ვინ მოხვდა საუკეთესო ბრენდების რეიტინგების სათავეში

Apple Inc-ის საოპერაციო სისტემას iOS 11-ს ქართული კლავიატურა დაემატა - ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს ინფორმაციით, უწყება აქტიურად აწარმოებს მოლაპარაკებებს კომპანია Apple Inc-თან, რათა საქართველოს მომხმარებლებისთვის კომპანიის მიერ სრულყოფილი მომსახურება იქნეს გაწეული და საქართველო შეყვანილი იქნეს კომპანიის მიერ მხარდაჭერილი ქვეყნების ჩამონათვალში. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კომპანია Apple Inc-ს შორის ბოლო პერიოდში გამართული მოლაპარაკებების შედეგად პირველ ეტაპზე Apple Inc-მა გახსნა მომსახურებები ქართველი iOS დეველოპერებისთვის, რომლებსაც შესაძლებლობა მიეცათ შექმნან საკუთარი ანგარიშები App Store-ზე აპლიკაციების განთავსებისთვის. დღეისთვის iOS 11-ის საოპერაციო სისტემას ქართული კლავიატურა ოფიციალურად დაემატა, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტია Apple Inc-ის მოწყობილობების და iOS ოპერაციული სისტემის ქართველი მომხმარებლებისთვის. "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კვლავ აგრძელებს აღნიშნული მიმართულებით მოლაპარაკებებს კომპანია Apple Inc-თან და ვიმედოვნებთ, რომ ახლო პერიოდში კომპანიის მომსახურებები სრულყოფილად იქნება ხელმისაწვდომი საქართველოში, რაც ქართველ მომხმარებლებს და დეველოპერებს შესაძლებლობას მისცემს გამოიყენონ Apple Inc-ის პროდუქტებისა და სერვისების სრული სპექტრი. აღნიშნული თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ტექნოლოგიური ეკოსისტემის და ციფრული ეკონომიკის შემდგომ განვითარებას", -აცხადებენ ეკონომიკის სამინისტროში. Apple Inc-ის საოპერაციო სისტემას iOS 11-ს ქართული კლავიატურა დაემატა

როგორც იცით, 12 სექტემბერს, კომპანია Apple-მ ერთგულ თაყვანისმცემლებს სამი ახალი სმარტფონი – iPhone 8, iPhone 8 Plus და iPhone X (იგივე iPhone 10) წარუდგინა. ამ დღეს არამარტო აღნიშნული ბრენდის, არამედ სრულიად ტექნო-სამყაროს წარმომადგენლები მოუთმენლად ელოდნენ. დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად, ბაზარზე ახალი სმარტფონების გამოჩენას საქართველოშიც ელიან. როგორც "ფორტუნას" ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ Iphone+ ში განუცხადეს, iPhone 8 და iPhone 8 Plus ჩვენს ქვეყანაში 21 სექტემბრიდან გაიყიდება, iPhone X (იგივე iPhone 10) კი - 3 ნოემბრიდან. "რაც შეეხება ახალი სმარტფონების ღირებულებას, iPhone X-ის ფასი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა iPhone 8-ის ექსკლუზიური ღირებულება 5555 ლარი იქნება. რამდენიმე დღეში სმარტფონი, ბუნებრივია, გაიაფდება და 2000 ლარი ეღირება", - განმარტეს ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ Iphone+ ში. გავრცელებული ინფორმაციით, iPhone X-ის სავარაუდო ღირებულება საქართველოში, პირველ დღეებში, 9999 ლარი იქნება. შეგახსენებთ, iPhone 8 და iPhone 8 Plus - ორივე მოდელი სამ ფერში იქნება ხელმისაწვდომი: ვერცხლისფერში, ნაცრისფერსა (მუქი ნაცრისფერი, თითქმის შავი) და ოქროსფერში (ვარდისფერის ელფერით). 4s-ის მსგავსად, ისინი სარკის ზედაპირით იქნება წარმოდგენილი. iPhone Х კი - ერთ დროს პოპულარულ iPhone 4/4s-ს მოგვაგონებს. ხელმისაწვდომი იქნება ვერცხლისფერ და ნაცრისფერ ტონალობებში. iPhone 8-ის საქართველოში შემოსვლის თარიღი და ფასი უკვე ცნობილია

ქართულმა კომპანია PSP-მ საერთაშორისო ბიზნეს დაჯილდოვება „სტივი ევორდსზე" ნომინაციაში „წლის საუკეთესო რებრენდინგი" გაიმარჯვა. ამასთან დაკავშირებით, კომპანია სასტუმრო „ქორთიარდ მერიოტში", 13 სექტემბერს 13სთ-ზე პრესკონფერენციას გამართავს. ღონისძიებას წარუძღვებიან „PSP ჯგუფის" გენერალური დირექტორი გოჩა გოგილაშვილი და PSP-ს მარკეტინგის დირექტორი თორნიკე გურული. როგორც "ფორტუნას" PSP-დან აცნობეს, „სტივი ევორდსი" ბიზნეს სივრცეში მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი, პრესტიჟული და საპატიო დაჯილდოვებაა. "200-ზე მეტი აღმასრულებელი დირექტორი ხმას აძლევდა მათთვის რჩეულ კომპანიას. მასში 60-ზე მეტი ქვეყნის სხვადასხვა დარგის კომპანია იღებდა მონაწილეობას. წელს ჟიურის 3900 ნომინანტი კომპანიიდან მოუხდა საუკეთესოების არჩევა. PSP-მ მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ბიზნეს ჯილდო „სტივი ევორდსი" მიიღო

PSP პირველი ქართული კომპანიაა, რომელმაც „სტივი ევორდსზე" ნომინაციაში „საუკეთესო რებრენდინგი" გაიმარჯვა",- აცხადებენ ფარმაცევტულ კომპანიაში. მათივე ინფორმაციით, ექსპერტების შეფასებით PSP-ს რებრენდინგმა მსოფლიოს მასშტაბით განსაკუთრებული აღიარება და მოწონება დაიმსახურა. ექსპერტების შეფასებით „ეს არის წარმატებული და შთამბეჭდავი პროექტი, რომელიც მთლიანად დარგის ბაზარს უბიძგებს განვითარებისკენ". 2017 წლის „სტივი ევორდსის" გალა-დაჯილდოვება 21 ოქტომბერს ესპანეთში, ქალაქ ბარსელონაში გამართება, რომელზეც PSP-ს გადაეცემა ჯილდო „წლის საუკეთესო რებრენდინგი/განახლება". ცნობისთვის, სხვადასხვა დროს „სტივი ევორდსის" გამარჯვებულები არიან მსოფლიოს ისეთი უდიდესი კომპანიები, როგორებიცაა: Apple, Ford, Samsung და სხვა. Apple Inc-ის საოპერაციო სისტემას iOS 11-ს ქართული კლავიატურა დაემატა - ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. სამინისტროს ინფორმაციით, უწყება აქტიურად აწარმოებს მოლაპარაკებებს კომპანია Apple Inc-თან, რათა საქართველოს მომხმარებლებისთვის კომპანიის მიერ სრულყოფილი მომსახურება იქნეს გაწეული და საქართველო შეყვანილი იქნეს კომპანიის მიერ მხარდაჭერილი ქვეყნების ჩამონათვალში. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და კომპანია Apple Inc-ს შორის ბოლო პერიოდში გამართული მოლაპარაკებების შედეგად პირველ ეტაპზე Apple Inc-მა გახსნა მომსახურებები ქართველი iOS დეველოპერებისთვის, რომლებსაც შესაძლებლობა მიეცათ შექმნან საკუთარი ანგარიშები App Store-ზე აპლიკაციების განთავსებისთვის. დღეისთვის iOS 11-ის საოპერაციო სისტემას ქართული კლავიატურა ოფიციალურად დაემატა, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტია Apple Inc-ის მოწყობილობების და iOS ოპერაციული სისტემის ქართველი მომხმარებლებისთვის. "საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კვლავ აგრძელებს აღნიშნული მიმართულებით მოლაპარაკებებს კომპანია Apple Inc-თან და ვიმედოვნებთ, რომ ახლო პერიოდში კომპანიის მომსახურებები სრულყოფილად იქნება ხელმისაწვდომი საქართველოში, რაც ქართველ მომხმარებლებს და დეველოპერებს შესაძლებლობას მისცემს გამოიყენონ Apple Inc-ის პროდუქტებისა და სერვისების სრული სპექტრი. აღნიშნული თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ტექნოლოგიური ეკოსისტემის და ციფრული ეკონომიკის შემ 