ვატიკანელმა მღვდლებმა საქველმოქმედო კალენდრისთვის ფოტოები გადაიღეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vatikani [1] => kalendari [2] => mghvdlebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153356 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vatikani [1] => kalendari [2] => mghvdlebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153356 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 276 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vatikani [1] => kalendari [2] => mghvdlebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vatikani [1] => kalendari [2] => mghvdlebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153356) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3749,18136,276) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128462 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 11:38:18 [post_date_gmt] => 2017-05-08 07:38:18 [post_content] => ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილისყრის შემდეგ დამტკიცდა ტურნირის კალენდარი. ევროპულ ზონაში თამაშები მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს დაიწყება. საქართველოს ნაკრები პირველ მატჩს გერმანიაში, ადგილობრივ ნაკრებთან გამართავს, ხოლო სერბეთი კვალიფიკაციიდან გამოსულ გუნდს უმასპინძლებს, რომლის ვინაობაც მომავალ აგვისტოს ბოლოს გახდება ცნობილი. 2017 წლის 24 ნოემბერი გერმანია - საქართველო სერბეთი - კვალიფიკანტი 2017 წლის 27 ნოემბერი კვალიფიკანტი - გერმანია საქართველო - სერბეთი 2018 წლის 22 თებერვალი გერმანია - სერბეთი კვალიფიკანტი - საქართველო 2018 წლის 25 თებერვალი საქართველო - გერმანია კვალიფიკანტი - სერბეთი 2018 წლის 29 ივნისი სერბეთი - საქართველო გერმანია - კვალიფიკანტი 2018 წლის 2 ივლისი საქართველო - კვალიფიკანტი სერბეთი - გერმანია დასკვნითი, მესამე საკვალიფიკაციო სტადიის ბოლო ტური 2019 წლის 23 თებერვალსაა დანიშნული. [post_title] => ესეც კალენდარი: საქართველო მსოფლიოს გერმანიიდან იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => esec-kalendari-saqartvelo-msoflios-germaniidan-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 11:38:18 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 07:38:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128462 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 107421 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-09 11:40:44 [post_date_gmt] => 2017-02-09 07:40:44 [post_content] => საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილებამ ეროვნული ჩემპიონატის რანგით პირველი და მეორე ლიგების კალენდარი წარადგინა. ორივე გათამაშება სტარტს 4 მარტს აიღებს და 3 დეკემბერს დასრულდება. 10 გუნდი ერთმანეთს 4 წრედ დაუპირისპირდება. [post_title] => 4 მარტიდან: საქართველოს ჩემპიონატის კალენდარი ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 4-martidan-saqartvelos-chempionatis-kalendari-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-09 11:40:44 [post_modified_gmt] => 2017-02-09 07:40:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=107421 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 59403 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-06-22 11:24:14 [post_date_gmt] => 2016-06-22 07:24:14 [post_content] => ევროპის ლიგის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩების კალენდარი ცნობილია. პირველ რაუნდში სამი ქართული კლუბი იასპარეზებს. პირველი მატჩები 30 ივნისს ჩატარდება. 18:00 გორი, თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონი: გორის "დილა" (საქართველო) - "შირაქი" (სომხეთი) 21:00 "ზიმბრუ" (მოლდოვა) - საჩხერის "ჩიხურა" (საქართველო) 21:00 "გაბალა" (აზერბაიჯანი) - "სამტრედია" (საქართველო) განმეორებითი მატჩები 5 ივლისი ზესტაფონი, დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონი: საჩხერის "ჩიხურა" (საქართველო) - "ზიმბრუ" (მოლდოვა) 7 ივლისი ზესტაფონი, დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონი: "სამტრედია" (საქართველო) - "გაბალა" (აზერბაიჯანი) "შირაქი" (სომხეთი) - გორის "დილა" (საქართველო) [post_title] => ვინ სად და როდის: ევროპა ლიგაზე ქართველებს კალენდარი დაუდგინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vin-sad-da-rodis-evropa-ligaze-qartvelebs-kalendari-daudgines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-06-22 11:24:14 [post_modified_gmt] => 2016-06-22 07:24:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=59403 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128462 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 11:38:18 [post_date_gmt] => 2017-05-08 07:38:18 [post_content] => ჩინეთის ქალაქ გუანჯოუში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის წილისყრის შემდეგ დამტკიცდა ტურნირის კალენდარი. ევროპულ ზონაში თამაშები მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს დაიწყება. საქართველოს ნაკრები პირველ მატჩს გერმანიაში, ადგილობრივ ნაკრებთან გამართავს, ხოლო სერბეთი კვალიფიკაციიდან გამოსულ გუნდს უმასპინძლებს, რომლის ვინაობაც მომავალ აგვისტოს ბოლოს გახდება ცნობილი. 2017 წლის 24 ნოემბერი გერმანია - საქართველო სერბეთი - კვალიფიკანტი 2017 წლის 27 ნოემბერი კვალიფიკანტი - გერმანია საქართველო - სერბეთი 2018 წლის 22 თებერვალი გერმანია - სერბეთი კვალიფიკანტი - საქართველო 2018 წლის 25 თებერვალი საქართველო - გერმანია კვალიფიკანტი - სერბეთი 2018 წლის 29 ივნისი სერბეთი - საქართველო გერმანია - კვალიფიკანტი 2018 წლის 2 ივლისი საქართველო - კვალიფიკანტი სერბეთი - გერმანია დასკვნითი, მესამე საკვალიფიკაციო სტადიის ბოლო ტური 2019 წლის 23 თებერვალსაა დანიშნული. [post_title] => ესეც კალენდარი: საქართველო მსოფლიოს გერმანიიდან იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => esec-kalendari-saqartvelo-msoflios-germaniidan-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 11:38:18 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 07:38:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128462 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 644e3c30946c276ccb211d42afefcce8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )