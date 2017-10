ვინ დაგვაკლდება მსოფლიო ჩემპიონატზე (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ruseti-2018 [2] => mundiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174514 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ruseti-2018 [2] => mundiali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174514 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ruseti-2018 [2] => mundiali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ruseti-2018 [2] => mundiali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174514) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1988,1986,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174391 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-12 13:36:37 [post_date_gmt] => 2017-10-12 09:36:37 [post_content] => „იუვენტუსისა" და იტალიის ნაკრების მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი შესაძლოა, ქვეყნის სპორტის ახალი მინისტრი გახდეს. იტალიელმა მწერალმა ვიტორიო სგარბიმ განაცხადა, რომ არჩევნებში მისი პარტიის - "აღორძინების" გამარჯვების შემთხვევაში, ამ თანამდებობას ლეგენდარულ გოლკიპერს შესთავაზებენ. „თუ ჩვენ არჩევნებს მოვიგებთ, ბუფონი სპორტის ახალი მინისტრი იქნება. ბუფონი გაწონასწორებული ადამიანია, ის ღირსეულად წარმოადგენს ჩვენს ქვეყანას და მალე კარიერას დაასრულებს. ის დაინტერესებულია პოლიტიკით, ხელოვნებით და ჩვენს შეთავაზებას სერიოზულად უყურებს", - განაცხადა Football Italia-სთან კომენტარში სგარბიმ. უფრო ადრე ბუფონმა განაცხადა, რომ მოთამაშის კარიერას მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შემდეგ დაასრულებს. „ჩელსის“, „მანჩესტერ სიტისა“ და „მილანის“ ყოფილი ფეხბურთელი ჟორჟ ვეა ლიბერიის პრეზიდენტად აირჩიეს. ქვეყნის მეთაურის არჩევნებში ვეამ დაამარცხა თავისი მთავარი კონკურენტი - ლიბერიის ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბოკაი, რომელიც„ერთიანობის პარტიას" წარმოადგენდა. 51 წლის ექს-ფეხბურთელმა პირველად ქვეყნის პრეზიდენტის არჩევნებში 2005 წელს მიიღო მონაწილეობა, ხმების 40 პროცენტზე მეტი მოაგროვა და მეორე ტურში გადავიდა, თუმცა იქ ელენ ჯონსონ-სერლიფთან წააგო. ახლა, ვეა სწორედ მას შეცვლის პრეზიდენტის პოსტზე. ჟორჟ ვეა 1995 წელს „ოქროს ბურთის“ მფლობელი იყო. გარდა ამისა, ის სამჯერ დასახელდა აფრიკის წლის საუკეთესო ფეხბურთელად. [post_title] => დიდი ფეხბურთელები დიდ პოლიტიკაში: ვეა პრეზიდენტად, ჯიჯი მინისტრად რუსეთის მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთებზე დიდი მოთხოვნაა. ცოტა ხნის წინ შეკვეთის რაოდენობა მილიონ 500 ათასი იყო. ფიფას საშეჯიბრო განყოფილების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კოლინ სმიტის განცხადებით მსგავსი მოთხოვნის მოლოდინი მსოფლიო ფეხბურთის მმართველ ორგანიზაციაში არ ჰქონიათ. ამ ორი მილიონი შეკვეთიდან დაახლოებით მესამედი საერთაშორისო შეკვეთაა. შეკვეთების პირველი ეტაპი დღეს შეწყდება. წინასწარი პროგნოზით, შეკვეთების რაოდენობა ბილეთების რაოდენობას აუცილებლად გადააჭარბებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მფლობელები ბრმა კენჭისყრით გამოვლინდებიან მსოფლიო ჩემპიონატი რუსეთში 14 ივნისიდან 15 ივლისის ჩათვლით გაიმართება. მუნდიალის მატჩებს 11 ქალაქი მიიღებს.

[post_title] => რუსეთში მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთები მაგრად იყიდება უეფას ახალი პროექტის, ერთა ლიგის ჯგუფების განლაგება უკვე ცნობილია. საქართველოს D ლიგაში, ანუ ევროპული ფეხბურთის ყველაზე სუსტ გუნდებში მოხვდა. საქართველოს გარდა, სუსტებში ითამაშებენ აზერბაიჯანი, მაკედონია, ბელარუსი, სომხეთი, ლატვია, ფარერის კუნძულები, ლუქსემბურგი, ყაზახეთი, მოლდოვა, ლიხტენშტეინი, მალტა, ანდორა, კოსოვო, სან-მარინო და გიბრალტარი. საინტერესოა, რომ უეფას ბოლო რეიტინგით, ე.წ. "კალათები" (რომლის მიხედვითაც ჯგუფები დაკომპლექტდება) D ჯგუფშიც ჩამოყალიბდა და საქართველო აქ მაინც მოხვდა ლიდერებში. D ჯგუფის კალათები I აზერბაიჯანი, მაკედონია, ბელარუსი, საქართველო II სომხეთი, ლატვია, ფარერის კუნძულები, ლუქსემბურგი III ყაზახეთი, მოლდოვა, ლიხტენშტეინი, მალტა IV ანდორა, კოსოვო, სან-მარინო, გიბრალტარი ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები 2018 წლის სექტემბრიდან დაიწყება. 1-2 ტური: 6-8 და 9-11 სექტემბერი, 2018 3-4 ტური: 11-13 და 14-16 ოქტომბერი, 2018 5-6 ტური: 15-17 და 18-20 ნოემბერი, 2018 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე 10 ჯგუფი დაკომპლექტდება. ჯგუფიდან ფინალურ ეტაპზე პირდაპირ 2 გუნდი მოხვდება – ანუ სულ 20 გუნდი. დანარჩენ 4 საგზურს ერთა ლიგის ოთხი ლიგის გამარჯვებული მიიღებს. ჯგუფების გამარჯვებულების ფინალური ეტაპის მატჩები (ნახევარფინალები და ფინალი) 2019 წლის 5-9 ივნისს გაიმართება. [post_title] => საქართველო სუსტებში ძლიერებშია: ერთა ლიგა კალათებში გაანაწილეს [post_title] => დიდი ფეხბურთელები დიდ პოლიტიკაში: ვეა პრეზიდენტად, ჯიჯი მინისტრად