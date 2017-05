ველისციხის ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში 40 წლის ქალი დაიწვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva [1] => veliscikhe [2] => qalma-tavi-daiwva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130476 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva [1] => veliscikhe [2] => qalma-tavi-daiwva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130476 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3261 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva [1] => veliscikhe [2] => qalma-tavi-daiwva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ubeduri-shemtkhveva [1] => veliscikhe [2] => qalma-tavi-daiwva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130476) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15683,3261,8869) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129415 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 19:33:22 [post_date_gmt] => 2017-05-09 15:33:22 [post_content] => ტყიბულში, ერთ-ერთ შახტაში, სავარაუდოდ, 4 მეშახტე გარდაიცვალა. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების პრეზიდენტის მოადგილე ილია ლეჟავა ამასთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს. ,,არ ვიცი, შოკში ვართ, ვერაფერს ვშვებით, დამუნჯებულები ვფიქრობთ რა გავაკეთოთ... 400 მეტრზე მეტია სიღრმე, ვერავინ ვეკარებით... ნაწილ-ნაწილ ამოსატანი გვეყოლება ბიჭები... გამორიცხულია გადარჩენილები იყვნენ... 😡 ამ წუთას ასეთი მძიმეა პასუხი ტყიბულიდან! ჯერ გეგმაც არ არსებობს რომ დაიწყოს სამძებრო სამუშაოები!", - წერს ილია ლეჟავა სოციალურ ქსელში. "ნაწილ-ნაწილ ამოსატანი გვეყოლება ბიჭები... გამორიცხულია გადარჩენილიყვნენ" ჭიათურაში, გამამდიდრებელ კომბინატში, ერთერთი დასაქმებული სიმაღლიდან გადმოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. როგორც "ფორტუნას" "ჯორჯიან მარგანეცში" განუცხადეს, გარდაცვლილი 40 წლის განმავლობაში მუშაობდა მათ კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, დაღუპული მუშა ზეინკალი იყო და გუშინ ღამე საკუთარ ცვლაში იმყოფებოდა. საქმეზე მოკვლევა მიმდინარეობს.

"უბედური შემთხვევა გუშინ, დაახლოებით ღამის 9 საათზე მოხდა. ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის ცენტრალურ გამამდიდრებელ ფაბრიკაში მუშა სიმაღლიდან გადმოვარდა. აღნიშნულ ფაქტზე მოკვლევა მიმდინარეობს და ჩვენც ველოდებით ძიების დასკვნას", - განანცხადა კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსმა "ფორტუნასთან". მისივე თქმით, კომპანია დაღუპულის დაკრძალვის ხარჯებს საკუთარ თავზე სრულად იღებს. დასაქმებულის სიმაღლიდან გადმოვარდნას ეხმაურება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. დავით სერგეენკო მომხდართან დაკავშირებით შრომის ინსპექციის პასუხისმგებლობას გამორიცხავს. მის თქმით, კონკრეტული ტექნიკური ნორმების ზედამხედველობა უშუალოდ ადგილზევე უნდა ხორციელდებოდეს. „მინდა კიდევ ერთხელ განვუმარტო როგორც საზოგადოებას, ასევე პროფკავშირების იმ ნაწილს, რომელსაც არ ვიცი რატომ არ უნდა დაინახოს ის რომ, შრომის ინსპექციას აქვს თავისი მნიშვნელოვანი, მაგრამ პოლიტიკის შემმუშავებელი და სისტემური ხარვეზების აღმომჩენი ფუნქცია. უშუალოდ როგორ ხორციელდება და რამდენად ხდება დაცვა იმ რეკომენდაციების, რასაც შრომის ინსპექცია გასცემს, ეს არის ტექნიკური ზედამხედველობის და არა შრომის ინსპექციის ფუნქცია, რომელიც ჩაშლილია ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე," - აცხადებს დავით სერგეენკო. ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, შრომითი მოვალეობის შესრულებისას საწარმოო შემთხვევების შედეგად, დაიღუპა 270, ხოლო დაშავდა 776 ადამიანი. თამთა უთურგაშვილი (ფოტო არ ასახავს რეალობას)

ჭიათურაში სიმაღლიდან გადმოვარდნილი მუშა ადგილზე გარდაიცვალა თბილისში, ყიფშიძის ქუჩაზე უბედური შემთხვევა მოხდა - წინასწარი ინფორმაციით, მშენებარე სახლიდან მუშა გადმოვარდა, 27 წლის მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. რადიო „ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, რომ ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება სსკ 240-ე მუხლით, რაც სამთო-სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოების უსაფრთხოების წესის დარღვევას ითვალისწინებს. უწყებაში ვერ აკონკრეტებენ, რამ გამოიწვია მამაკაცის გადმოვარდნა.

უბედური შემთხვევა თბილისში - მშენებარე სახლიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა "ნაწილ-ნაწილ ამოსატანი გვეყოლება ბიჭები... გამორიცხულია გადარჩენილიყვნენ"