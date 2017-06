“ვენეციის კომისიის დასკვნასთან ფუნდამენტური წინააღმდეგობა არ გვაქვს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => veneciis-komisia [2] => sakonstitucio-cvlileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137595 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => veneciis-komisia [2] => sakonstitucio-cvlileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137595 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1013 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => veneciis-komisia [2] => sakonstitucio-cvlileba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => veneciis-komisia [2] => sakonstitucio-cvlileba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137595) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1013,9401,5999) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137331 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-08 21:15:38 [post_date_gmt] => 2017-06-08 17:15:38 [post_content] => ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ ქორწინებასთან დაკავშირებული მუხლი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იძლეოდეს ერთსქესიანი პარტნიორობის აკრძალვის ინტერპრეტირების საშუალებას. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოში მომზადებულ საკონსტიტუციო ცვლილებას, ვენეციის კომისია მის წინასწარი დასკვნის პროექტში აფასებს. „ფუნდამენტური უფლებების თავში საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის 30-ე მუხლი არანაირ შემთხვევაში არ უნდა იძლეოდეს ერთსქესიანი პარტნიორობის აკრძალვის ინტერპრეტირებას. კონსტიტუციის პროექტის მე-16 მუხლში რეკომენდებულია აღმსარებლობის თავისუფლების აშკარა აღიარება“, - ნათქვამია ვენეციის კომისიის წინასწარი დასკვნის პროექტში. კულუარულ ინფორმაციას "ინტერპრესნიუსი ავრცელებს". დასკვნა ოფიციალურად არ გასაჯაროვებულა. ვენეციის კომისიის დასკვნა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, მხოლოდ პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს გადაეგზავნა. ოფიციალურად ინფორმაცია 16 ივნისს გავრცელდება. ვენეციის კომისია გაუნაწილებელ მანდატებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო კომისიას რეკომენდაციით მიმართავს. უფრო კონკრეტულად, როგორც ვენეციის კომისია რეკომენდაციას იძლევა, რომ განხილულ იქნას გადაუნაწილებელი მანდატების განაწილების ისეთი ვარიანტები, როგორიც არის: 1. პროპორციული განაწილება ყველა პოლიტიკურ პარტიაზე, რომელმაც 5%-იანი ბარიერი გადალახა; 2. მოგებული პარტიისთვის გაუნაწილებელი ხმების განაწილების ზღვარის დადგენა; 3. ბარიერის შემცირება 2%-დან 3%-მდე. „შემოთავაზებული რეფორმა დადებით შეფასებას იმსახურებს. აღნიშნულით სრულდება საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ევოლუცია მიმართული საპარლამენტო სისტემისკენ, რომელიც 2010 წლის საკონსტიტუციო რეფორმით დაიწყო და წინ გადადგმულ დადებით ნაბიჯს წარმოადგენს, რაც გააძლიერებს და გააუმჯობესებს დემოკრატიის, კანონის უზენაესობაზე და ფუნდამენტური უფლებების პრინციპებზე დაფუძნებულ ქვეყნის საკონსტიტუციო წესრიგს. 2010 წელს გამოთქმულ მოსაზრებაში ვენეციის კომისიამ რეკომენდაცია გამოთქვა პარლამენტის უფლებამოსილების შემდგომ გაძლიერებასა და უნდობლობის გამოცხადების კენჭისყრის პროცედურის გადახედვასთან დაკავშირებით. შეთავაზებული რეფორმა შეესაბამება ამ მიზნებს და ვენეციის კომისია მხოლოდ მიესალმება საკონსტიტუციო გადასინჯვის მიმდინარე პროცესს", - მიიჩნევენ ვენეციის კომისიაში. ვენეციის კომისია გაუნაწილებელ მანდატებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო კომისიას რეკომენდაციით მიმართავს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხი თუ ჩავარდება, გადავდგები, - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომელმაც ჟურნალისტის კითხვას ხუმრობით და ღიმილით უპასუხა. " 116 კაცის სახელით ვერ ვისაუბრებ. გაგრძელდება კონსულტაციები. არსებობს კონსენსუსის მიღწევის რესურსი და ამაზე ვიმუშავებთ", - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი მხარს არ უჭერს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას და სრულ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას. ირაკლი კობახიძე : "პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის საკითხი თუ ჩავარდება, გადავდგები"