ვეგანური დიეტა ბავშვის ჯანმრთელობას ძალიან დიდ ზიანს აყენებს

სწორი ძილის რეჟიმი ბავშვს მომავალში ზედმეტი წონისგან დაიცავს. ლონდონის კოლეჯის უნივერსიტეტის სპეციალისტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ძილის რეჟიმი პატარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის გავლენას მთელ მათ ცხოვრებაზე ახდენს. კვლევაში სულ 11000 - 11წლამდე ასაკის ბავშვი მონაწილეობდა და როგორც მათზე დაკვირვებამ აჩვენა, ძილი ემოციურ ქცევასთანაა პირდაპირ კავშირში. ემოციური პრობლემები კი ხშირ შემთხვევაში არასწორი კვებისა და წონაში მატების მიზეზი ხდება. ხოლო, იმ პატარებს ვისაც სწორი რეჟიმი აქვს და ტელევიზორთანაც 1 საათზე მეტს არ ატარებს - თვითკონტროლის უფრო მაღალი დონე აქვთ. მშობლების უმეტესობა ხშირად გადის სახლიდან ისე, რომ არც ფიქრობს ბავშთან დამშვიდობებას, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა, რადგან გამომშვიდობება მეტად მნიშვნელოვანია, უყურადღებობა კი, საკმაოდ ნეგატიურად მოქმედებს ბავშვის ფსიქიკაზე. დამშვიდობება აუცილებელია თუ საკუთარი შვილის ნდობის მოპოვება გსურთ, რადგან როცა სახლს განმარტების გარეშე ტოვებთ, გაუცნობიერებლად იწვევთ ბავშვში ეჭვს, წყენას და უნდობლობას, საკუთარ თავთან მარტოდ დარჩენილ პატარას კი, არ ესმის რატომ არ ენდობით და მტკივნეულად განიცდის თქვენს უყურადღებობას. სახლიდან გასვლის წინ აუცილებლად მოეხვიეთ და აკოცეთ თქვენს შვილს, გაუღიმეთ და აუხსენით, რომ მართალია მიდიხართ, მაგრამ აუცილებლად დაბრუნდებით. შესაძლოა, ბავშვის ცრემლებს ვერ დააღწიოთ თავი, მაგრამ ნაწყენი მაინც არ დარჩება და ფსიქოლოგიური ტრამვისგანაც დაიცავთ, მეტიც აუცილებლად მოენატრებით და მოუთმენლად დაელოდება თქვენს დაბრუნებას. ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ სკოლაში ადაპტაციის პერიოდი უმნიშვნელოვანესია ყველა ბავშვისთვის. განსაკუთრებით კი მათთვის, ვინც სკოლაში პირველად მიდის. ცნობილია, რომ ადაპტაციის პერიდოი 3-4 კვირიდან 2-3 თვემდე გრძელდება. ამ დროს პატარებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული ყურადღება მშობლების მხრიდან. მნიშვნელოვანია პირველკლასელთათვის დღის სწორი რეჟიმის განსაზღვრა. გამომდინარე იქიდან, რომ ის ადრე დგება და დღეც მისთვის ემოციურად უფრო დატვირთულია, საღამო სასურველია დიდხანს გაატაროს სუფთა ჰაერზე. ძილის ხანგრძლივობა კი არ უნდა იყოს 11 საათზე ნაკლები. ნუ შეუზღუდავთ თამაშებს. როგორც წესი, მშობლები ცდილობენ ბავშვებს შეუზღუდონ თამაშის დროს და ამას სასკოლო რეჟიმით ხსნიან. ამ დროს ბავშს უჭირს რადიკალური ცვლილებები, რაც ხშირად დეპრესიის მიზეზი ხდება. გახსოვდეთ, რომ ეს სკოლის პირველი წელია და ბავშვი თამაშით კვლავ ბევრ რამეს სწავლობს. აქტიურად ჩაერთეთ სწავლის პროცესში. შეაქეთ მისი ყველა მცდელობა, გაამახვილეთ ყურადღება მის ძლიერ მხარეებზე. აქტიურად ჩაერთეთ სასკოლო ცხოვრების რეჟიმში. მუდმივად ესაუბრეთ მასწავლებლებს და გაიგეთ, რა პრობლემებს აწყდებიან თქვენი შვილები. მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი ბავშვის დახმარება. დაეხმარეთ თქვენს შვილებს გაითავისონ სასკოლო წესები. დეტალურად განუმარტეთ, თუ რისთვისაა ისინი აუცილებელი. დაინტერესდით ყველა დეტალით. კითხეთ, როგორ ჩაიარა სასწავლო პროცესმა. რა აითვისა მარტივად და რა მოეჩვენა სირთულედ. დაეხმარეთ პატარებს, დაალაგონ ურთიერთობა თანაკლასელებთან. არასოდეს ისაუბროთ ცუდად მასწავლებლებზე ბავშვის თანდასწრებით. სწორედ მასწავლებლის ავტორიტეტზეა დამოკიდებუილი, როგორ ისაწვლის თქვენი შვილი სამომავლოდ. მართეთ საკუთარი ემოციები. ხშირად მშობლის შფოთვითი მდგომარეობა უარყოფითად მოქმედებს ბავშვზე და ცხადია მის განწყობაზე. 