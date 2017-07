ვენესუელას ეროვნული ასამბლეა შტურმით აიღეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shetakeba [1] => venesuela ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143925 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shetakeba [1] => venesuela ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143925 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1900 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shetakeba [1] => venesuela ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shetakeba [1] => venesuela ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143925) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1900,15458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128283 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-06 17:47:58 [post_date_gmt] => 2017-05-06 13:47:58 [post_content] => ვენესუელაში საპროტესტო აქციის დროს დაღუპულთა რაოდენობა 37-მდე გაიზარდა. აქციაზე დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკება მოხდა. ანტისამთავრობო აქციები უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. 150 დემონსტრანტი ამ დრომდე პატიმრობაში რჩება. არიან დაშავებულები. „პანათინაიკოსის" ულტრასები პოლიციას პირდაპირ საფეხბურთო მოედანზე შეასკდნენ. გასულ უქმეებზე საბერძნეთში მთავარი მატჩი უნდა გამართულიყო: „პანათინაიკოსი" - „ოლიმპიაკოსი". ამ დაპირისპირებას ცეცხლი და ვნება არასოდეს აკლია, თუმცა ამჯერად ფანები განსაკუთრებულად მობილიზებულები იყვნენ. ჯერ კიდევ თამაშამდე რამდენიმე საათით ადრე ათენში შეჯახება მოხდა პოლიციას და ქომაგებს შორის. გამოიყენეს ასაფეთქებელი, შაშხანები, ქვები, ბოთლები, ჯოხები... როდესაც „ოლიმპიაკოსი" მოედანზე გავიდა და გაზონის მდგომარეობას ამოწმებდა, ფორვარდ ალფრედ ფინბოგასონს შაშხანამ ჩაუფრინა. ისლანდიელმა დროზე მოასწრო გაწეულიყო და არ დაზიანებულა, მაგრამ მსაჯებმა ეს ინციდენტი შეამჩნიეს და მატჩის დაწყება გადადეს. 30 წუთის შემდეგ კი თამაში საერთოდ გააუქმეს. ამ დროს დიდი არეულობა დაიწყო. ფანები მოედანზე შეიჭრნენ და პოლიციასთან შეტაკება მოუხდათ. სამართალდამცავთა მისამართით ტრიბუნებიდან სკამები და ათასი ჯართი გაფრინდა. ჯამში 50 კაცი დააკავეს. „პანათინაიკოსი" განცხადებით გამოვიდა, რომ არეულობაზე პასუხისმგებლობა მსაჯებმა უნდა აიღო, რომელთაც თამაში გაააუქმეს. ვენესუელაში საპროტესტო აქციის დროს დაღუპულთა რაოდენობა 37-მდე გაიზარდა. აქციაზე დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკება მოხდა. ანტისამთავრობო აქციები უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს. 150 დემონსტრანტი ამ დრომდე პატიმრობაში რჩება. არიან დაშავებულები. ვენესუელაში საპროტესტო აქციის დროს დაღუპულთა რაოდენობა 37-მდე გაიზარდა