ვინ არიან ბორჯღალოსნების მეტოქეები

რონალდოს ბუფონი შეეცილება: "ოქროს ბურთის" კანდიდატები ცნობილია საქართველოს უელსი და ავსტრალია შეხვდა: ბორჯღალოები კიდევ ორ მეტოქეს ელოდებიან (ვიდეო) Iltirreno.gelocal.it-ის ინფორმაციით, „ემპოლის“ ქართველი თავდამსხმელი მანქანით მოძრაობდა, როდესაც საპატრულო პოლიციამ გააჩერა და საბუთების წარდგენა სთხოვა. ლევანს რუსეთში აღებული მართვის მოწმობა და საქართველოში გაფორმებული ავტომანქანა (Range Rover sport) აღმოაჩნდა. იტალიაში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად კი, 2006 წლიდან მძღოლი ვალდებულია იტალიის მართვის მოწმობა ჰქონდეს. ლევანს, გარდა იმისა, რომ მანქანა და მართვის მოწმობა ჩამოართვეს, ფულადი ჯარიმის გადახდაც მოუწია. როგორც ცნობილი ხდება, მას დაკარგულის დაბრუნება გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შეეძლება. მოგეხსენებათ, ქართველი ფეხბურთელი ტრავმირებულია და მკურნალობს. მჭედლიძეს მართვის მოწმობა ჩამოართვეს: ლევანი იტალიაში რუსული „პრავით" დადიოდა 