ვენესუელას პრეზიდენტი აშშ-ს ემუქრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => venesuela [2] => nikolas-maduro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157276 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => venesuela [2] => nikolas-maduro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157276 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => venesuela [2] => nikolas-maduro ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => venesuela [2] => nikolas-maduro ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157276) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,18636,15458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157277 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-26 16:37:09 [post_date_gmt] => 2017-08-26 12:37:09 [post_content] => ხანძარია ამ წუთებში თუშეთში, სოფელ თვალივთან ახლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ სადაც, რამდენიმე დღის წინ ცეცხლის კერა გაჩნდა. როგორც სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, ლედი ოქროპირიძემ, “ფორტუნასთან” განაცხადა, ცეცხლი ბალახს უკიდია. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო ბრიგადა, ხანძრის ლოკალიზება ჯერ-ჯერობით ვერ ხერხდება. [post_title] => ხანძარია თუშეთში- ცეცხლი ბალახს უკიდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khandzaria-tushetshi-ceckhli-balakhs-ukidia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-26 16:41:50 [post_modified_gmt] => 2017-08-26 12:41:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157277 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155618 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 12:24:51 [post_date_gmt] => 2017-08-22 08:24:51 [post_content] => აშშ-ში გუშინ, 14 შტატში, ხალხს უნიკალური მოვლენის, მზის დაბნელების ხილვის შანსი მიეცათ. მზის ნაწილობრივი დაბნელება აშშ-ის მთელი ტერიტორიიდან იყო შესამჩნევი. მილიონობით ადამიანის თვალწინ მზე მთვარემ დაფარა, დღე ღამით შეიცვალა, ტემპერატურამ კი დაიკლო... აშშ ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც მზე სრულად დაბნელდა. მზის დაბნელების სანახავად ქვეყანაში უამრავი ტურისტი იყო ჩასული. ამ მოვლენის ხილვა სპეციალური სათვალეებით იყო შესაძლებელი. მის გარეშე მზის დაბნელების ყურება პრობლემებს იწყებს. ამ გაფრთხილების მიუხედავად, აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, მზეს შეუარაღებელი თვალით მაინც შეხედა. "ფორტუნა" გთავაზობთ საუკეთესო ფოტოებს გუშინდელი მოვლენიდან. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="155650,155622,155623,155624,155625,155626,155627,155628,155629,155630,155631,155632,155635,155636,155637,155662"] [post_title] => მზის სრული დაბნელება: საუკეთესო ფოტოები აშშ-დან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mzis-sruli-dabneleba-sauketeso-fotoebi-ashsh-dan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 22:47:20 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 18:47:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155618 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155467 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-21 19:56:57 [post_date_gmt] => 2017-08-21 15:56:57 [post_content] => ამერიკაში ტოტალურ მზის დაბნელებას ელოდებიან. მსგავსი სანახაობის შესაძლებლობა ძალიან იშვიათად ჩნდება. ამ წუთებში კონტინენტზე დღე ღამედ გადაიქცევა. ეს მოვლენა ძალიან სახიფათოა, რადგან შესაბამისი შემზადების გარეშე მასზე დაკვირვებამ შესაძლოა, ადამიანის მხედველობა დააზიანოს. თუმცა, "ფორტუნა" გთავაზობთ, ამ მოვლენაზე დაკვირვების სრულიად უსაფრთხო მეთოდს - yahoo-ს ლაივს აშშ-დან. [post_title] => ტოტალური მზის დაბნელება (LIVE) - ამ წუთებში დღე ღამედ იქცევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => totaluri-mzis-dabneleba-live-am-wutebshi-dghe-ghamed-iqceva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 01:54:22 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 21:54:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155467 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157277 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-26 16:37:09 [post_date_gmt] => 2017-08-26 12:37:09 [post_content] => ხანძარია ამ წუთებში თუშეთში, სოფელ თვალივთან ახლოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, იქ სადაც, რამდენიმე დღის წინ ცეცხლის კერა გაჩნდა. როგორც სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, ლედი ოქროპირიძემ, “ფორტუნასთან” განაცხადა, ცეცხლი ბალახს უკიდია. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო ბრიგადა, ხანძრის ლოკალიზება ჯერ-ჯერობით ვერ ხერხდება. [post_title] => ხანძარია თუშეთში- ცეცხლი ბალახს უკიდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khandzaria-tushetshi-ceckhli-balakhs-ukidia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-26 16:41:50 [post_modified_gmt] => 2017-08-26 12:41:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157277 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 158 [max_num_pages] => 53 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 70bf7c409e5ebdb1528ee1ebab6fc5a8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )