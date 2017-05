ვინ გახდა უკვე ჩემპიონი (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => baierni [2] => bazeli [3] => chempioni [4] => feienoordi [5] => ludogoreci [6] => zalcburgi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131230 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => baierni [2] => bazeli [3] => chempioni [4] => feienoordi [5] => ludogoreci [6] => zalcburgi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131230 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => baierni [2] => bazeli [3] => chempioni [4] => feienoordi [5] => ludogoreci [6] => zalcburgi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => baierni [2] => bazeli [3] => chempioni [4] => feienoordi [5] => ludogoreci [6] => zalcburgi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131230) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (453,1336,2997,7429,15766,156,15767) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131129 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-16 10:30:07 [post_date_gmt] => 2017-05-16 06:30:07 [post_content] => ესპანეთის „სამეფო კლუბზე“ ხშირად გაიგონებთ, რომ უმადურად და დაუმსახურებლად ექცევა ფეხბურთელებს, რომლებმაც არაერთი წელი შეალიეს ამ დიდებულ გუნდს. ასეთ დროს მრავალი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, პირველ რიგში საკუთარი კადრების და თუნდაც რაულის დასახელება იკმარებს. კირკიტა ჟურნალისტებმა კი იმ ფეხბურთელების სიმბოლური ნაკრები შეადგინეს, რომლებიც მადრიდის „რეალმა“ გაყიდა (საუბარი XXI საუკუნეზე). გუნდი მართლაც შთამბეჭდავი გამოვიდა. ბევრი მათგანი ახლაც მაღალ დონეზე ბურთაობს. რეალის გაყიდული სიმბოლური ნაკრები

ინგლისის პრემიერლიგამ 2016/17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელისა და მწვრთნელის წოდებაზე პრეტენდენტები გამოაქვეყნა. მწვრთნელები: ანტონიო კონტე (ჩელსი), მაურისიო პოჩეტინო (ტოტენჰემი), ტონი პულისი (ვესტ ბრომვიჩი), ედი ჰაუ (ბორნმუთი), შონ დაიში (ბარნლი), პოლ კლემენტი (სუონსი). ფეხბურთელები: სესარ ასპილიკუეტა, ნგოლო კანტე და ედენ აზარი (ჩელსი), იან ვერტონგენი, დელე ალი და კრისტიან ერიქსენი (ტოტენჰემი), რომელუ ლუკაკუ (ევერტონი), ალექსის სანჩესი (არსენალი). ფეხბურთელებს შორის ფავორიტად კანტე მიიჩნევა, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ ორი ვერსიით - ფეხბურთელების და ჟურნალისტების - უკვე დაასახელეს საუკეთესოდ. პრემიერლიგა საუკეთესოებს ასახელებს: კონტე და კანტე? გიორგი შერმადინის მორიგი, ამჯერად ყველაზე სოლიდური წარმატება. „ანდორა მორაბანკის" ქართველი ცენტრი ესპანეთის უმაღლესი ლიგის სიმბოლურ ხუთეულში შეიყვანეს. შერმადინმა წინახაზელების გამოკითხვაში ბოიან დუბლიევიჩის კვალზე მეორე ადგილი დაიკავა და ესპანური ლიგის უძლიერეს ხუთეულში მოხვდა. გამოკითხვაში 4 ფენა მონაწილეობდა: მწვრთნელები, მოთამაშეები, ჟურნალისტები და გულშემატკივრები (სოციალური ქსელების მეშვეობით). გიორგი შერმადინმა წინახაზელებში უკან მოიტოვა „რეალის" 2 უძლიერესი მეფარე - ენტონი რენდოლფი და გუსტავო აიონი, ასევე „ბარსელონელი" ანტე ტომიჩი. ქართელ ცენტრს მხოლოდ მონტენეგროელმა ბოიან დუბლიევიჩმა გადაასწრო, თუმცა წესის თანახმად, სიმბოლურ ხუთეულში საუკეთესო 2 წინახაზელი, 2 საუკეთესო მსუბუქი ფორვარდი და ერთიც გამთამაშებელი შევიდნენ. დუბლიევიჩთან და შერმადინთან ერთად ესპანური ლიგის საუკეთესო ხუთული შეავსეს: სერხიო ლიულმა (გამთამაშებელი, რეალი), ევდვინ ჯექსონმა (მსროლელი, ესტუდიანტესი) და ადამ ჰანგამ (მს. ფორვარდი, ბასკონია). ესპანური ლიგის რეგულარული ჩემპიონატი დასრულდა, რომლის განმავლობაშიც გიორგი შერმადინი ყველაზე მეტჯერ - 3-ჯერ გახდა ტურის საუკეთესო მოთამაშე. ამას გარდა შერმადინი ტურის უმაღლესი შედეგის (მარგი ქმედების კოეფიციენტი) მფლობელი კიდევ არაერთხელ გახდა, თუმცა MVP-ის ტიტული იმის გამო არ გადაეცა, რომ მისი გუნდი დამარცხდა. შერმადინი მიმდინარე სეზონში „ანდორას" შემადგენლობაში საშუალოდ 26 წუთს თამაშობდა, რის განმავლობაშიც 15.3 ქულას და 7,6 მოხსნას აგროვებდა. რაც მთავარია, მისი საერთო სარგებლიანობის ინდექსი მატჩში საშუალოდ 21.3 ერთეულს შეადგენდა, რაც ყველაზე მაღალი და მნიშვნელოვანი რეზულტატია. ესპანური ლიგის საუკეთესო მოთამაშის პრიზის მფლობელი უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი, რომელიც ასევე ზემოთ ხსენებული გამოკითხვის პრინციპით უნდა შეირჩეს. გიორგი შერმადინი ესპანეთის ლიგის სიმბოლურ ხუთეულშია ესპანეთის „სამეფო კლუბზე" ხშირად გაიგონებთ, რომ უმადურად და დაუმსახურებლად ექცევა ფეხბურთელებს, რომლებმაც არაერთი წელი შეალიეს ამ დიდებულ გუნდს. ასეთ დროს მრავალი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, პირველ რიგში საკუთარი კადრების და თუნდაც რაულის დასახელება იკმარებს. კირკიტა ჟურნალისტებმა კი იმ ფეხბურთელების სიმბოლური ნაკრები შეადგინეს, რომლებიც მადრიდის „რეალმა" გაყიდა (საუბარი XXI საუკუნეზე). გუნდი მართლაც შთამბეჭდავი გამოვიდა. ბევრი მათგანი ახლაც მაღალ დონეზე ბურთაობს.

რეალის გაყიდული სიმბოლური ნაკრები