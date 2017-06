ვერეს ხეობაში, ე.წ. ახალი გზა გადაიკეტა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veres-kheoba [1] => akhali-gza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137742 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veres-kheoba [1] => akhali-gza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137742 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 592 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => veres-kheoba [1] => akhali-gza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => veres-kheoba [1] => akhali-gza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137742) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6313,592) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137747 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 22:17:39 [post_date_gmt] => 2017-06-10 18:17:39 [post_content] => "ახალ გზაზე არაფერი ხდება საშიში, პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის," - ამის შესახებ ინფორმაციას "ფეისბუქის" გვერდზე მერიის პრესსამსახური ავრცელებს. "თბილისის მერი მერი, მოადგილე, გამგებლები, შესაბამისი სამსახურები ყველა ქალაქში მოძრაობს. საპანიკო არაფერია. არც ახალ გზაზე ხდება საშიში არაფერი. პატრულმა დროებით დაკეტა პრევენციისთვის. მერიის პრესსამსახურიც ხაზზეა ყველას ვპასუხობთ. გადაუმწობელ ინფორმაციას ნუ გაავრცელებთ, გთხოვთ!" - აცხადებენ პრესამსახურში და ვერეს ხეობის ახალი გზის ფოტოებს აქვეყნებენ. თბილისში მთელი დღეა, წვიმს. დედაქალაქის უბნები რამდენჯერმე დაისეტყვა. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ,რომ წვიმა ღამის მანძილზეც გაგრძელდება. დაიტბორა გმირთა მოედანიც, თუმცა ამ დროისთვის იქ მოძრაობა აღდგენილია. [gallery link="file" ids="137749,137748"] [post_title] => საბურთალოს რაიონში ახალი გზა გაიჭრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saburtalos-raionshi-akhali-gza-gaichra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 13:44:23 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 09:44:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123943 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123846 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-20 12:02:20 [post_date_gmt] => 2017-04-20 08:02:20 [post_content] => ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის, ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი 15.2 კილომეტრიანი მონაკვეთის მმშენებლობაზე ძირითადი სამუშაოები დასრულდა. დარჩნილია მხოლოდ სატრანსპორტო კვანძზე მიმდინარე დამატებითი სამუშაოები, რომელთა განხორციელებაც მოსახლეობის თხოვნის საფუძველზე მიმდინარეობს. ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, 15.2 კმ-იან მონაკვეთზე, აშენდა ცემენტ-ბეტონის საფარიანი 4 ზოლიანი ჩქაროსნული გზა, 9 პარალელური ხიდი, 2 სატრანსპორტო კვანძი, 5 საფეხმავლო ხიდი, მიწისქვეშა გასასვლელების და რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილები. შესრულებულ სამუშაოებს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე ადგილზე გაეცნო. ზესტაფონი-ქუთაისის მონაკვეთის მშენებლობის დასრულების შემდეგ, ექსპლუატაციაში სრულად შევა ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის 56.5 კილომეტრიანი გზა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზის მშენებლობა, E60 ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე გაზრდის ავტოტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებას, შეამცირებს გადაზიდვების ხარჯებს და ხელს შეუწყობს სატრანზიტო მიმოსვლის ზრდას. სამშენებლო სამუშაოები იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტზე 360 ადამიანია დასაქმებული. ზესტაფონი-ქუთაისის შემოვლითი გზის მშენებლობა, E60 ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე გაზრდის ავტოტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოებას, შეამცირებს გადაზიდვების ხარჯებს და ხელს შეუწყობს სატრანზიტო მიმოსვლის ზრდას. სამშენებლო სამუშაოები იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტზე 360 ადამიანია დასაქმებული. 