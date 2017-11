ვინ ურჩევს საქმეს ინგა გრიგოლიას – „წარმოუდგენელი ამბავი მჭირს…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187920 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187920 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 50 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => inga-grigolia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187920) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (50) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186471 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 20:39:00 [post_date_gmt] => 2017-11-12 16:39:00 [post_content] => ჟურნალისტი დავით ლიკლიკაძე, მთავრობაში მიმდინარე ცვლილებებზე სახალისო სტატუსს აქვეყნებს. "დედა რა საშინელებაა... იძინებ მინისტრის ცოლი ხარ და რომ გაიღვიძებ აღარ! ცხადია მე არ გამომიცდია, მაგრამ ვგრძნობ ასე იქნება", - წერს დავით ლიკლიკაძე. სტატუსის კომენტარებში, სხვა ცნობილი, მოქმედი თუ ყოფილი ჟურნალისტებიც აკომენტარებენ. მათ შორისაა, ინგა გრიგოლია და ეკა მიშველაძე. ინგა გრიგოლია სტატუსს აგრძელებს: "და ასე შემდეგ-მინისტრის ძმაკაცი,მინისტრის დაქალი...მინისტრის ბიძაშვილი,მინისტრის მამიდაშვილი...უფრო შორს აღარ წავალ" შეგახსენებთ, რომ მთავრობამ სამინისტროების ოპტიმიზაციის გადაწყვეტილება მიიღო, შესაბამისად, რამდენიმე მინისტრი მინისტრთა კაბინეტის გარეთ რჩება. [post_title] => "რა საშინელებაა, იძინებ მინისტრის ცოლი ხარ და რომ გაიღვიძებ აღარ!" "ასეა, ბიძია... წარმავალია ყველაფერი, ცხოვრებაც, თანამდებობაც, კეთილდღეობაც ...მაგის მეტი რა მინახავს და რა ვიცი.... ვზივართ მდინარესთან და ვართ", - წერს ინგა გრიგოლია. მისი ეს სტატუსი ჩინური სიბრძნიდან მოდის და ორიგინალში ასე იკითხება: ჩამოჯექით მდინარის პირას და მშვიდად დაელოდეთ როდის ჩამოატარებს მდინარე თქვენი მტრების გვამს. თუმცა, გრიგოლია განმარტავს, რომ "არავის გვამს არ ელოდება". [post_title] => "ასეა, ბიძია... წარმავალია ყველაფერი" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => asea-bidzia-warmavalia-yvelaferi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-12 17:27:13 [post_modified_gmt] => 2017-11-12 13:27:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186428 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182096 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-31 12:47:50 [post_date_gmt] => 2017-10-31 08:47:50 [post_content] => ინგა გრიგოლიას დღევანდელი „რეაქცია“ საქართველოს ეროვნული ნაკრების ვიცე-კაპიტნის გურამ კაშიას ნაბიჯს ეძღვნება - მოგეხსენებათ, მან არნემის „ვიტესის“ თამაშზე ცისარტყელას ფერებში გადაწყვეტილი კაპიტნის სამკლავური გაიკეთა ლგბტ პირების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. მის ამ გადაწყვეტილებას ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილის ლანძღვა-გინება მოჰყვა. „ქართული მარშის“ წევრები დღეს აქციას მართავენ და გურამ კაშიასგან ბოდიშის მოხდას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველოს ნაკრების თამაშებზე მივლენ და ნაკრებს ზურგს შეაქცევენ. ინგა გრიგოლიამ გადაცემასთან დაკავშირებით პოსტი გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ მისდა გასაკვირად, გურამ კაშიას მხარდასაჭერად გადაცემაში მონაწილეობისგან უამრავმა ისეთმა ადამიანმა შეიკავა თავი, რომლებისგანაც ამას არ ელოდა... ინგა გრიგოლია წერს: „ხვალ „რეაქციას“ „ქართული მარშის“ აქცია ემთხვევა ფეხბურთის ფედერაციასთან. სად მოვყვე და როგორ მოვყვე, ვინ თქვა უარი ხვალინდელ „რეაქციაში“ საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს ფეხბურთელ გურამ კაშიას წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიაზე. ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რა გადამეტებული წარმოდგენის ვარ ადამიანებზე (((((((((((( ერთი ფაქტი გამახსენდა,გიორგი დემეტრაძე რომ იყო დაჭერილი, რამდენმა ფეხბურთელმა შეიკავა თავი მაშინ, ღიად დაეჭირათ მისთვის მხარი. P.S-თან დებატი არ მაქვს, ესაა მნიშვნელოვანი, თორემ გავიგებდი, დებატი რომ დამეგეგმა“. 