ვიდეო მტკიცებულებაა, რომ შეუძლოდ ვიყავი – ხაბეიშვილის თქმით, მერიის გამოქვეყნებული ვიდეო არასრულია

"მითუმეტეს, რომ სამართლებრივად არ არსებობს არანაირი ოქმი, თუ რის გამო მოხდა ჩემი აქციიდან გატაცება, როგორ აღმოვჩნდი მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე, როგორ მოხდა, რომ იქ სკამზე, რომ ვწევარ და ვზივარ, ეს ვიდეო გაავრცელა მხოლოდ დედაქალაქის მერიამ, იქ სკამზე ხომ არ დავბადებულვარ, არც შოკოლადს არ უწყენინებია და ამის გამო არ იძახებდნენ სასწრაფოს, რაც მერიის მიერვე ატვირთულ ვიდეოში არის",-განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. ნაციონალურმა მოძრაობამ” აქცია მერიის შენობასთან გუშინ გამართა. ისინი პუშკინის სკვერის მიმდებარედ და თაბორის მთაზე მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. პრემიერმინისტრმა მათ ქმედებებს “პოლიტკური უსინდისობა” უწოდა. აქციაზე ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებასაც. პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. ნიკა მელიას ინფორმაციით, რამდენიმე ადამიანი მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილიც. მერიამ ამ ბრალდებას სიცრუე უწოდა და ვიდეომასალა გაავრცელა, სადაც მერიის შენობაში მყოფი ლევან ხაბეიშვილია გადაღებული. [post_title] => როგორ მოხდა, რომ სკამზე ვწევარ, იქ, სკამზე ხომ არ დავბადებულვარ -ლევან ხაბეიშვილი [post_title] => იტალიის ქალაქებში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს "გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებული ნარკოტიკულ საშუალებას სისტემატურად ყიდდა. პოლიციამ დაკავებულის მიერ გაყიდული, 1 შეკვრად დაფასოებული 1,8083 გრამი ჰეროინი ნივთმტკიცებად ამოიღო. "გამოძიება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვისა და გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 და მე-4 ნაწილებით)" - აღნიშნულია შსს-ის განცხადებაში. [post_title] => სპეცოპერაცია ფონიჭალაში - შსს-მ ნარკორეალიზატორი დააკავა "მითუმეტეს, რომ სამართლებრივად არ არსებობს არანაირი ოქმი, თუ რის გამო მოხდა ჩემი აქციიდან გატაცება, როგორ აღმოვჩნდი მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე, როგორ მოხდა, რომ იქ სკამზე, რომ ვწევარ და ვზივარ, ეს ვიდეო გაავრცელა მხოლოდ დედაქალაქის მერიამ, იქ სკამზე ხომ არ დავბადებულვარ, არც შოკოლადს არ უწყენინებია და ამის გამო არ იძახებდნენ სასწრაფოს, რაც მერიის მიერვე ატვირთულ ვიდეოში არის",-განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. ნაციონალურმა მოძრაობამ” აქცია მერიის შენობასთან გუშინ გამართა. ისინი პუშკინის სკვერის მიმდებარედ და თაბორის მთაზე მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. პრემიერმინისტრმა მათ ქმედებებს “პოლიტკური უსინდისობა” უწოდა. აქციაზე ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებასაც. პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. ნიკა მელიას ინფორმაციით, რამდენიმე ადამიანი მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილიც. მერიამ ამ ბრალდებას სიცრუე უწოდა და ვიდეომასალა გაავრცელა, სადაც მერიის შენობაში მყოფი ლევან ხაბეიშვილია გადაღებული. 