ვიმღერებთ, რომ საქართველო არის დიდი, ძლიერი და ერთიანი: დღეს დიდგორობაა (ვიდეო)

"2008 წლის 11 აგვისტო ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ჩაიწერა, როგორც გმირობისა და სამშობლოსათვის თავგანწირვის კიდევ ერთი დღე," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, განაცხადა. პრემიერის თქმით, ამ დღეს, შინდისში, გმირულად ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირთა სახელებს დავიწყება არ უწერია. "მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში ჩვენმა მებრძოლებმა თავდადების შეუდარებელი მაგალითი აჩვენეს - 17 ჯარისკაცი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე. მათი სახელებია - ალექსანდრე ონიანი, ემზარ წილოსანი, ვეფხვია ჯიშკარიანი, ზვიად კაცაძე, თეიმურაზ ბერიძე, ილია გაბუნია, ილია შეყლაშვილი, ირაკლი ჯანელიძე, კახა კოშაძე, ლევან მელქაძე, მარლენ ბარამია, მიხეილ დვალიშვილი, ნიკოლოზ ფორჩხიძე, რომან ზოიძე, რუსლან წულაძე, ფელიქს კაკაურიძე და შმაგი კუპატაძე. ამ სახელებს დავიწყება არ უწერია," - განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერმა პატივი მიაგო შინდისის ბრძოლის ველზე დაცემულ ჯარისკაცთა ხსოვნას. [post_title] => ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირთა სახელებს დავიწყება არ უწერია - გიორგი კვირიკაშვილი
[post_date] => 2017-08-11 12:04:50 საქართველოს მთავრობა 2018 წლიდან უპრეცედენტო მასშტაბის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გეგმავს, - ამის შესახებ განცხადება პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გააკეთა. „მე ვფიქრობ, უპრეცედენტო მასშტაბი აქვს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. კაპიტალური დანახარჯები ჩვენს ბიუჯეტში წელს 30%-ზე მეტით არის გაზრდილი. მომავალი წლიდან ჩვენ გაცილებით უფრო დიდ მასშტაბს ვგეგმავთ. ძალიან ბევრი პროექტი დღეს არის მომზადების ეტაპზე. 2018 წლის მეორე კვარტლიდან, სავარაუდოდ, ჩვენ გვექნება მასშტაბი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში დღემდე არ ყოფილა - ეს არის პოლიტიკური განაცხადი, ეს არის რეალობა, რომელსაც ჩვენ ვგეგმავთ და მე ვფიქრობ, ამ სამუშაოების შედეგად ჩვენი ქვეყნის ინფრასტრუქტურა თვისობრივად შეიცვლება. ამ გამოწვევებში განსაკუთრებული მუშაობა მართებს მთავრობის ყველა სტრუქტურას - არ არის ეს ერთი სამინისტროს საკითხი, აქ არის მთელი გუნდის კოორდინებული სამუშაო და მე ვფიქრობ, ჩვენი გუნდი ამისთვის აბსოლუტურად მზად არის," - განაცხადა კვირიკაშვილმა.
[post_title] => მთავრობა 2018 წლიდან უპრეცედენტო მასშტაბის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გეგმავს - პრემიერი
[post_date] => 2017-08-10 12:07:53 პრემიერმინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს. ამის შესახებ მან მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ტურისტების რაოდენობის მატებასთან ერთად, გამოწვევებიც იზრდება და უნდა ვიფიქროთ, როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ სტრუქტურის მუშაობა გაზრდილი გამოწვევების პირობებში. ამასთან, პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა მეხანძრე-მაშველებს და მოქალაქეებს, ვინც მთაწმინდაზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობდნენ. „მათ გმირობა გამოიჩინეს და უმოკლეს ვადაში ძალიან რთული სამუშაო შეასრულეს ურთულეს რელიეფზე. მართლაც შეუძლებელი შეძლეს - სულ რამდენიმე საათში მოხდა ცეცხლის ლოკალიზება და ჩაქრობა, თავიდან ავიცილეთ ცეცხლის გავრცელება საცხოვრებელ მასივებზე, რაც ვფიქრობ, რომ მართლაცდა გამორჩეული გმირობის შედეგია. ასევე, მადლობა მინდა გადავუხადო იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც დიდი სამოქალაქო გმირობა გამოიჩინეს და მაშველებთან ერთად ებრძოდნენ სტიქიას. ჩვენ ნამდვილად გვახასიათებს ასეთ მომენტებში ასეთი კონსოლიდაცია. ეს გამორჩეული თვისებაა, რომელიც ჩვენმა ახალგაზრდებმა კიდევ ერთხელ გამოავლინეს. მადლობა ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ცეცხლის ჩაქრობაში," - განაცხადა კვირიკაშვილმა.
[post_title] => საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს - გიორგი კვირიკაშვილი
[post_date] => 2017-08-10 11:10:27 "2008 წლის 11 აგვისტო ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ჩაიწერა, როგორც გმირობისა და სამშობლოსათვის თავგანწირვის კიდევ ერთი დღე," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, განაცხადა. პრემიერის თქმით, ამ დღეს, შინდისში, გმირულად ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირთა სახელებს დავიწყება არ უწერია. "მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში ჩვენმა მებრძოლებმა თავდადების შეუდარებელი მაგალითი აჩვენეს - 17 ჯარისკაცი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე. მათი სახელებია - ალექსანდრე ონიანი, ემზარ წილოსანი, ვეფხვია ჯიშკარიანი, ზვიად კაცაძე, თეიმურაზ ბერიძე, ილია გაბუნია, ილია შეყლაშვილი, ირაკლი ჯანელიძე, კახა კოშაძე, ლევან მელქაძე, მარლენ ბარამია, მიხეილ დვალიშვილი, ნიკოლოზ ფორჩხიძე, რომან ზოიძე, რუსლან წულაძე, ფელიქს კაკაურიძე და შმაგი კუპატაძე. ამ სახელებს დავიწყება არ უწერია," - განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერმა პატივი მიაგო შინდისის ბრძოლის ველზე დაცემულ ჯარისკაცთა ხსოვნას.
[post_title] => ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირთა სახელებს დავიწყება არ უწერია - გიორგი კვირიკაშვილი
[post_date] => 2017-08-11 12:04:50