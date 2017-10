“ვიდექი, ჩავსველდი და ამოვბრუნდი უკან” – რატომ მცირდება და ძვირდება წვიმის დროს ტაქსები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => taqsi [1] => iandeqsi [2] => 2200-200 [3] => fortunas-temebi [4] => wvima-tbilisshi [5] => taqsis-tarifebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170493 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => taqsi [1] => iandeqsi [2] => 2200-200 [3] => fortunas-temebi [4] => wvima-tbilisshi [5] => taqsis-tarifebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170493 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => taqsi [1] => iandeqsi [2] => 2200-200 [3] => fortunas-temebi [4] => wvima-tbilisshi [5] => taqsis-tarifebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => taqsi [1] => iandeqsi [2] => 2200-200 [3] => fortunas-temebi [4] => wvima-tbilisshi [5] => taqsis-tarifebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170493) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10893,16375,10888,1202,19839,16439) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170217 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-03 12:43:25 [post_date_gmt] => 2017-10-03 08:43:25 [post_content] => თბილისში სავაჭრო ცენტრები სოკოებივით მრავლდება. ღია ცის ქვეშ მდებარე ბაზრობის დახლებიდან და მიმოფანტული სავაჭრო ობიექტებიდან პროდუქცია კომფორტულ გარემოში ინაცვლებს. კიდევ ერთი ასეთი სავაჭრო ცენტრი თბილისის ზღვის პლაზაა – ქალაქის გარეუბანში მდებარე კომპლექსში ყველაფრის შეძენაა შესაძლებელი, როგორც ტანსაცმლის, ასევე ავეჯის, ჭურჭლის, საკვების და ა.შ. სამსართულიანი ობიექტი, რომლის მშენებლობაში 150 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდა, 400-მდე მაღაზიას მოიცავს, თუმცა ამ მაღაზიებიდან ძალიან ბევრი გახსნილი არ არის. ამის მიუხედავად შესამჩნევია, რომ თბილისის ზღვის პლაზა ცნობილ ბრენდებზე ორიენტირებული არ იქნება. მაღაზიებში ძირითადად, ჩინური, თურქული და ქართული პროდუქციაა წარმოდგენილი – ხარისხის შესაბამისი ფასებით. ამის გამო, ცენტრის გახსნაზე მისული მოსახლეობის ნაწილი იმედგაცრუებული დარჩა. "ფორტუნასთან" საუბარში ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის სრულყოფილი სავაჭრო ცენტრი და "გახსნამდე" ჯერ კიდევ ბევრი უკლია. "კარგი იქნებოდა ბანკომატები ყოფილიყო... ასევე მეტი ტანსაცმლის მაღაზია. საშოპინგოდ წამოვედი და ხელცარიელი ვბრუნდები. რა თქმა უნდა, კარგია ახალი ინვესტიციები და დასაქმებული ადამიანები, თუმცა რატომ იჩქარეს ვერ ვხვდები. მაღაზიებში არც ტერმინალები იყო და არც ტანსაცმელი ზომებში. შენობის შიგნით საკმაოდ ცივა, რეალურად კი ლილოს ბაზრობისგან ამით მაინც უნდა გამოირჩეოდეს, რომ ამინდი სავაჭრო ცენტრში არსებულ კლიმატზე გავლენას არ ახდენდეს", – განაცხადა ჩვენთან ერთერთმა მომხმარებელმა. კიდევ ერთი მომხმარებელი, რომელსაც "ფორტუნა" ესაუბრა, კმაყოფილია თბილისის ზღვის პლაზის გახსნასთან დაკავშირებით არსებული აქციებით. ფასდაკლებები, "ქეშბექის" აქცია და გასართობი პროგრამები ბავშვებისთვის ის დადებითი მხარეებია, რაზეც გახსნაზე მყოფი სტუმრები, ყურადღებას ამახვილებენ. "იყო რაღაც აქციები, რაც ჩემთვის ძალიან მომგებიანია, მაგალითად დახარჯული თანხის გარკვეულ ნაწილს გიბრუნებენ. ასევე, ზოგიერთ მაღაზიაში იყო კარგი ფასდაკლებები. რამდენიმე ნივთი შევიძინე სახლისთვის, მომეწონა ავეჯის მაღაზიებიც", – განაცხადა "ფორტუნასთან" მან. სავაჭრო ცენტრი – უფრო დიდი დატვირთვით თბილისის ზღვის პლაზა ჩინური ინვესტიციაა. როგორც ჰუალინგში აცხადებენ, მას გააჩნია ხელსაყრელი მდებარეობა ტრანსპორტის თვალსაზრისით, ადვილია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისა და რკინიგზის სადგურის მიმართულებით გადაადგილება. ისინი ამბობენ, რომ „თბილისის ზღვის პლაზა“ გადაიქცევა საქართველოსა და კავკასიის ყველაზე დიდ საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ცენტრად, მომავალში თავის თავზე აიღებს ევრაზიის რეგიონის საბითუმო, საცალო და და სადისტრიბუციო ცენტრის როლს, თავს მოუყრის სხვადასხვა ქვეყნიდან მომავალ საქონელს და მოიზიდავს საუკეთესო კადრებს კომერციის სფეროში, ეს კი თავის მხრივ კიდევ უფრო გაამყარებს საქართველოს პოზიციას ევრაზიის სატრანზიტო პუნქტის როლის შესრულებაში. [video width="1920" height="1080" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/hualingi.mp4"][/video] აცხადებს მიხეილ ბენიძე. საქართველოს კანონმდებლობით, აგიტაციაში მონაწილეობა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ. თუმცა, ღონისძიებაში არაერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფეხბურთელი იყო ჩართული, რომლებმაც კახა კალაძესთან დაკავშირებით გარკვეული პოლიტიკური განცხადებები გააკეთეს. „მაგალითად, ბატონმა შევჩენკომ გააკეთა განცხადება კალაძის მხარდასაჭერი, რომელიც შეიძლება, როგორც აგიტაციად და შესაბამისად, დარღვევად დაკვალიფიცირდეს. თუ წინასაარჩევნო აგიტაცია ძალიან ცალსახა იქნებოდა, მაშინ შესაძლებელია, მთელი ღონისძიება ყოფილიყო წინასაარჩევნო კამპანიის შემოწირულობა. „იყო თუ არ იყო ეს ღონისძიება შემოწირულობა, ამას სჭირდება ცალკე მსჯელობა შესაბამისი სამსახურების. ჩემი შეფასებით, ძალიან ზღვარზეა ყველა დარღვევის. ინტერპრეტაციის საგანია, რამდენად მკაცრად, ან ფართოდ მოვახდენთ ამა თუ იმ ნორმის ინტერპრეტირებას, როგორ მოხდება ბატონი კალაძის მხარდამჭერი რეპლიკების კვალიფიცირება," - განაცხადა მიხეილ ბენიძემ. მიხეილ ბენიძე მიიჩნევს, რომ საქველმოქმედო მატჩის საკითხი, აუდიტის სამსახურის გარდა, შესაძლოა, ცესკო-ს შესწავლის საგანიც გახდეს. ბენიძე აცხადებს, რომ ცესკო-ს შეუძლია, აგიტაციის წესების დარღვევასთან და ადმინისტრაციული რესურსთან დაკავშირებით იმსჯელოს, ხოლო შემოწირულობის შესწავლა აუდიტის სამსახურის პრეროგატივაა. მისივე თქმით, თავად ღონისძიება მნიშვნელოვან მიზანს ემსახურებოდა, თუმცა, მისი გამართვა არჩევნების შემდეგ უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა. „ამ ღონისძიებამ მაინც მიიღო საარჩევნო აგიტაციის სახე. ჩვენ ვნახეთ არაერთი საშუალებით, მათ შორის „ფეისბუკზე" მის (კალაძის) პირად კამპანიის გვერდზე ვიდეოები და ფოტოები იქნა გაზირებული ამ ფეხბურთელებთან ერთად და არამხოლოდ კალაძე, „ქართული ოცნების" სხვა სახეებიც დაფიქსირდნენ და გააზიარეს ფოტოები. ამ ფაქტებზე შესაძლოა, იმსჯელონ ცესკომ და აუდიტის სამსახურმა, ასევე უწყებათაშორისმა კომისიამ. მას შეუძლია გამოსცეს ზოგადი რეკომენდაცია და მოუწოდოს კანდიდატებს და პარტიებს, რომ დისტანცირდნენ საქველმოქმედო ღონისძიებებიდან ," - განაცხადა მიხეილ ბენიძემ. განაცხადა მიხეილ ბენიძემ. ფეხბურთელების მიერ გაკეთებულ კალაძის მხარდასაჭერ კომენტარებზე ამახვილებენ ყურადღებას საია-შიც და საკითხის ცესკოსა და აუდიტის სამსახურის მხრიდან შესწავლის აუცილებლობაზე საუბრობენ. როგორც „ფორტუნასთან“ საიას პროექტის კოორდინატორი, ირმა პავლიაშვილი, აცხადებს, უკანონო აგიტაციისთვის, საარჩევნო კოდექსით, სანქციის სახით, ჯარიმაა გათვალისწინებული. მიუხედავად იმისა, რომ ფეხბურთის ფედერაცია ღონისძიებისთვის საბიუჯეტო ხარჯების გაწევას უარყოფს, ირმა პავლიაშვილი აცხადებს, რომ საია ამ საკითხს მაინც შეისწავლის. მისივე თქმით, საბიუჯეტო ხარჯვის გარდა, საყურადღებოა ღონისძიების ორგანიზებაში სფფ-ის მხრიდან ადამიანური რესურსის გამოყენების საკითხიც. „თუ დადგინდება ფაქტი, რომ ამ ფეხბურთელების მიერ მოხდა სამართალდარღვევის ჩადენა, რა თქმა უნდა, სამართალდარღვევის ოქმი უნდა შედგეს, რაც შემდგომ სასამართლოში გადაიგზავნება. აქ კანდიდატზე არ ვსაუბრობთ, თუმცა, თუ კანდიდატისგანაც გამოიკვეთება რაიმე დარღვევა, ეს უკვე შესწავლის საკითხია, აქ უნდა იყოს აგიტაციის რეგულაციების დარღვევა. კონკრეტულად კანდიდატის მხრიდან დარღვევაზე საუბარი გამიჭირდება, ინიციატორი იყო ფეხბურთის ფედერაცია და სავარაუდოდ, ორგანიზატორის მიმართ უნდა გამოიკვეთოს,“ - არჩევნებში უკვე მეორედ მონაწილეობს. პირველად საკუთარი ძალები საპარლამენტო არჩევნებში მოსინჯა. დღეს ის პარლამენტის თავმჯდომარის მოქმედი ვიცესპიკერია , თუმცა სურს, „პატრიოტთა ალიანსის" სახელით დედაქალაქის მართვა სცადოს. ამბობს, რომ მისი უპირატესობა სწორედ იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლობაა, რომლის უმრავლესობასაც თბილისელები წარმოადგენენ. მთავარი დაპირება კი სოციალურად დაუცველების დახმარებაა. საარჩევნო გეგმებსა და დაპირებებზე „ფორტუნა" "პატრიოტთა ალიანსის" მერობის კანდიდატს, ირმა ინაშვილს, ესაუბრა:

რა არის თქვენი უპირატესობა, რატომ უნდა გააკეთოს არჩევანი თბილისის მოსახლეობამ თქვენზე?

თბილისელებისგან

მე მხარს მიჭერს ის თბილისი, რომელიც ცხოვრობს მიწისქვეშა გადასასვლელებში, რომელსაც აქვს უკიდურესი სოციალური პრობლემები, რომელიც იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის და ასეთია თბილისის 80%. მეც მშიოდა თავის დროზე, არ მქონდა ტანსაცმელი და ვიცი ეს რა არის.

რა არის თქვენი მთავარი საარჩევნო დაპირება?

მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, დეპუტატი გამოიწვიონ საკრებულოდან და მერი გადააყენონ. მე ამ თემებზე პლებისციტის ჩატარების მომხრე ვარ.

როგორ აპირებთ ამ დაპირების შესრულებას და რა ვადაში?

ფინანსისტთან

ააწყობინონ

თბილისმა უნდა შეიმუშაოს მისი სტილი, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი თბილისის არქიტექტურული სტილის შესახებ.

რას მიიჩნევთ დღეს თბილისისთვის მთავარ პრობლემას/პრობლემებს?

როცა შენ ხარ თბილისის მერი, მედია უნდა იყოს შენი მოკავშირე და იმისთვის, რომ მედია გახდეს შენი მოკავშირე, ის უნდა გახდეს ინფორმირებული.

როგორ და რა ვადაში მოაგვარებთ ამ პრობლემებს?

ჩემი მთავარი კონკურენტი არის სახელისუფლებო კანდიდატი - კახა კალაძე და უნდა ვთქვათ, რომ არის ძალიან კრეატიული, საინტერესო და ძლიერი კონკურენტი.

თქვენი არჩევის შემთხვევაში, როგორი იქნება მერიის საქმიანობა, რა კონკრეტულ აქტივობებს გეგმავთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის?

გამაკრიტიკებს

ბრიფინგებიც

მდიდარი მერი ვერასდროს გაიგებს, რა პრობლემა აქვს ნამდვილ თბილისს.

დღეს თბილისისთვის, რაც ყველაზე თვალშისაცემია, არის ტრანსპორტი - პარკირება და საცობები, გამწვანება და უნებართვო მშენებლობები. თვლით თუ არა მთავარ პრობლემად და როგორ მოაგვარებთ? კონკრეტული გეგმა გაქვთ თუ არ შემუშავებული და რა ვადაში აპირებთ ამის შესრულებას?

მე კახასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მტრები ნამდვილად არ ვართ, თუმცა ვართ სხვადასხვა პოლიტიკურ ნაპირზე.

როგორი იქნება თქვენი სოციალური პოლიტიკა, რას გეგმავთ ცალკეული სამიზნე ჯგუფებისთვის?

მედიის სწორედ იმ ნაწილთან ვითანამშრომლებ აქტიურად, ვინც გამაკრიტიკებს და დღესაც ამ გეზის გამზიარებელი ვარ.

თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში, დანარჩენ კანდიდატებს შესთავაზებთ თუ არა თანამშრომლობას და პირველ რიგში, რომელს? ვის მიიჩნევთ მთავარ კონკურენტად?

თბილისი ძალიან ჰგავს პარიზს, ამას ყველა ამბობს და ყველა გრძნობს, ვინც ერთხელ მაინც არის პარიზში ნამყოფი.

მსოფლიოში თქვენი საყვარელი ქალაქი რომელია (თბილისის გარდა)? რატომ, რა ნიშნით გამოარჩიეთ და თუ გეგმავთ, რომ თბილისი მას დაემსგავსოს?

პარიზულ-ფრანგულ

დავპირდე

ტრაფარეტებიც

ბანერებიც

მე მიწაზე ვდგავარ და მინდა, ის დავპირდე თბილისელებს, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია. თბილისელების დიდი ნაწილი ფიზიკურად უნდა გადავარჩინოთ.

ეკოლოგებთან

გამწვანდეს

იგებოდეს

"კარგი იქნებოდა ბანკომატები ყოფილიყო... ასევე მეტი ტანსაცმლის მაღაზია. საშოპინგოდ წამოვედი და ხელცარიელი ვბრუნდები. რა თქმა უნდა, კარგია ახალი ინვესტიციები და დასაქმებული ადამიანები, თუმცა რატომ იჩქარეს ვერ ვხვდები. მაღაზიებში არც ტერმინალები იყო და არც ტანსაცმელი ზომებში. შენობის შიგნით საკმაოდ ცივა, რეალურად კი ლილოს ბაზრობისგან ამით მაინც უნდა გამოირჩეოდეს, რომ ამინდი სავაჭრო ცენტრში არსებულ კლიმატზე გავლენას არ ახდენდეს", – განაცხადა ჩვენთან ერთერთმა მომხმარებელმა.

"იყო რაღაც აქციები, რაც ჩემთვის ძალიან მომგებიანია, მაგალითად დახარჯული თანხის გარკვეულ ნაწილს გიბრუნებენ. ასევე, ზოგიერთ მაღაზიაში იყო კარგი ფასდაკლებები. რამდენიმე ნივთი შევიძინე სახლისთვის, მომეწონა ავეჯის მაღაზიებიც", – განაცხადა "ფორტუნასთან" მან.

სავაჭრო ცენტრი – უფრო დიდი დატვირთვით

ჩემი უპირატესობა არის ის, რომ ვარ ამ ადამიანების ნაწილი. არაფრით არ განვსხვავდები იმ, რომლებიც მხარს მიჭერენ. მე მხარს არ მიჭერენ მდიდარი თბილისელები, მე მხარს მიჭერს ის თბილისი, რომელიც ცხოვრობს მიწისქვეშა გადასასვლელებში, რომელსაც აქვს უკიდურესი სოციალური პრობლემები, რომელიც იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის და ასეთია თბილისის 80 პროცენტი. ეს უპირატესობა მაქვს მეც. მეც მშიოდა თავის დროზე, არ მქონდა ტანსაცმელი და ვიცი ეს რა არის.ჩემი მთავარი საარჩევნო დაპირებაა ის, რომ ქალაქის ბიუჯეტიდან მაქსიმალურად შეიზღუდება თანხები უაზრო პროექტებზე და ეს თანხა სოციალურად გაჭირვებული ადამიანების სოციალურად დაცვას მოხმარდება. მნიშვნელოვანია, რომ სოციალური დახმარების მოხსნის პროცესი შეჩერდეს, ეს არის უკანონო პროცესი. ასევე, უსახლკაროთა პრობლემაა თბილისისთვის ძალიან მტკივნეული. ათიათასობით ადამიანი კარგავს საცხოვრებელ ბინას. ხელისუფლება ამბობს რომ ის არაფერ შუაშია, ვინაიდან მათ კერძო იპოთეკარებთან თუ ბანკებში ჰქონდათ დაგირავებული საცხოვრებელი. ეს რომ ერთი ან ორი ფაქტი იყოს, ხელისუფლება არ იქნებოდა შუაში, მაგრამ, როცა ტენდენციაა და მასობრივი ფაქტები ხდება, ის უკვე პრობლემაა სახელმწიფოსთვის. სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს სასწრაფოდ და შექმნას სამთავრობო კომისია, რომელიც ინდივიდუალურად შეისწავლის ამ საკითხებს. მე გამარჯვების შემთხვევაში ამას გავაკეთებ. გარდა ამისა, თბილისის მოსახლეობას უნდა შეეძლოს არამარტო პოზიციის დაფიქსირება იმაზე, გადაიტანონ თუ არა აღმაშენებლის ძეგლი ერთი ადგილიდან მეორეზე, გადაიტანონ თუ არა ესა თუ ის ხიდი, არამედ გადასახადების მომატების თემაზეც უნდა ჰქონდეს პოზიციის დაფიქსირების საშუალებაც. მეტიც, მათ უნდა ჰქონდეთ საშუალება, დეპუტატი გამოიწვიონ საკრებულოდან და მერი გადააყენონ. მე ამ თემებზე პლებისციტის ჩატარების მომხრე ვარ.4 წელიწადში, მერობის სრულ ციკლში. ძალიან მნიშვნელოვანია და ჯერ კიდევ 2014 წელს ვსაუბრობდით ამაზე, წვრილი და საშუალო ბიზნესის ფონდის ამოქმედება მერიის ბაზაზე. ეს ფონდი უნდა დაეხმაროს წვრილი ბიზნესის წარმომადგენლებს. სამწუხაროდ, ცოდნაც გვაკლია და სახსრებიც არ გვაქვს, რომ ეს ბიზნესიდეები განვახორციელოთ. ამიტომ, თუ კარგი იდეაა, უნდა მიდიოდეს ეს ადამიანი ფონდში, ეხმარებოდნენ კონსულტანტები, უწყობდნენ ამ ბიზნესს, აძლევდნენ გრანტს, არავითარი პროცენტით 20-80 ათასი ლარის ფარგლებში. კონკრეტულმა მეწარმემ ეს ბიზნესიდეა უნდა განახორციელოს მერიის მიერ გამოყოფილ კონსულტანტთან,, ბუღალტერთან ერთად იმიტომ, რომბიზნესი, დააყენონ კონკრეტულ გზაზე და მერე გაუშვან. 4 წლის შემდეგ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს უკვე შეუძლიათ გამოსვლა ამ ბიზნესიდან და ის დარჩება ამ კერძო მეწარმის საკუთრებაში.ვფიქრობ, მერიის ყველა იმ თანამშრომელმა, რომელმაც ნებართვა გასცა მშენებლობაზე, დანაშაული ჩაიდინა. ეს არის დანაშაული თბილისისა და თბილისელების წინაშე იმიტომ, რომ არაერთი მახინჯი ნაგებობაა ქალაქში ჩადგმული, რომელიც აზიანებს თბილისის არქიტექტურას. კარგი იქნება, შეიქმნას კომისია თბილისის მერიის ბაზაზე და მე ამას ვგეგმავ, სადაც გაერთიანდებიან ცნობილი არქიტექტორები, ურბანისტები, ეკოლოგები, გეოლოგები, რომლებიც წინასწარ გააკეთებენ შეფასებას ამა თუ იმ ნაგებობის შესახებ, ღირს თუ არა აშენება ამა თუ იმ ადგილზე. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ეს რეკომენდაციები მერიამაც და საკრებულომაც და არ უნდა მოხდეს დაზიანება თბილისის ამ კუთხით. თბილისმა უნდა შეიმუშაოს მისი სტილი, უნდა გამოცხადდეს კონკურსი თბილისის არქიტექტურული სტილის შესახებ. დღეს სამწუხაროდ თბილისს დაკარგული აქვს ის სტილი, რომელიც მსოფლიოს არაერთ ქალაქს გამოარჩევს.როგორც უკვე გითხარით, 4 წელიწადში, მერობის სრულ ციკლში.აუცილებელია მჭიდრო კომუნიკაცია მედიასთან. როცა შენ ხარ თბილისის მერი, მედია უნდა იყოს შენი მოკავშირე. იმისთვის, რომ მედია გახდეს შენი მოკავშირე, ის უნდა გახდეს ინფორმირებული. არავითარი შეზღუდვა არ იქნება საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე, ნებისმიერ კითხვაზე მერიის მხრიდან მიიღებს პასუხს. არ იქნება შერჩევითი თანამშრომლობა მედიასაშუალებებთან და ჟურნალისტებთან იმის მიხედვით, ვინ გაკრიტიკებს და ვის მოსწონხარ. სწორედ იმ ნაწილთან ვითანამშრომლებ აქტიურად, ვინცდა დღესაც ამ გეზის გამზიარებელი ვარ. უნდა იყოს მჭიდრო კომუნიკაცია, მუდმივი ბრიფინგები, შეხვედრები და უწყვეტ რეჟიმში ინფორმაციის მიწოდება. ბუნებრივია, იქნება ტრადიციულიეკოლოგიასთან დაკავშირებით პრობლემები, პარკირებასთან დაკავშირებული პრობლემები, „სითი პარკი“ - არ მინდა, ამ გაცვეთილ თემაზე ვისაუბროთ. ასევე იმ კორუფციულ სქემაზე, რაც „სითი პარკში“ ხდება.აუცილებლად უნდა შემცირდეს უაზრო ხარჯები. ჩვენ რომ ავიღოთ თბილისის ბიუჯეტი, ვნახავთ ისეთ პროექტებზე გახარჯულ თანხას, გული გეტკინება, უბრალოდ. ამ სახსრებით შეიძლებოდა ათასობით ადამიანის გადარჩენა. თუ მოხდება ამ უაზრო ხარჯის შემცირება, ცხადია, ის წავა სოციალურ მიმართულებაზე, ჯანდაცვაზე. არ უნდა მოხდეს ისე, რომ წარმატებული სტუდენტები ვინც გვყავს, დახმარების გარეშე დარჩნენ. ასეთი ახალგაზრდების სტიმულირებისთვის ყოველთვის უნდა იყოს მერიაში ხარჯები აკუმულირებული და არ უნდა იხარჯებოდეს კომფორტზე. თბილისის მერი უნდა იყოს ისეთივე გაჭირვებული, როგორც თბილისის მოსახლეობის 80%-ია. თუ ეს ასე არ იქნება, მდიდარი მერი ვერასდროს გაიგებს, რა პრობლემა აქვს ნამდვილ თბილისს.ცხადია, მთავარი კონკურენტი არის სახელისუფლებო კანდიდატი - კახა კალაძე და უნდა ვთქვათ, რომ არის ძალიან კრეატიული, საინტერესო და ძლიერი კონკურენტი. მე კახასთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მტრები ნამდვილად არ ვართ, თუმცა ვართ სხვადასხვა პოლიტიკურ ნაპირზე. რაც შეეხება კითხვის მეორე ნაწილს, არ შევთავაზებ თანამშრომლობას იმიტომ, რომ თანამშრომლობა ნიშნავს იმას, რომ ესა თუ ის ადამიანი უნდა იყოს შენი თანამოაზრე მთელ რიგ საკითხებში და იგივე სულისკვეთება უნდა ჰქონდეს, რაც შენ გაქვს. ასეთი სულისკვეთება წარმოდგენილ კანდიდატებს შორის არავის არა აქვს.თბილისი ძალიან ჰგავს პარიზს, ამას ყველა ამბობს და ყველა გრძნობს, ვინც ერთხელ მაინც არის პარიზში ნამყოფი. პარიზში შენარჩუნებულია არაჩვეულებრივი არქიტექტურა, თბილისის სტილიც წააგავს რაღაცნაირადსტილს, მაგრამ ეს სტილი დაზიანებულია რაღაცნაირად. მე არ ვიცი, რამდენადაა შესაძლებელი, მუხიანში შარდენი გაიხსნას, ღმერთმა ხელი მოუმართოს ,ვინც ამის გაკეთებას აპირებს, მაგრამ მე მიწაზე ვდგავარ და მინდა, ისთბილისელებს, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია. თბილისელების დიდი ნაწილი ფიზიკურად უნდა გადავარჩინოთ. შადრევნებიც უკან დაგვრჩება,და გადასასვლელი ხიდებიც, ადამიანები თუ არ გადარჩებიან.საყვარელი ქალაქი ბორჯომია ჩემთვის, მაგრამ ბორჯომელი არ ვარ. თბილისიდან ჩემი მშობლები წავიდნენ სამუშაოდ ბორჯომში და ვინაიდან იქ გავიზარდე, ყოველთვის ვამბობ, რომ ვარ ბორჯომელი. ასეთივე წარმატებით ვარ თბილისელი. მიმაჩნია, რომ თბილისში არის არაჩვეულებრივი ლანდშაფტი, რომელიც ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში დააზიანეს და ამის აღდგენას სჭირდება ათწლეულები, ამიტომ სპეციალური პროექტები და პროგრამები უნდა დაიგეგმოს,ერთად, როგორ. არ მიმაჩნია სწორად, ირმა ინაშვილი თუ გახდა მერი, ირმა ინაშვილის განწყობების მიხედვით ირგვებოდეს ხეები დაშენობები.[post_title] => თბილისის მერი უნდა იყოს ისეთივე გაჭირვებული, როგორც თბილისის მოსახლეობის 80% - ინტერვიუ ირმა ინაშვილთან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-meri-unda-iyos-isetive-gachirvebuli-rogorc-tbilisis-mosakhleobis-80-interviu-irma-inashviltan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 15:28:04 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 11:28:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170075 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170217 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-03 12:43:25 [post_date_gmt] => 2017-10-03 08:43:25 [post_content] => თბილისში სავაჭრო ცენტრები სოკოებივით მრავლდება. ღია ცის ქვეშ მდებარე ბაზრობის დახლებიდან და მიმოფანტული სავაჭრო ობიექტებიდან პროდუქცია კომფორტულ გარემოში ინაცვლებს. კიდევ ერთი ასეთი სავაჭრო ცენტრი თბილისის ზღვის პლაზაა – ქალაქის გარეუბანში მდებარე კომპლექსში ყველაფრის შეძენაა შესაძლებელი, როგორც ტანსაცმლის, ასევე ავეჯის, ჭურჭლის, საკვების და ა.შ. სამსართულიანი ობიექტი, რომლის მშენებლობაში 150 მილიონი დოლარის ოდენობის ინვესტიცია განხორციელდა, 400-მდე მაღაზიას მოიცავს, თუმცა ამ მაღაზიებიდან ძალიან ბევრი გახსნილი არ არის. ამის მიუხედავად შესამჩნევია, რომ თბილისის ზღვის პლაზა ცნობილ ბრენდებზე ორიენტირებული არ იქნება. მაღაზიებში ძირითადად, ჩინური, თურქული და ქართული პროდუქციაა წარმოდგენილი – ხარისხის შესაბამისი ფასებით.ამის გამო, ცენტრის გახსნაზე მისული მოსახლეობის ნაწილი იმედგაცრუებული დარჩა. "ფორტუნასთან" საუბარში ისინი ამბობენ, რომ ეს არ არის სრულყოფილი სავაჭრო ცენტრი და "გახსნამდე" ჯერ კიდევ ბევრი უკლია.კიდევ ერთი მომხმარებელი, რომელსაც "ფორტუნა" ესაუბრა, კმაყოფილია თბილისის ზღვის პლაზის გახსნასთან დაკავშირებით არსებული აქციებით. ფასდაკლებები, "ქეშბექის" აქცია და გასართობი პროგრამები ბავშვებისთვის ის დადებითი მხარეებია, რაზეც გახსნაზე მყოფი სტუმრები, ყურადღებას ამახვილებენ.თბილისის ზღვის პლაზა ჩინური ინვესტიციაა. როგორც ჰუალინგში აცხადებენ, მას გააჩნია ხელსაყრელი მდებარეობა ტრანსპორტის თვალსაზრისით, ადვილია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისა და რკინიგზის სადგურის მიმართულებით გადაადგილება. ისინი ამბობენ, რომ „თბილისის ზღვის პლაზა“ გადაიქცევა საქართველოსა და კავკასიის ყველაზე დიდ საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ცენტრად, მომავალში თავის თავზე აიღებს ევრაზიის რეგიონის საბითუმო, საცალო და და სადისტრიბუციო ცენტრის როლს, თავს მოუყრის სხვადასხვა ქვეყნიდან მომავალ საქონელს და მოიზიდავს საუკეთესო კადრებს კომერციის სფეროში, ეს კი თავის მხრივ კიდევ უფრო გაამყარებს საქართველოს პოზიციას ევრაზიის სატრანზიტო პუნქტის როლის შესრულებაში. 