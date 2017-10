ველოდებით, რომ პრეზიდენტი დროს და ადგილს მიგვითითებს და შევხვდებით – გია ვოლსკი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => gia-volski [2] => konstitucia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170229 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => gia-volski [2] => konstitucia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170229 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => gia-volski [2] => konstitucia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => gia-volski [2] => konstitucia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170229) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2420,7786,117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170239 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 17:27:14 [post_date_gmt] => 2017-10-02 13:27:14 [post_content] => "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელი, სერგი კაპანაძე, აცხადებს, რომ კონსტიტუცია, რომელიც უმრავლესობამ მიიღო, ერთპარტიულია, ამიტომ თუ მას პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს, ლოგიკური იქნება. კაპანაძე მიიჩნევს, რომ "ქართული ოცნების" მხრიდან კონსულტაციებზე საუბარი პიარის ნაწილია. "მერე ეს ვეტოც დაძლეული იქნება "ქართული ოცნების" მხრიდან და გაფორმდება ერთი კაცის კარნახით დაწერილი ერთპარტიული კონსტიტუცია. "რაც შეეხება კონსულტაციებს, როგორც მთლიანად ამ პროცესში, ბევრჯერ აჩვენა "ქართულმა ოცნებამ", რომ ის არანაირი კონსულტაციებით დაინტერესებული არ არის, ყველა მისი შეთავაზება კონსულტაციებზე იყო, უბრალოდ, პიარსვლა, რეალურად არანაირი ინტერესი მათ არ გამოუჩენიათ არც პრეზიდენტთან, არ ოპოზიციასთან და არც რომელიმე საზოგადოებრივ ჯგუფთან საუბრის," - განაცხადა სერგი კაპანაძემ. [post_title] => "ქართული ოცნების" შეთავაზება კონსულტაციებზე უბრალო პიარსვლაა - სერგი კაპანაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-ocnebis-shetavazeba-konsultaciebze-ubralo-piarsvlaa-sergi-kapanadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 17:27:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 13:27:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170239 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 169633 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-09-30 12:37:37 [post_date_gmt] => 2017-09-30 08:37:37 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი უმრავლესობასთან შეხვედრის მზადოფნას ადასტურებს. „ის, რაც გაცხადებული იყო წინა დღეს, მზადყოფნა დაფიქსირებულია“-განაცხადა გიორგი მარგველაშვილი უშიშროების საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ. მისივე თქმით, სხდომაზე კონსტიტუციური საკითხები განხილული არ ყოფილა. მთავარი თემები იყო: ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება, ის წვრთნები, რომელიც ტარდება და ის სირთულეები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ ოკუპირებულ რეგიონებში. „განვიხილეთ ასევე შეიარაღებული ძალების რიცხოვნობა. ეს დოკუმენტი შეიქმნა და გადაეგზავნა პარლამენტს დასამტკიცებლად. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ნატო-სთან თანამშრომლობის ფორმატებსა და იმ პროგრესზე, რომელიც ხორციელდება ამ მიმართულებით“-განაცხადა მარგველაშვილმა. [post_title] => პრეზიდენტი „ქართულ ოცნებასთან“ შესახვედრად მზადაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-qartul-ocnebastan-shesakhvedrad-mzadaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-30 12:37:37 [post_modified_gmt] => 2017-09-30 08:37:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169633 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168667 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 11:30:28 [post_date_gmt] => 2017-09-28 07:30:28 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე, მზადაა, საჭიროების შემთხვევაში, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს თავადაც შეხვდეს. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად განაცხადა. "თუ იქნება ამის სურვილი და ინტერესი და ეს შეხვედრა შედეგზე იქნება ორიენტირებული, ნებისმიერ დროს შეგვიძლია, გავმართოთ ეს შეხვედრა," - განაცხადა კობახიძემ. პარლამენტის თავმჯდომარის ინფორმაციით, პრეზიდენტსა და უმრავლესობის წევრების შეხვედრის შემთხვევაში, უმრავლესობის ჯგუფს არჩილ თალაკვაძე უხელმძღვანელებს. უმრავლესობა გადაუნაწილებელ მანდატებზე ბონუსების სისტემის გაუქმებასა და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ერთჯერადად, საარჩევნო ბლოკების შენარჩუნებას აპირებს. ირაკლი კობახიძე პრეზიდენტს სწორედ ამ ორი საკითხის მოტივირებული შენიშვნების სახით წარდგენას სთხოვს. [post_title] => ირაკლი კობახიძე პრეზიდენტთან შეხვედრისთვის მზად არის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irakli-kobakhidze-prezidenttan-shekhvedristvis-mzad-aris [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 11:30:28 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 07:30:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168667 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170239 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 17:27:14 [post_date_gmt] => 2017-10-02 13:27:14 [post_content] => "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელი, სერგი კაპანაძე, აცხადებს, რომ კონსტიტუცია, რომელიც უმრავლესობამ მიიღო, ერთპარტიულია, ამიტომ თუ მას პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს, ლოგიკური იქნება. კაპანაძე მიიჩნევს, რომ "ქართული ოცნების" მხრიდან კონსულტაციებზე საუბარი პიარის ნაწილია. "მერე ეს ვეტოც დაძლეული იქნება "ქართული ოცნების" მხრიდან და გაფორმდება ერთი კაცის კარნახით დაწერილი ერთპარტიული კონსტიტუცია. "რაც შეეხება კონსულტაციებს, როგორც მთლიანად ამ პროცესში, ბევრჯერ აჩვენა "ქართულმა ოცნებამ", რომ ის არანაირი კონსულტაციებით დაინტერესებული არ არის, ყველა მისი შეთავაზება კონსულტაციებზე იყო, უბრალოდ, პიარსვლა, რეალურად არანაირი ინტერესი მათ არ გამოუჩენიათ არც პრეზიდენტთან, არ ოპოზიციასთან და არც რომელიმე საზოგადოებრივ ჯგუფთან საუბრის," - განაცხადა სერგი კაპანაძემ. [post_title] => "ქართული ოცნების" შეთავაზება კონსულტაციებზე უბრალო პიარსვლაა - სერგი კაპანაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-ocnebis-shetavazeba-konsultaciebze-ubralo-piarsvlaa-sergi-kapanadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 17:27:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 13:27:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170239 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 149 [max_num_pages] => 50 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 451a59796dd218bb1953bf9265fc7944 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )