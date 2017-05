ველო-გარბენთან დაკავშირებით თბილისში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა რამდენიმე მიმართულებით შეიზღუდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => velorbola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130550 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => velorbola ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130550 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => velorbola ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => velorbola ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130550) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (107,3837) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130539 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-13 17:22:47 [post_date_gmt] => 2017-05-13 13:22:47 [post_content] => შსს-მ გენერალურ აუდიტორზე მომხდარ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო. ძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინფორმაციით, მას გუშინ კლუბ-ლაუნჯ ”ელ ცენტროში” ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი თანმხლები პირები თავს დაესხნენ. [post_title] => შსს-მ ლაშა თორდიაზე მომხდარ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-m-lasha-tordiaze-momkhdar-tavdaskhmaze-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-13 17:22:47 [post_modified_gmt] => 2017-05-13 13:22:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130539 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130523 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-13 13:27:58 [post_date_gmt] => 2017-05-13 09:27:58 [post_content] => ოზურგეთის რაიონის სოფელ მაკვანეთში მკვლელობა მოხდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ბრალდებული დაკავებულია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლითაა დაწყებული, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. [post_title] => სოფელ მაკვანეთში მკვლელობა მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofel-makvanetshi-mkvleloba-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-13 21:52:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-13 17:52:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130508 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-13 10:53:25 [post_date_gmt] => 2017-05-13 06:53:25 [post_content] => შსს-ს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს თანამშრომლებმა, 1998 წელს დაბადებული მ.კ. და 1997 წელს დაბადებული გ.გ. განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მ.კ.-მ და მისმა მეგობარმა, გ.გ.-მ მიმდინარე წლის 9 აპრილს თბილისში, ბუდაპეშტის ქუჩაზე, მ.კ.-ს ბაბუას, 1940 წელს დაბადებულ ჯ.კ.-ს, ანგარების მიზნით, მისსავე საცხოვრებელ ბინაში ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს, შემდეგ, დანაშაულის დასაფარად, ბინაში ხანძარი გააჩინეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა მ.კ. და გ.გ. თბილისში დააკავეს. ორივე ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე საქართველოს სსკ-ის 109-ე მუხლით მიმდინარეობს. [post_title] => შსს-მ ბაბუას მკვლელობაში ბრალდებული დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-m-babuas-mkvlelobashi-braldebuli-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-13 10:53:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-13 06:53:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130508 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130539 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-13 17:22:47 [post_date_gmt] => 2017-05-13 13:22:47 [post_content] => შსს-მ გენერალურ აუდიტორზე მომხდარ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო. ძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინფორმაციით, მას გუშინ კლუბ-ლაუნჯ ”ელ ცენტროში” ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი თანმხლები პირები თავს დაესხნენ. 