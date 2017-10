ვენეციის კომისიამ საქართველოს საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე საბოლოო ანგარიში დაამტკიცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172050 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172050 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5999 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => veneciis-komisia [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172050) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12791,5999) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172056 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 15:54:45 [post_date_gmt] => 2017-10-06 11:54:45 [post_content] => „ქართველ ხალხს ექნება დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, სოციალური სახელმწიფოს, საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის უფრო ძლიერი გარანტიები და ეყოლება უფრო ძლიერი პარლამენტი“,- ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს, ვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი განცხადებით, საქართველოს პარლამენტი ვენეციის კომისიასთან თანამშრომლობას განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდა. მისი თქმით, საქართველოს მოქმედი კონსტიტუცია არ არის შესაბამისობაში ურთიერთგაწონასწორებისა და შეკავების პრინციპთან, რაც 2010 წელს ვენეციის კომისიის საბოლოო შეფასებაშიც დადასტურდა. მისივე თქმით, მოქმედი კონსტიტუცია ხელისუფლებას, შესაბამისი პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში, ავტორიტარული მმართველობის ჩამოყალიბების საშუალებას აძლევს. „ახლა, მთავარი მიზანი იყო კონსტიტუციის შესაბამისობაში მოყვანა ურთიერთგაწონასწორებისა და შეკავების პრინციპთან, ასევე, ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიებისა და კანონის უზენაესობის, დემოკრატიისა და სოციალური სახელმწიფოს პრინციპების გაძლიერება. საქართველოს მოქმედი კონსტიტუცია ხელისუფლებას აძლევს შესაძლებლობას, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში, დაამყაროს ავტორიტარული რეჟიმი. ჩვენ გვინდა, გვქონდეს კონსტიტუცია, რომელიც აღკვეთს ნებისმიერი სახის ავტორიტარიზმის საფრთხეს გრძელვადიან პერსპექტივაში და გვჯერა, რომ ახალი დოკუმენტი უზრუნველყოფს ძლიერ გარანტიებს ამისთვის“,-განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისივე განცხადებით, საქართველოს პარლამენტმა შეასრულა ვენეციის კომისიისთვის მიცემული პირობა და არცერთი ის ნორმა არ მიიღო, რომელიც ვენეციის კომისიამ უარყოფითად შეაფასა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში არ არსებობს არცერთი ისეთი ნორმა, რომელიც მმართველ პარტიას სარგებელს აძლევს - განსხვავებით მოქმედი კონსტიტუციისგან. „დასაწყისშივე, ჩვენ მტკიცე პირობა მივეცით ვენეციის კომისიას, რომ არცერთი ნორმა არ იქნებოდა მიღებული საქართველოს პარლამენტის მხრიდან, რომელსაც ნეგატიურად შეაფასებდა ვენეციის კომისია და ჩვენ ვიმოქმედეთ ვენეციის კომისიისთვის მიცემული ამ დაპირების შესაბამისად, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ხაზი უნდა გაესვას, არის ის, რომ არ არსებობს არცერთი ნორმა, თუ შევადარებთ ორ სხვადასხვა დოკუმენტს - მოქმედ და ახალ კონსტიტუციას, არ არსებობს არცერთი ნორმა, რომელიც სარგებელს აძლევს მმართველ პარტიას. ვერავინ ვერ დაასახელებს ასეთ ნორმას, რაც ამტკიცებს არა მხოლოდ კონსტიტუციის შეცვლას, არამედ საკონსტიტუციო კულტურისა და საკონსტიტუციო ტრადიციების შეცვლას საქართველოში, რაც ასევე, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო“, -განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => პარლამენტმა ვენეციის კომისიისთვის მიცემული პირობა შეასრულა -ირაკლი კობახიძე [post_title] => ხელისუფლება ელოდება ვეტოს, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობა დაძლევს - ირაკლი კობახიძე

[post_content] => „პრეზიდენტს ახლა მაინც ჰქონდა იმის შანსი, რომ ერთხელ მაინც შეესრულებინა კონსტრუქციული როლი საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ პროცესში, თუმცა მან ეს შანსიც გაუშვა ხელიდან," - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა. კობახიძე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობისა და პრეზიდენტის შეთავაზებას და აღნიშნა, რომ „ახლა ხელისუფლება ელოდება ვეტოს, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობა დაძლევს". „ქართული ოცნების" ხელისუფლება მზად იყო, რომ სხვაგვარი შედეგი დამდგარიყო იმისთვის, რომ გადავსულიყავით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2020 წლიდან, თუმცა ოპოზიციის გამო ეს ცვლილება შეუძლებელი გახდა. რაც შეეხება შემდგომ პროცესებს, ჩვენ ველოდებით პრეზიდენტის ვეტოს. ჩვენ მოვუწოდეთ პრეზიდენტს, რომ ვეტო დაედო ცვლილებებისთვის იმ შეთანხმების შესაბამისად, რომელიც შედგა პარლამენტის ხელმძღვანელობასა და ვენეციის კომისიას შორის, თუმცა პრეზიდენტმა ეს შესაძლებლობაც გაუშვა. პრეზიდენტს ახლა მაინც ჰქონდა იმის შანსი, რომ ერთხელ მაინც შეესრულებინა კონსტრუქციული როლი ამ პროცესში, თუმცა მან ეს შანსიც გაუშვა ხელიდან, აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავლახავთ იმ ვეტოს, რომელიც დაიდება პრეზიდენტის მხრიდან დოკუმენტზე," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. "ვენეციის კომისიამ საბოლოოდ დაამტკიცა თავისი საბოლოო დასკვნა საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. დასკვნა არის პოზიტიური. ჩვენ წინასწარ გვქონდა საუბარი იმ დოკუმენტთან დაკავშირებით, რომელიც გამოიგზავნა ვენეციის კომისიის მხრიდან ერთი კვირით ადრე და დაახლოებით, შეესაბამება ეს დასკვნა იმ წინასწარ დოკუმენტას, რომელიც იქნა გამოგზავნილი. გარდა ამისა, დღეს არაერთი განცხადება გაკეთდა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის მხრიდან, ასევე, იმ ექსპერტების მხრიდან, რომლებიც წერდნენ დასკვნას საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით და მათ უაღრესად დადებითად შეაფასეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, მათ აღნიშნეს, რომ ეს ცვლილებები უიზრუნველყოფს საქართველოში დემოკრატიული განვითარების პროცესის შეუქცევად გაგრძელებას“ - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => ვენეციის კომისიამ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საბოლოო დასკვნა დაამტკიცა - ირაკლი კობახიძე

[post_content] => „ვენეციის კომისიის დასკვნა არის აბსოლუტურად პოზიტიური და აღიარებულია ის ძალიან დიდი პროგრესი, რომელსაც მიაღწია საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელების მხრივ",-ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ჟურნლისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, დოკუმენტი აბსოლუტურად პოზიტიურია და აღიარებულია ძალიან დიდი პროგრესი, რომელსაც საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელების მხრივ მიაღწია. [post_title] => პარლამენტმა ვენეციის კომისიისთვის მიცემული პირობა შეასრულა -ირაკლი კობახიძე