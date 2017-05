ვერიკო ტურაშვილი: „ჩემი შვილის მამასთან ურთიერთობას წერტილი დავუსვი…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veriko-turashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129683 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => veriko-turashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129683 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1494 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => veriko-turashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => veriko-turashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129683) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1494) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122515 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-13 14:15:48 [post_date_gmt] => 2017-04-13 10:15:48 [post_content] => 12 აპრილს, „ალქიმიაში“ კახა კუხიანიძის ახალი სიმღერისა და ვიდეოს პრემიერა შედგა. სიმღერა სახელწოდებით „შენამდე“ მაიკო კაჭკაჭიშვილს ეკუთვნის, ტექსტი - მომღერალ თემო საჯაიას. განსაკუთრებულია კომპოზიციის არანჟირება, როიალზე პაატა ანდრიაძე უკრავს. მისი შესრულება შესანიშნავია და ძალიან საინტერესოდ ავსებს კომპოზიციას. კახა კუხიანიძის ვოკალური მონაცემები და მიდგომა სიმღერასთან გუშინდელ საღამოზე ყველამ ერთხმად აღნიშნა და მოიწონა. რაც შეეხება ვიდეოს, ის მარიკა ქურდუბაძემ გადაიღო რამდენიმე ადამიანთან ერთად, კლიპი საკმაოდ სადა, ლამაზი და სასიყვარულო სიმღერის შესაბამისი გამოვიდა. პრეზენტაციის შემდეგ კახა და მისი კოლეგები ჩავწერეთ, რომლებიც კლიპის პრემიერას ესწრებოდნენ. კახა კუხიანიძე: იმდენად საპასუხისმგებლო იყო, რომ ჩემი ნამუშევარი გამეზიარებინა ჩემი კოლეგებისთვის, მოწვეული სტუმრებისთვის, რომ გამოგიტყდები და ძალიან ვნერვიულობდი, სანამ შედგებოდა პრეზენტაცია. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მოვეშვი, დავიღალე სასიამოვნოდ. ვარ ბედნიერი, რომ ის მოხდა, რაც მინდოდა, დიდი მადლობა ყველას ასეთი სითბოსთვის და სიყვარულისთვის. მადლობა მაიკოს, თემოს, პაატას, მარიკას, რამაზსა და გეგის. ასევე დიდი მადლობა მაგდას, რომელმაც მთელი თავის ენერგიიით გაუკეთა ამ საღამოს ორგანიზება ფანტასტიკურად და მადლობა „ალქიმიას“, რომელმაც არაჩვეულებრივად გვიმასპინძლა. მაიკო, აღინიშნა, რომ ეს სიმღერა შენი სხვა ნამუშევრებისგან განსხვავებულია... მაიკო კაჭკაჭიშვილი: (იღიმის) ნამდვილად არ არის ასეთი განსხვავებული, აქაც იგრძნობა ჩემი ხელწერა. ეს მოსაზრება, ალბათ, იმის გამო გაჩნდა, რომ არანჟირებაა სხვანაირი... ვფიქრობ, კახამ ეს სიმღერა საუკეთესოდ შეასრულა და ამას ყველა აღნიშნავს. სალომე გოგიაშვილი: ეს სიმღერა ერთ-ერთმა პირველმა მოვისმინე. მე და კახა დიდი ხნის მეგობრები ვართ. იმდენად მომეწონა, რომ მანქანაში ვრთავდი და ვუსმენდი ხოლმე. ძალიან მომეწონა კლიპი და მიხარია, რომ დღეს მისი პრეზენტაცია შედგა. კახასთვის არ გისაყვედურია, რომ არ აქტიურობდა? არ მისაყვედურია, რადგან სასაყვედურო მაშინაა, როდესაც გაქვს საშუალება და არ აკეთებ. აქტიურობას შესაბამისი ფინანსები სჭირდება. ია ჩანტლაძე: ძალიან მომეწონა კლიპიც, სიმღერაც და განსაკუთრებით მომეწონა არანჟირება, პაატა ანდრიაძის შესრულება. ვფიქრობ, კახა ამ სიმღერას ძალიან კარგად მღერის. ვულოცავ და წარმატებას ვუსურვებ. ვერიკო ტურაშვილი: ძალიან მომწონს, მაგარია სიმღერაც და არანჟირებაც, რომელიც ერთი სიმღერის ფასია. კახას ნამღერი შესანიშნავია. ვულოცავ! ჩემი უახლოესი მეგობარია და მისი წარმატება საკუთარივით მიხარია. ნინო მურღულია [gallery link="file" columns="5" ids="122516,122517,122518,122519,122520"] [post_title] => კახა კუხიანიძე კოლეგებმა შეაქეს - როგორ ჩაიარა კლიპის პრემიერამ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kukhianidze-kolegebma-sheaqes-rogor-chaiara-klipis-premieram [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 14:15:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 10:15:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 120597 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-06 14:13:16 [post_date_gmt] => 2017-04-06 10:13:16 [post_content] => ვერიკო ტურაშვილის ახალი კლიპის პრეზენტაცია მაიკო კაჭკაჭიშვილის სიმღერაზე „რომ შემეძლოს“ „ლეიბელში“ 5 აპრილს გაიმართა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ვერიკოს ახალი ნამუშევრის ნახვა, რომელიც რეჟისორმა ანტონ თათვიძემ გადაიღო, მომღერლის ბევრმა კოლეგამ მოისურვა და ამიტომ პრეზენტაციას უამრავი ცნობილი სახე დაესწრო, მათ შორის იყვნენ ლელა წურწუმია, ანრი ჯოხაძე, ნოდიკო ტატიშვილი, ნინი ბადურაშვილი, ნინო ძოწენიძე, დათუნა მგელაძე, სოფო გელოვანი, თიკა ჯამბურია, სალომე კორკოტაშვილი და სხვები. ღონისძიება თემო საჯაიას მიჰყავდა, რომელმაც ვერიკოსგან უამრავი მადლობა გადასცა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ვიდეორგოლის შექმნაში მონაწილეობა მიიღო. ვერიკოს კლიპში პარტნიორობას ლაშა ჯუხარაშვილი უწევს, რომელმაც მუსიკალურ რგოლში პირველად მიიღო მონაწილეობა და ამ საქმეს მშვენივრად გაართვა თავი. ლაშა ჯუხარაშვილი: მე კმაყოფილი ვარ, თავადაც ვნერვიულობდი, მუსიკალურ კლიპზე პირველად ვიმუშავე. მგონია, რომ გამოვიდა. ვერიკოც კმაყოფილია და შემოქმედებითი ჯგუფიც... როგორც მსახიობი, სასიყვარულო სცენებში მონაწილეობისას არ ფიქრობდი, რომ მაქსიმალურად ბუნებრივი ყოფილიყო? არ მინდოდა, ყოფილიყო ბანალური, არადამაჯერებელი და არაესთეტიკური. მგონია, რომ არაფერი ზედმეტი არ არის. პირიქით, ძალიან კარგ განწყობას ტოვებს, მიუხედავად იმ ტექსტისა, რომელიც სიმღერას აქვს. მაიკო კაჭკაჭიშვილმა ეს სიმღერა მრავალი წლის წინ დაწერა და თავის გარდაცვლილ მეგობარს მიუძღვნა. კომპოზიტორმა სიმღერა მხოლოდ ვერიკოსთვის გაიმეტა, რადგან მისი თქმით, მხოლოდ მას ჰქონდა განცდილი ისეთი ტრაგედია, როგორიც ადამიანის დაკარგვაა. მაიკო კაჭკაჭიშვილი: ჩემთვის მნიშვნელოვან სიმღერებს სხვებისთვის ძნელად ვიმეტებ. ვერიკოს, იმედია, არ ეწყინება, რასაც ვიტყვი, მაგრამ მის ხმაში არის ტრაგიზმი, რომელიც ჩემთვის პლუსია. ვფიქრობ, რომ ტემბრში ტრაგიზმი მომღერლისთვის მოსაწონია. მიმაჩნია, რომ ნამდვილი მუსიკა მინორია, მაჟორს დიდი არაფერი სჭირდება... ვერიკო იყო ერთადერთი ადამიანი, ვინც იმ სიძლიერის ტკივილი გადაიტანა, როგორიც მე. პირდაპირი გზით მივიდა ვერიკომდე. დღეს სამჯერ ამეტირა და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი საქმე გავაკეთე... კლიპის გადაწყვეტა მოგეწონა? ვფიქრობ, რეჟისორმა ეს თემა გაამსუბუქა, ჭკუა იხმარა და დააბალანსა. ძალიან მომეწონა ასეთი გადაწყვეტა. ალბათ, სუბიექტური ვარ, მაგრამ მართლა ასე ვფიქრობ. როგორ შეაფასეს ვერიკოს კლიპი მისმა მეგობრებმა, რამდენიმე კომენტარს შემოგთავაზებთ. ნინი ბადურაშვილი: ეს სიმღერა მოსმენილი მქონდა, მაიკოს ნამღერი და ძალიან მომწონდა. ახალი ვერსია ძალიან მომეწონა, კლასიკური ვარიანტია, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ბორიკო შხიანი საოცარი არანჟირების ავტორია. მინდა მივულოცო ვერიკოსა და მაიკოს, პროექტი ნამდვილად შედგა. ბევრ საინტერესო და კარგ პროექტს ვუსურვებ მათ. ნოდიკო ტატიშვილი: ეს სიმღერა ვიცი დიდი ხანია. ალბათ, 8-9 წლის წინ მაიკომ დაუკრა „სანო სტუდიაში“ იქ ვიყავი, მოვუსმინე და მაშინ მოჰყვა ამ ამბავს, რომელიც მისი უახლოესი მეგობრის გარდაცვალებას ეხებოდა. ტექსტი ძალიან ბუნებრივია. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ცალკე სალაპარაკო თემაა ბორიკოს არანჟირება. რაც შეეხება ვერიკოს, ვგიჟდები მის ხმაზე. სულ ვეუბნები, რომ მის ხმას არ სჭირდება არც ერთი ეფექტი, რომელიც შეიძლება, მიკროფონს დაუყენო. ლაშა ჯუხარაშვილი ჩემი მეგობარია, ძალიან ნიჭიერი მსახიობია და ამ კლიპშიც დადასტურდა. ყოველთვის მიხარია ვერიკოს წარმატება და მიმაჩნია, რომ ის ყველანაირი წარმატების ღირსია. ადრე კლიპების პრეზენტაციების ბუმი იყო, ახლა ისევ წამოვიდა... როცა რისი საშუალება გვაქვს, იმას ვაკეთებთ. კიდევ კარგი, არსებობენ ადამიანები, ვისთვისაც მხოლოდ ბევრი ფული არ არის მნიშვნელოვანი და ამაზე მაღლა ხელოვნება დგას. ვერიკოს ბევრი ადამიანი დაუდგა მხარში. დღეს რეალურად მაშინ ვაკეთებთ რაღაცას, როცა მცირე საშუალება მაინც გამოგვიჩნდება და მეგობრები გვეხმარებიან. აღსანიშნავია ვერიკოს კიდევ ერთი ნაბიჯი, მშრომელი გოგოა. მე სულ ვამბობ, როცა მუშაობა გინდა, სახლში არ უნდა დაჯდე და ფეხი ფეხზე არ უნდა გადაიდო, სხვას არ უნდა დააბრალო შენი უმოქმედობა. ვერიკომ თავის თავს უნდა „დააბრალოს“, რომ ასეთი მოქმედი და მშრომელი ადამიანია. ძალიან მიყვარს ვერიკო და ვუსურვებ ბევრ კარგ სიახლეს. ანრი ჯოხაძე: ძალიან კარგი ნამუშევარია, განსაკუთრებით მომეწონა სახლის ეპიზოდები. ვერიკო საინტერესო იყო, კარგად დაინახა რეჟისორმა. ძალიან ლამაზი სიმღერაა და როგორც ყოველთვის, ვერიკო მღერის ულამაზესად, როგორც სჩვევია, სიმღერის სიღრმეში შედის. სუბიექტური ვარ ამ გოგოს მიმართ, ჩემგან ობიექტური აზრი არ გეღირსებათ, როცა ვერიკო ტურაშვილზეა საუბარი. რა ვქნა... შენ გადაღებული გაქვს ვერიკოსთვის კლიპი... ხო არ იეჭვიანე, სხვამ რომ გადაიღო? საეჭვიანო არაფერია. ვიეჭვიანებ, თუკი წინამორბედებს გადაასწრებს წარმატების მხრივ (იღიმის). დაბოლოს, წითელ ლამაზ კაბაში გამოწყობილმა საღამოს მთავარმა გმირმა საკუთარი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარა. ვერიკო ტურაშვილი: ძალიან ვინერვიულე... მგონი, გამოვიდა ის, რაც ჩავიფიქრეთ და რისთვისაც ვმუშაობდით ამდენი ხნის განმავლობაში. დაახლოებით ორი კვირა მოვუნდით გადაღებას, მანამდე ფიქრის პროცესი იყო, საკამოდ ხანგრძლივი, რა და როგორ გადაგვეღო. ადვილი არ იყო რეჟისორის შერჩევა. როცა ანტონი გავიცანი, მოვილაპარაკეთ, რომ ყველაფერი იქნებოდა ურთიერთშეთანხმებით, ანტონისთვის პირველი კლიპია, არ ვიცოდი, როგორი გამოვიდოდა, მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენი თანამშრომლობა შედგა. მინდოდა, ყველაფერი ბუნებრივი ყოფილიყო. სასიყვარულო სცენების გადაღება ყველაზე რთულია, ზედმეტი თამაში ყველაფერს გააფუჭებდა და ვფიქრობ, ეს სცენები კარგად გამოგვივიდა. მაიკომ იმიტომ განდო ეს სიმღერა, რომ კარგად ჩახვედი ამ სიმღერის ტექსტში. რას გულისხმობდა? ეს სიმღერა მაიკოს გარდაცვლილ ახლო მეგობარს ეძღვნება. მაიკო, ზოგადად, ქალებთან ნაკლებად მეგობრობს და ის, ვისაც სიმღერა მიუძღვნა, მისთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო, ამიტომაც მგონია, „რომ შემეძლოს“ ყველაზე მეტად ეძვირფასება. მადლობა იმისთვის, რომ მე მამღერა და მადლობა მისი დადებითი შეფასებისთვის. ალბათ, ის იგულისხმა, რომ მეც მაქვს ჩემს ცხოვრებაში დიდი ადამიანური დანაკარგი, რომელსაც ვერავინ ამომივსებს... მეც ვიცი, რა არის ყველაზე ძვირფასი ადამიანის დაკარგვა. ნინო მურღულია [post_title] => როგორ აატირა კოლეგები ვერიკო ტურაშვილმა - „ვიცი, რა არის ძვირფასი ადამიანის დაკარგვა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-aatira-kolegebi-veriko-turashvilma-vici-ra-aris-dzvirfasi-adamianis-dakargva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 14:56:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 10:56:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119989 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-04 15:46:25 [post_date_gmt] => 2017-04-04 11:46:25 [post_content] => ვერიკო ტურაშვილმა ახალი ვიდეორგოლი გადაიღო, რომლის პრეზენტაციაც 5 აპრილს, საღამოს რვა საათზე, ლაუნჯ-ბარში „Label“ შედგება. მას შოუბიზნესის ცნობილი სახეები და მედიის წარმომადგენლები დაესწრებიან. ვერიკოს ახალ კლიპში რუსთაველის თეატრის მსახიობი, ლაშა ჯუხარაშვილი მონაწილეობს. სიმღერის ტექსტი და მელოდია კომპოზიტორ მაიკო კაჭკაჭიშვილს ეკუთვნის, არანჟირება - ბორიკო შხიანს, სიმღერა თემურ ნიკოლაიშვილის სტუდიაში ჩაიწერა. კლიპის რეჟისორია ანტონ თათვიძე. სიმღერის სახელწოდებაა „რომ შემეძლოს“ და ის სასიყვარულო თემაზეა, კლიპიც შესაბამისი თემატიკისაა. ვერიკოს ვარცხნილობაზე და იმიჯზე სალონმა „SunRise“ იზრუნა, ჩაცმულობაზე - „მატერიამ“. [post_title] => ვერიკო ტურაშვილის ახალი კლიპის პრეზენტაცია 5 აპრილს შედგება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => veriko-turashvilis-akhali-klipis-prezentacia-5-aprils-shedgeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-04 15:46:25 [post_modified_gmt] => 2017-04-04 11:46:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119989 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 122515 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-13 14:15:48 [post_date_gmt] => 2017-04-13 10:15:48 [post_content] => 12 აპრილს, „ალქიმიაში“ კახა კუხიანიძის ახალი სიმღერისა და ვიდეოს პრემიერა შედგა. სიმღერა სახელწოდებით „შენამდე“ მაიკო კაჭკაჭიშვილს ეკუთვნის, ტექსტი - მომღერალ თემო საჯაიას. განსაკუთრებულია კომპოზიციის არანჟირება, როიალზე პაატა ანდრიაძე უკრავს. მისი შესრულება შესანიშნავია და ძალიან საინტერესოდ ავსებს კომპოზიციას. კახა კუხიანიძის ვოკალური მონაცემები და მიდგომა სიმღერასთან გუშინდელ საღამოზე ყველამ ერთხმად აღნიშნა და მოიწონა. რაც შეეხება ვიდეოს, ის მარიკა ქურდუბაძემ გადაიღო რამდენიმე ადამიანთან ერთად, კლიპი საკმაოდ სადა, ლამაზი და სასიყვარულო სიმღერის შესაბამისი გამოვიდა. პრეზენტაციის შემდეგ კახა და მისი კოლეგები ჩავწერეთ, რომლებიც კლიპის პრემიერას ესწრებოდნენ. კახა კუხიანიძე: იმდენად საპასუხისმგებლო იყო, რომ ჩემი ნამუშევარი გამეზიარებინა ჩემი კოლეგებისთვის, მოწვეული სტუმრებისთვის, რომ გამოგიტყდები და ძალიან ვნერვიულობდი, სანამ შედგებოდა პრეზენტაცია. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მოვეშვი, დავიღალე სასიამოვნოდ. ვარ ბედნიერი, რომ ის მოხდა, რაც მინდოდა, დიდი მადლობა ყველას ასეთი სითბოსთვის და სიყვარულისთვის. მადლობა მაიკოს, თემოს, პაატას, მარიკას, რამაზსა და გეგის. ასევე დიდი მადლობა მაგდას, რომელმაც მთელი თავის ენერგიიით გაუკეთა ამ საღამოს ორგანიზება ფანტასტიკურად და მადლობა „ალქიმიას“, რომელმაც არაჩვეულებრივად გვიმასპინძლა. მაიკო, აღინიშნა, რომ ეს სიმღერა შენი სხვა ნამუშევრებისგან განსხვავებულია... მაიკო კაჭკაჭიშვილი: (იღიმის) ნამდვილად არ არის ასეთი განსხვავებული, აქაც იგრძნობა ჩემი ხელწერა. ეს მოსაზრება, ალბათ, იმის გამო გაჩნდა, რომ არანჟირებაა სხვანაირი... ვფიქრობ, კახამ ეს სიმღერა საუკეთესოდ შეასრულა და ამას ყველა აღნიშნავს. სალომე გოგიაშვილი: ეს სიმღერა ერთ-ერთმა პირველმა მოვისმინე. მე და კახა დიდი ხნის მეგობრები ვართ. იმდენად მომეწონა, რომ მანქანაში ვრთავდი და ვუსმენდი ხოლმე. ძალიან მომეწონა კლიპი და მიხარია, რომ დღეს მისი პრეზენტაცია შედგა. კახასთვის არ გისაყვედურია, რომ არ აქტიურობდა? არ მისაყვედურია, რადგან სასაყვედურო მაშინაა, როდესაც გაქვს საშუალება და არ აკეთებ. აქტიურობას შესაბამისი ფინანსები სჭირდება. ია ჩანტლაძე: ძალიან მომეწონა კლიპიც, სიმღერაც და განსაკუთრებით მომეწონა არანჟირება, პაატა ანდრიაძის შესრულება. ვფიქრობ, კახა ამ სიმღერას ძალიან კარგად მღერის. ვულოცავ და წარმატებას ვუსურვებ. ვერიკო ტურაშვილი: ძალიან მომწონს, მაგარია სიმღერაც და არანჟირებაც, რომელიც ერთი სიმღერის ფასია. კახას ნამღერი შესანიშნავია. ვულოცავ! ჩემი უახლოესი მეგობარია და მისი წარმატება საკუთარივით მიხარია. ნინო მურღულია [gallery link="file" columns="5" ids="122516,122517,122518,122519,122520"] [post_title] => კახა კუხიანიძე კოლეგებმა შეაქეს - როგორ ჩაიარა კლიპის პრემიერამ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kukhianidze-kolegebma-sheaqes-rogor-chaiara-klipis-premieram [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 14:15:48 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 10:15:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 90a9176ea362905374570a2dcba709f5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )