ვიქტორ დოლიძე შვეიცარიაში საქართველოს ელჩად განიხილება

„ერთადერთი, რაც შემიძლია დაგიდასტუროთ, ცვლილებები იქნება საკანონმდებლო მიმართულებებითაც," - ამის შესახებ ფრაქცია „ქართული ოცნების" თავმჯდომარემ, მამუკა მდინარაძემ, სამთავრობო ცვლილებების შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მამუკა მდინარაძის თქმით, უნდა დაველოდოთ პრემიერის განცხადებას, რომელიც დეტალურად აღწერს, რა პერსონალური ცვლილებები იქნება. „ერთადერთი, რაც შემიძლია დაგიდასტუროთ, ცვლილებები იქნება საკანონმდებლო მიმართულებებითაც, მხოლოდ პერსონალური ცვლილებები არ იგეგმება. ამის შემდეგ ჩვენ დეტალურად ვისაუბრებთ, მათ შორის, არგუმენტაციაზე, რომელიც მოიცავს ოპტიმიზაციის პროცესს," - განაცხადა მდინარაძემ. საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, დღეს, 11:00 საათზე საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. კვირიკაშვილი მთავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ და საკადრო ცვლილებებზე ისაუბრებს. [post_title] => ცვლილებები იქნება საკანონმდებლო მიმართულებებითაც - მამუკა მდინარაძე
[post_date] => 2017-11-13 10:44:05

„მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენი ქვეყნის წარსული და ჩემთვის არ არის მნიშვნელოვანი, თუ რა განაცხადა მან," - ასე გამოეხმაურა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ვიქტორ დოლიძე, მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომ უკრაინის გენპროკურატურამ საქართველოში მისი ექსტრადირებისთვის დოკუმენტების შეგროვება დაიწყო. მინისტრის თქმით, სააკაშვილი მისთვის „თემა არ არის". „მიხეილ სააკაშვილი ჩემთვის თემა არ არის. ის არის ჩვენი ქვეყნის წარსული. ჩვენ ვართ მომავალზე, განვითარებაზე ორიენტირებული მთავრობა. არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რა განაცხადა მან," - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, ოდესის ოქლის ყოფილი გუბერნატორის, მიხეილ სააკაშვილის, ინფორმაციით, უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ საქართველოში მისი ექსტრადირებისთვის დოკუმენტების შეგროვება დაიწყო. [post_title] => მიხეილ სააკაშვილი არის ჩვენი ქვეყნის წარსული - ვიქტორ დოლიძე
[post_date] => 2017-10-30 11:48:35 [post_date] => 2017-10-25 22:12:37

"არ მინდა, საზოგადოებაში შეიქმნას წარმოდგენა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ერთი წუთით მაინც შეექმნება უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით პრობლემა"- ამის შესახებ ჟურნალისტებს ევროინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა განუცხადა, რომელიც ევროპარლამენტის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა.

"ეს არის ე.წ. ავტორიზაციისა და ინფორმაციის შესაძლებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირში მოძრაობასთან დაკავშირებით რაღაც უსაფრთხოების ზომები იყოს მაქსიმალურად დაცული. თუკი ამგვარი რამე დაიწყება და ეს არის წინასწარი მონაცემების შევსება, ეს იქნება 2020 წლიდან და მანამდე არა. ეს არის აპრობირებული მეთოდი, მაგალითად, აშშ-ში როცა ჩადიან, მათ შორის, ევროპელები, რომელთაც ვიზა არ სჭირდებათ, მაშინაც ხდება ამგვარი დოკუმენტების შევსება და არის დაკავშირებული მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებასთან", - განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. ევროპარლამენტის ახალი დირექტივის მიხედვით, მესამე ქვეყნის მოქალაქეების შენგენის ზონის საზღვრებზე შესვლა და გასვლა ავტომატური რეგისტრაციის სისტემით მოხდება. ამავე ქვეყნის მოქალაქეები შენგენის ზონაში შესვლაზე უარს ასევე, ავტომატური სისტემით მიიღებენ. ვიქტორ დოლიძის თქმით, გადაწყვეტილება, რომელიც შენგენის ზონაში უცხოელების კონტროლის ახალი სისტემის დანერგვას გულისხმობს, მხოლოდ და მხოლოდ უსაფრთხოების ზომების დაცულობას უზრუნველყოფს და საქართველოს მოქალაქეებს გადაადგილების პრობლემას არ შეუქმნის.ევროპარლამენტის ახალი დირექტივის მიხედვით, მესამე ქვეყნის მოქალაქეების შენგენის ზონის საზღვრებზე შესვლა და გასვლა ავტომატური რეგისტრაციის სისტემით მოხდება. ამავე ქვეყნის მოქალაქეები შენგენის ზონაში შესვლაზე უარს ასევე, ავტომატური სისტემით მიიღებენ. [post_title] => ცვლილებები იქნება საკანონმდებლო მიმართულებებითაც - მამუკა მდინარაძე
[post_date] => 2017-11-13 10:44:05