ვენეციის 74-ე კინოფესტივალი გაიხსნა (ფოტოები)

ორი დღის წინ, ადრიატიკის ზღვის სანაპიროზე ევროპის უძველესი კინოჩვენების - ვენეციის 73-ე კინოფესტივალის გახსნა გაიმართა. წითელ ხალიჩაზე ფოტოკამერების წინ მსახიობები ემა სტოუნი, ელა პერნელი, ანა საფრონჩიკი და ჯემა არტერტონი, მოდელები ბარბარა პალვინი და ბიანკა ბალტი პოზირებდნენ. ჟიურის შემადგენლობაში მომღერალი ლორი ანდერსონი, მსახიობები ჯემა არტენტონი, ნინა ჰოსი, ჩჟაო ვაი და კიარა მასტროიანი, რეჟისორები ჯოშუა ოპენჰაიმერი და ლორენცო ვიგასი არიან, მისი ხელმძღვანელობა კი, რეჟისორმა სემ მენდესმა ითავა. რამდენიმე დღის წინ იატალიაში მომხდარი საზარელი მიწისძრვის შემდეგ, ფესტივალის ორგანიზატორებმა უარი თქვეს ტრადიციულ გალა-ვახშმზე და კოქტეილ-წვეულებაზე, რომელიც ფესტივალის გახსნის დღეს იმართებოდა პლაჟზე. ფესტივალის გახსნის ცერემონიაზე ფილმის "La La Land" პრემიერა შედგა. დემიენ შაზელის მიუზიკლის მოქმედება ლოს-ანჯელესში ვითარდება, სადაც ახალგაზრდა მსახიობს (ემა სტოუნს) ჯაზ-მუსიკოსი (რაიან გოსლინგი) უყვარდება. ფესტივალის მუზა და გახსნიის ცერემონიის წამყვანი 50-წლის იტალიელი მსახიობი სონია ბერგამასკო გახდა, რომელიც მარკო ჯორდანას ფილმით "Sanguepazzo" გაითქვა სახელი. საკონკურსო პროგრამა 20 ფილმით იქნება წარმოდგენილი, რომელთა შორის ფრანსუა ოზონის ეკრანიზაცია "Franz", ემირ კუსტურიცას სასიყვარულო დრამა " On the Milky Road", დიზაინერ ტომ ფორდის ახალი ნამუშევარი "Nocturnal Animals", ვიმ ვენდერსის სამწუთიანი ფილმი "Beautiful Days of Aranjuez" და ტერენს მალიკის დოკუმენტური ფილმი "Voyage of Time" მოხვდნენ. კონკურსგარეშე კი, მაყურებელი კიმ კი დუკის ფილმს "Geumul", მელ გიბსონის სარეჟისორო პროექტს - სამხედრო დრამას "Believe" და პაოლო სორენტოს სერიალის " Il giovane papa" პირველ ორ სეზონს იხილავს ჯუდ ლოუს მონაწილეობით.

[post_title] => ფოტორეპორტაჟი ვენეციის 73-ე კინოფესტივალიდან
[post_date] => 2016-09-03 23:17:51 [post_title] => ფოტორეპორტაჟი ვენეციის 73-ე კინოფესტივალიდან
[post_date] => 2016-09-03 23:17:51 [post_title] => ფოტორეპორტაჟი ვენეციის 73-ე კინოფესტივალიდან
[post_date] => 2016-09-03 23:17:51