნება შაქრიანი და მარილიანი პროდუქტები, დახვდებათ სპორტული აქტივობა, თვისობრივად უფრო შეცვლილი და გაუმჯობესებული, გადამზადებული მანდატურები. კონკრეტულად ვაშლები ამ შემოდგომის და ზამთრის ამბავია, მაგრამ შემდეგ პერიოდებშიც იქნება ასეთ აქტივობები, რომელიც იქნება გამიზნული ჯანსაღი ცხოვრების წესის დასანერგად,“ - განაცხადა ალექსანდრე ჯეჯელავამ . "საინტერესო ის არის, რომ მიგვითითებს და რჩევებს გვაძლევს „ნაციონალური მოძრაობა“, რომელმაც სკოლის პოლიტიზების პრაქტიკა შექმნა. მათ ამ თემაზე სალაპარაკო ნამდვილად არ აქვთ. ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა სწორედ ის არის, რომ სკოლები სრულად თავისუფალია პოლიტიკური პროცესისგან და მომავალშიც ასე იქნება,“ - განაცხადა ჯეჯელავამ. ცნობისთვის, შუახევის ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელმა მარინე დარჩიძემ სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ფოტო, რომელზეც პირველი კლასის მოსწავლეებს ხელში "ქართული ოცნების" დროშები უჭირავთ. 