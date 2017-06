ვენეციის კომისია გაუნაწილებელ მანდატებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო კომისიას რეკომენდაციით მიმართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => rekomendacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137311 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => rekomendacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137311 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5999 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => rekomendacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => rekomendacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137311) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11064,5999) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136162 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-03 16:21:48 [post_date_gmt] => 2017-06-03 12:21:48 [post_content] => აჭარაში, ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით, სასტუმროების სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით მონიტორინგი მიმდინარეობს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსმა ზვიად ქაწაშვილმა განაცხადა, სასტუმოებს უკვე მიეცათ კონკრეტული რეკომენდაციები. მათ განსაზღვრულ ვადაში სახანძრო უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყონ. დარღვევის შემთხვევში ისინი დაჯარიმდებიან. აჭარაში სასტუმროების სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით მონიტორინგი მიმდინარეობს ანა დოლიძე და ლევან ბოძაშვილი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს შეხვდნენ

საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამეტი მდივანი ანა დოლიძე და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოს და აღმასრულებელ მდივანს ტომას მარკერტს შეხვდნენ. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, შეხვედრამ პროდუქტიულად ჩაიარა და მხარეებმა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი განიხილეს. განსახილვლელ საკითხებს შორის იყო, ყველა ის სადაო საკითხი, რომელზეც ყურადღება საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს გამახვილდა. „შეხვედრამ საქმიან გარემოში ჩაიარა და ძალიან პროდუქტიული იყო. როგორც ჩანს უახლოეს მომავალში ბერლინში გაიმართება კონფერენცია, სადაც უფრო დეტალურად მოხდება საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტის განხილვა. შეხვედრისას ყურადღება რამდენიმე საკითხზე გამახვილდა. საპარლამენტო მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებით კრიტიკული მოსაზრებები არ გამოთქმულა, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მმართველობის ასეთ მოდელზე გადასვლის შემთხვევაში, აუცილებელია საპარლამენტო არჩევნების კანონმდებლობის დახვეწა", - აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტი მდივანმა ანა დოლიძემ. ვენეციის კომისიის წევრებს პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით შენიშვნები არ ჰქონიათ - ჩუგოშვილი

პარლამენტის ვიცე-სპიკერის, თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ვენეციის კომისიის ექსპერტებს პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით შენიშვნა არ ჰქონიათ. კომისიის დელეგაციას დღეს ირაკლი კობახიძე, თამარ ჩუგოშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსი ნიკოლოზ სამხარაძე შეხვდნენ. ჩუგოშვილის განმარტებით, დელეგაციის წევრებისთვის არასწორად იყო მიწოდებული ინფორმაცია პრეზიდენტის ფუნქციების შეკვეცასთან დაკავშირებით, თუმცა შეხვედრაზე მათ განუმარტეს ყველა საკითხი. "დეტალური განხილვა მოხდა იმ პროექტის, რომელიც ამ ეტაპზე არის შემუშავებული საკონსტიტუციო კომისიის მიერ. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ძალიან ადრეა იმისთვის, რომ რეკომენდაციები მოვისმინოთ. ძირითადად, ძალიან პოზიტიურად იქნა მიღებული ახალი პროექტი. არის გარკვეული საკითხები, რომელზეც დღის განმავლობაში გამართული შეხვედრების შემდეგ, ალბათ, გაგვაცნობენ თავიანთ მოსაზრებებს. ჯერჯერობით წარიმართა ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი შეხვედრა და ძალიან პოზიტიურად იქნა მიღებული ის ახალი პროექტი, რომელიც ამ ეტაპზე აქვს კომისიას შემუშავებული", - განაცხადა თამარ ჩუგოშვილმა. აჭარაში სასტუმროების სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით მონიტორინგი მიმდინარეობს

აჭარაში, ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით, სასტუმროების სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით მონიტორინგი მიმდინარეობს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსმა ზვიად ქაწაშვილმა განაცხადა, სასტუმოებს უკვე მიეცათ კონკრეტული რეკომენდაციები. მათ განსაზღვრულ ვადაში სახანძრო უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყონ. დარღვევის შემთხვევში ისინი დაჯარიმდებიან.