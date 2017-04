„ვინც გირჩის ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, მართლმადიდებლები აღარ არიან“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => samkhedro-savaldebulo-samsakhuri [2] => religiuri-organizacia [3] => bibliuri-tavisufleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125436 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => samkhedro-savaldebulo-samsakhuri [2] => religiuri-organizacia [3] => bibliuri-tavisufleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125436 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1310 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => samkhedro-savaldebulo-samsakhuri [2] => religiuri-organizacia [3] => bibliuri-tavisufleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => girchi [1] => samkhedro-savaldebulo-samsakhuri [2] => religiuri-organizacia [3] => bibliuri-tavisufleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125436) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15149,1310,15148,9688) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125374 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 18:00:10 [post_date_gmt] => 2017-04-25 14:00:10 [post_content] => „გირჩის“ რელიგიურ ორგანიზაციას უკვე 100-ზე მეტი მღვდელმსახური ჰყავს. რელიგიური ორგანიზაცია ”საქართველოს ქრისტიანული, ევანგელისტური, პროტესტანტული ეკლესია - ბიბლიური თავისუფლება” 2017 წლის მარტში დარეგისტრირდა და როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგს ამ დრომდე უცდიან. სასულიერო პირად კურთხევისთვის საკმარისია მსურველისა და ”გირჩის” იდეოლოგია ერთმანეთს ემთხვეოდეს. ”ბიბლიური თავისუფლების” მთავარი მღვდელმსახურის ნიკა ობოლაძის თქმით, ორგანიზაციის მთავარი ღირებულება ადამიანის თავისუფლებაა და სხვა დანარჩენს მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ”მოქალაქეები მღვდელმსახურად კურთხევის სურვილს გამოთქვამენ, ჩვენ ვესაუბრებით მათ, ვუხსნით, რომ ვერ გახდებიან მღვდელმსახურები, თუ აქვთ ჰომოფობიური, პრორუსული ან ფაშისტური შეხედულებები. ჩვენი მთავარი ღირებულება არის ადამიანის თავისუფლება. თუ მსურველები გვეთანხმებიან ამ ყველაფერში, ისინი იღებენ სასულიერო პირის წოდებას” - აცხადებს ”ფორტუნასთან” ნიკა ობოლაძე. რას ქადაგებს ”ბიბლიური თავისუფლება” რელიგიურ ორგანიზაციაში მღვდელმსახურად კურთხევის პროცესი მარტივი და მოკრძალებული ცერემონიაა. ”ბიბლიური თავისუფლების” წევრებთან გასაუბრებას გადიან სასულიერო პირად კურთხევის მსურველები, გასაუბრებისა და შეთანხმების შემდეგ კი ორივე მხარე ხელს აწერს მღვდელმსახურად კურთხევის დამადასტურებელ მოწმობას. კურთხევის მიღების შემდეგ მღვდელმსახურს განსაკუთრებული ვალდებულებები არ ეკისრება, მთავარი სასულიერო პირი მას უფლებას აძლევს ”ბიბლიური თავისუფლების” სახელით ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას იქადაგოს. ”მოწმობის გადაცემის შემდეგ, ხელს ვართმევთ ერთმანეთს და წარმატებებს ვუსურვებთ. ჩვენს ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგ, ეს ადამიანები უფლებამოსილები არიან ჩვენი რელიგიის, ეკლესიის სახელით იქადაგონ ნებისმიერ ადგილას, მეგობრებთან, ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან, ბირჟაზე ან სადაც მოესურვებათ. იქადაგონ, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლება არის მთავარი. წესდებაშიც გვიწერია რომ ჩვენი მთავარი იდეოლოგიაა: თავისუფლება და სიყვარული.” - განმარტავს ნიკა ობოლაძე. უნდა ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, სადაც არ იქნებიან მონები და ღატაკები სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წვევამდელს სამხედრო სამსახურში გაწვევა გადაუვადდება თუ ის არის მღვდელმსახური ან სასულიერო სასწავლებელში სწავლობს. სამხედრო სამსახურისგან თავის ასარიდებლად ”გირჩმა” რელიგიური ორგანიზაცია დააფუძნა. ორგანიზაციის წევრები სამხედრო სავალდებულო სამსახურისგან თავისუფლდებიან. თუმცა, აღმოჩნდა, რომ ”ბიბლიური თავისუფლება” მხოლოდ ერთ მიზანს არ ემსახურება. ”არიან ადამიანები, ვინც ჯარში არ გაუწვევიათ, თუმცა ისინი მაინც გაერთიანდნენ ჩვენს ორგანიზაციაში. მხოლოდ იმიტომ მიიღეს მღვდელმსახურის წოდება, რომ ეთანხმებიან ჩვენს იდეოლოგიას. ჩვენი რელიგიური ორგანიზაციის მთავარი მიზანია, ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, სადაც არ იქნებიან მონები და ღატაკები, ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, როგორი ქვეყნისაც ჩვენ გვწამს” - აღნიშნავს ”ფორტუნასთან” ნიკა ობოლაძე. გვანცა ბზიავა [post_title] => მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგში დგანან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mghvdelmsakhuris-wodebis-misaghebad-moqalaqeebi-rigshi-dganan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 18:21:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 14:21:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125374 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122343 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 23:22:41 [post_date_gmt] => 2017-04-12 19:22:41 [post_content] => "ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩის" ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე, დღეს მსახიობების ხელფასებთან დაკავშირებით, სოციალურ ქსელში აგორებულ თემას ეხმაურება. ზურაბ ჯაფარიძე წერს, რომ მსახიობების მიერ ხელფასების გაზრდის მოთხოვნა, გაჭირვებული ხალხისთვის ფულის წართმევის მოთხოვნას ნიშნავს. "გირჩის" ლიდერი აღნიშნავს, რომ მსახიობი გარემოვაჭრეზე ან დალაქზე უფრო მაღლა არ დგას და მსახიობების სუბსიდირება მავნებლობაა. მისი აზრით კულტურის სამინისტრო საერთოდ გასაუქმებელია - იგივე მოსაზრება აქვს მას ფეხბურთელსა და სპორტის სამინისტროზე, ასევე სხვებზეც... "სურათი რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს, რა ხდება: მსახიობები სინამდვილეში ითხოვენ, რომ სახელმწიფომ ამ ქვეყნის გაჭირვებულ მოსახლეობას (მათ შორის თქვენც) წაგართვათ ფული (გადასახადების სახით) და მისცეს მათ რატომ? იმიტომ რომ ისინი ვერ ახერხებენ გაყიდონ საკუთარი მომსახურება (იქნება ეს თეატრალური, კინო თუ სასერიალო როლები) და მიიღონ იმ მოცულობის შემოსავალი რომელიც სურთ ისინი თვლიან რომ მათი პროფესია რატომღაც განსაკუთრებულია და უფრო დაფასებული უნდა იყვნენ ვიდრე სტომატოლოგები, მაღაროელები ან მეეზოვეები (ჩვეულებრივი საბჭოთა ბოდვა) თუ ისინი ვერ ახერხებენ საკუთარი მომსახურების გაყიდვით შემოსავლის მიღებას, ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთს - ამ ქვეყნის გაჭირვებულ მოსახლეობას აქვს სხვა პრიორიტეტები და მას ურჩევნია ისედაც მცირე შემოსავალი დახარჯოს საკვებზე, სამოსზე, შვილების განათლებაზე და სხვა, ნაცვლად თეატრის ან კინოს ბილეთების "კულტურის სამინისტრო თუ არ გვექნება დავკარგავთ კულტურას/თეატრს/ქართველობას და ა.შ.’ - ეს არის უტვინოებზე გათვლილი მესიჯი; ’აბა საფრანგეთში რომ ასეა’ - ეს კიდევ უფრო უტვინოებზეა გათვლილი მესიჯი",- წერს "გირჩის" ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე. კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, ქართული თეატრების დაფინანსება მნიშვნელოვნად შემცირდა. შესაბამისად, დაიკლო მსახიობების ხელფასებმაც. ამ ფაქტს რამდენიმე ცნობილი მსახიობი კრიტიკული განცხადებით გამოეხმაურა და ხელფასების დაბრუნება მოითხოვა. [post_title] => "მსახიობები ითხოვენ, რომ ფული წაგართვან და მისცენ მათ" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msakhiobebi-itkhoven-rom-fuli-wagartvan-da-miscen-mat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 23:29:42 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 19:29:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122343 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 101237 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-11 17:02:36 [post_date_gmt] => 2017-01-11 13:02:36 [post_content] => 5 საათზე მეტია, რაც „გირჩის“ ოფისში სამართალდამცველები მუშაობენ. ახალი წლის ღამე დათესილი მარიხუანას 70-მდე ქოთანი უკვე დალუქულია და მათ ექსპერტიზაზე გადასატანად ამზადებენ. რამდენიმე წუთის წინ „გირჩის“ წევრებმა ერთგვარი პერფორმანსი მოაწყეს და ოფისში მყოფ სამართალდამცველებს წითელი ხალიჩა დაუგეს. ამ ჟესტით, როგორც „გირჩში“ ამბობენ, პოლიციელებისადმი დამღლელი საქმიანობის გაწევისთვის პატივისცემა სურდათ. გოგა ხაჩიძემ კი სამართალდამცველებს საკუთარი დაწერილი პოლიციის ჰიმნი მოასმენინა და აღნიშნა, რომ "მათ სიმღერით ამხნევებს". [video width="720" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/01/video-1484137204.mp4"][/video] [video width="432" height="656" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/01/video-1484137962.mp4"][/video] [video width="432" height="656" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/01/video-1484137981.mp4"][/video] [post_title] => "გირჩის" წევრებმა პოლიციელებს წითელი ხალიჩა დაუგეს და სიმღერა მოასმენინეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => girchis-wevrebma-policielebs-witeli-khalicha-dauges-da-simghera-moasmenines-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-12 21:29:43 [post_modified_gmt] => 2017-01-12 17:29:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101237 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125374 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 18:00:10 [post_date_gmt] => 2017-04-25 14:00:10 [post_content] => „გირჩის“ რელიგიურ ორგანიზაციას უკვე 100-ზე მეტი მღვდელმსახური ჰყავს. რელიგიური ორგანიზაცია ”საქართველოს ქრისტიანული, ევანგელისტური, პროტესტანტული ეკლესია - ბიბლიური თავისუფლება” 2017 წლის მარტში დარეგისტრირდა და როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგს ამ დრომდე უცდიან. სასულიერო პირად კურთხევისთვის საკმარისია მსურველისა და ”გირჩის” იდეოლოგია ერთმანეთს ემთხვეოდეს. ”ბიბლიური თავისუფლების” მთავარი მღვდელმსახურის ნიკა ობოლაძის თქმით, ორგანიზაციის მთავარი ღირებულება ადამიანის თავისუფლებაა და სხვა დანარჩენს მათთვის მნიშვნელობა არ აქვს. ”მოქალაქეები მღვდელმსახურად კურთხევის სურვილს გამოთქვამენ, ჩვენ ვესაუბრებით მათ, ვუხსნით, რომ ვერ გახდებიან მღვდელმსახურები, თუ აქვთ ჰომოფობიური, პრორუსული ან ფაშისტური შეხედულებები. ჩვენი მთავარი ღირებულება არის ადამიანის თავისუფლება. თუ მსურველები გვეთანხმებიან ამ ყველაფერში, ისინი იღებენ სასულიერო პირის წოდებას” - აცხადებს ”ფორტუნასთან” ნიკა ობოლაძე. რას ქადაგებს ”ბიბლიური თავისუფლება” რელიგიურ ორგანიზაციაში მღვდელმსახურად კურთხევის პროცესი მარტივი და მოკრძალებული ცერემონიაა. ”ბიბლიური თავისუფლების” წევრებთან გასაუბრებას გადიან სასულიერო პირად კურთხევის მსურველები, გასაუბრებისა და შეთანხმების შემდეგ კი ორივე მხარე ხელს აწერს მღვდელმსახურად კურთხევის დამადასტურებელ მოწმობას. კურთხევის მიღების შემდეგ მღვდელმსახურს განსაკუთრებული ვალდებულებები არ ეკისრება, მთავარი სასულიერო პირი მას უფლებას აძლევს ”ბიბლიური თავისუფლების” სახელით ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას იქადაგოს. ”მოწმობის გადაცემის შემდეგ, ხელს ვართმევთ ერთმანეთს და წარმატებებს ვუსურვებთ. ჩვენს ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემდეგ, ეს ადამიანები უფლებამოსილები არიან ჩვენი რელიგიის, ეკლესიის სახელით იქადაგონ ნებისმიერ ადგილას, მეგობრებთან, ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან, ბირჟაზე ან სადაც მოესურვებათ. იქადაგონ, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლება არის მთავარი. წესდებაშიც გვიწერია რომ ჩვენი მთავარი იდეოლოგიაა: თავისუფლება და სიყვარული.” - განმარტავს ნიკა ობოლაძე. უნდა ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, სადაც არ იქნებიან მონები და ღატაკები სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წვევამდელს სამხედრო სამსახურში გაწვევა გადაუვადდება თუ ის არის მღვდელმსახური ან სასულიერო სასწავლებელში სწავლობს. სამხედრო სამსახურისგან თავის ასარიდებლად ”გირჩმა” რელიგიური ორგანიზაცია დააფუძნა. ორგანიზაციის წევრები სამხედრო სავალდებულო სამსახურისგან თავისუფლდებიან. თუმცა, აღმოჩნდა, რომ ”ბიბლიური თავისუფლება” მხოლოდ ერთ მიზანს არ ემსახურება. ”არიან ადამიანები, ვინც ჯარში არ გაუწვევიათ, თუმცა ისინი მაინც გაერთიანდნენ ჩვენს ორგანიზაციაში. მხოლოდ იმიტომ მიიღეს მღვდელმსახურის წოდება, რომ ეთანხმებიან ჩვენს იდეოლოგიას. ჩვენი რელიგიური ორგანიზაციის მთავარი მიზანია, ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, სადაც არ იქნებიან მონები და ღატაკები, ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, როგორი ქვეყნისაც ჩვენ გვწამს” - აღნიშნავს ”ფორტუნასთან” ნიკა ობოლაძე. გვანცა ბზიავა [post_title] => მღვდელმსახურის წოდების მისაღებად მოქალაქეები რიგში დგანან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mghvdelmsakhuris-wodebis-misaghebad-moqalaqeebi-rigshi-dganan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 18:21:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 14:21:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125374 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bc2718e67c28e1cfe760dd7946b0127c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )