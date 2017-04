ველოსიპედით სიარული კიბოს გაჩენის რისკს ამცირებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => velosipedi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124477 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => velosipedi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124477 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => velosipedi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => velosipedi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124477) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (181,966) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120943 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-07 23:50:58 [post_date_gmt] => 2017-04-07 19:50:58 [post_content] => ბევრი სიამოვნებით მიირთმევს ბანანს საუზმეზე და დარწმუნებულია, რომ ეგზოტიკური ხილი ერთდროულად გემრიელიცაა, ნოყიერიც და სასარგებლოც. თუმცა, მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ბანანის უზმოზე ჭამა საზიანოა ჯანმრთელობისთვის, რადგან დადებითი თვისებების მიუხედავად, ხილი დიდი ოდენობით შეიცავს გლუკოზას, მისი უზმოზე მირთმევა კი, საგრძნობლად ზრდის შაქარის შემცველობას სისხლში. ამიტომ, დიაბეტით დაავადებულებს ან მათ ვისაც, მომატებული აქვს გლუკოზა, კატეგორიულად ეკრძალება ბანანის საუზმეზე მირთმევა. მედიკოსების მტკიცებით, ადამიანის ორგანიზმი ბანანში არსებულ სასარგებლო ვიტამინებსა და მიკროელემენტებს მხოლოდ სხვა პროდუქტთან ერთად ითვისებს. ამიტომ, კარგი იქნება თუ დილას ბაბანს ფაფასთან, რძის პროდუქტთან ან თხილთან ერთად მიირთმევთ. ასევე რეკომენდებულია ბანანის თერმოდამუშავება, რადგან ასე საგრძნობლად მცირდება მასში შაქრის შემცველობა. ექიმები გვაფრთხილებენ, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, მათ შორის ყველაზე გემრიელიც რაციონალურად მივირთვათ, რადგან სასარგებლო ხილის ჭარბად მოხმარებაც კი, უარყოფითად მოქმედებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. ბანანის საუზმეზე მირთმევა სახიფათოა! საქართველოში პირველად ველოსიპედების წარმოება იწყება. პროექტს კომპანია Georgian Bicycle Group ახორციელებს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიის დამფუძნებელმა ბექა კიკნაველიძემ განუცხადა, ახალი ქართული პროდუქტი სარეალიზაციო ქსელში 2018 წლის პირველ ნახევარში გამოჩნდება. ამასთან, ქართული ველოსიპედის გაყიდვები ადგილობრივი ბაზრის გარდა, უცხოეთშიც განხორციელდება. საექსპორტო ბაზრებად სომხეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი მოიაზრება. "პროექტზე მუშაობა უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. სატესტო რეჟიმში უკვე რამდენიმე ველოსიპედი დავამზადეთ. სერიული წარმოება კი უახლოეს პერიოდში დაიწყება. რაც შეეხება დეტალებს, რომლითაც ველოსიპედი აეწყობა, იაპონიიდან, გერმანიიდან, ტაივანიდან და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან ჩამოგვაქვს. დიზაინი კი საქართველოში იქმნება და ველოსიპედებიც აქვე დამზადდება", - აღნიშნა კინკნაველიძემ. მისივე ინფორმაციით, კომპანია საწყის ეტაპზე ქალაქის, შემდეგ კი სამთო ველოსიპედებს დაამზადებს. „პროექტი უდავოდ ინოვაციურია. დღეისთვის ველოინდუსტრიაში სამი ზომის თვალი არსებობს: 26, 27,5 და 29 ინჩიანი. თითეული სხვადასხვა სახის ველოსიპედს მიესადაგება. მაგრამ, აუცილებელია, რომ ველოსიპედის ორივე თვალი იდენტური ზომის იყოს. ამის გამო ხშირად მომხმარებლებს უწევთ ჩარჩოს, ან თავად ველოსიპედის გამოცვლა. ჩვენს შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს ინოვაციურ მიდგომასთან. ქართუ ლი ველოსიპედის უპირატესობა ისაა, რომ კონკრეტულ სახეობაზე შესაძლებელი იქნება სამიდან ნებისმიერი ზომის თვალის დამაგრება ისე, რომ არ დაირღვევა გეომეტრიული წონასწორობა," - განუმარტა "ფორტუნას" Georgian Bicycle Group-ის დამფუძნებელმა. რაც შეეხება პირველი ქართული ველოსიპედის ღირებულებას, როგორც ბექა კიკნაველიძე ამბობს, ის საკმაოდ ხელმისაწვდომი იქნება. ცნობისთვის, ამ ეტაპზე Georgian Bicycle Group ველოსიპედებს ტესტ-ლაბორატორიაში ქმნის, უახლოს მომავალში კი კომპანია თბილისში, საკუთარი ქარხნის მოწყობას გეგმავს. საწარმოში ადგილობრივი კადრები დასაქმდებიან, მასტერკლასებს კი მათ გერმანელი ინჟინრები და მექანიკოსები ჩაუტარებენ. საქართველოში პირველად ინოვაციური ველოსიპედის წარმოება იწყება

ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერების ახალი კვლევა ნამდვილი აღმოჩენაა იმ ადამიანებისთვის, ვინც წლებია ჭარბ წონას ებრძვის. ცნობილია, რომ სწორედ ქოლესტერინის დონის მატება და ჭარბი წონაა ხშირ შემთხვევაში მეორე ტიპის დიაბეტის გამომწვევი მიზეზი. პროფესორი, ენდოკრინოლოგი ეშლი გროსმანი ამბობს, რომ მეცნიერებმა იპოვეს საინტერესო კავშირი სხეულის გაგრილებასა და ჭარბწონიანობას შორის. ეს კვლევა გამოცემა „ტელეგრაფში" მაშ შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც ჰოლანდიელი ექიმები გლობალურ დათბობასა და დიაბეტს შორის კავშირზე ალაპარაკდნენ. ახლი კვლევით დასტურდება, რომ სხეულის გაგრილება 30 პროცენტით აუმჯობესებს მეტაბოლიზმს და შედეგად, საათში 400-მდე კალორია იწვის. ამავეს ამტკიცებს ლეიდენის უნივერსიტეტის მეცნიერთა კვლევა, რომელიც სამეცნიერო ნაშრომში BMJ Open Diabetes Research & Care დაიბეჭდა. აღმოჩნდა, რომ ბრიტანეთში მოსახლეობის ორი მესამედი ჭარბწონიანია და 3.6 მილიონს დიაბეტის მეორე ტიპის დიაგნოზი აქვს. ამერიკის 50 შტატის მონაცემებზე დაყრდნობით, მკვლევარებმა უკვე საბოლოოდ დაასკვნეს, რომ გლობალურმა დათბობამ საგრძნობლად გაზარდა დიაბეტის შემთხვევები შტატებში. გლობალური დათბობა, როგორც გარემო ფაქტორი, შეუქცევადი პროცესია. ამდენად მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ ღამით ღია ფანჯარაში ძილი ხელს უწყობს ორგანიზმის გაგრილებას და რამდენიმე გრადუსით ტემპერატურის ვარდნა კი მეტაბოლიზმს აუმჯობესებს. შედეგად კი ეს ჭარბი წონისა და დიაბეტის პრევენციას ახდენს.

ღამით ღია ფანჯარში ძილი ჭარბი წონისა და დიაბეტისგან დაგიცავთ ღამით ღია ფანჯარში ძილი ჭარბი წონისა და დიაბეტისგან დაგიცავთ ბანანის საუზმეზე მირთმევა სახიფათოა! 